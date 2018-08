Lifecell choisit Odine Solutions et Affirmed Networks pour fournir des services virtualisés aux abonnés des secteurs des entreprises et des consommateurs en Ukraine

ISTANBUL, August 14, 2018 /PRNewswire/ --

Ce déploiement représente le premier réseau central LTE commercial virtualisé en Ukraine

Odine Solutions, le principal intégrateur de systèmes NFV de la région EMEA, a annoncé qu'il avait déployé avec succès, en collaboration avec Affirmed Networks, leader des réseaux mobiles virtualisés, un réseau virtualisé pour lifecell, un opérateur de réseau mobile de premier plan couvrant l'Ukraine. Ce déploiement, qui représente le premier réseau central LTE virtualisé en production en Ukraine, permet désormais à lifecell de transformer son réseau afin de pouvoir fournir divers services mobiles de nouvelle génération.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/729451/Odine_Solutions_and_lifecell_Logo.jpg )





Pour assurer un déploiement efficace et une migration transparente, lifecell a choisi Odine Solutions en raison de son expérience éprouvée en matière d'intégration de systèmes de bout en bout et de services gérés pour les opérateurs de réseau mobile déployant des fonctions et des infrastructures réseau virtualisées dans la région EMEA.

« Nous pensons que les réseaux virtualisés offrent d'énormes opportunités de croissance nous permettant de réduire les coûts et de générer une nouvelle croissance des revenus. Notre choix d'Odine Solutions en tant que principal intégrateur, associé à la solution cloud d'Affirmed Networks, nous permet de bénéficier de ces avantages, tout en poursuivant notre évolution vers la transformation numérique et la préparation à la 5G », a déclaré Mahmut Ünsal Erüreten, directeur technique de lifecell. « Un intégrateur de systèmes régional de confiance ayant fait ses preuves en matière de déploiement NFV était pour nous essentiel afin d'assurer une transformation en douceur tout au long de ce parcours et c'est la raison pour laquelle nous avons choisi Odine Solutions. »

« Lifecell est un exemple d'opérateur véritablement innovant, pionnier dans sa région en ce qui concerne la fourniture d'un réseau de nouvelle génération qui permettra à ses clients de tirer parti de la nouvelle génération de services possibles dans les domaines de la 4G et de la 5G », a déclaré Mohammed Shanableh, vice-président des opérations mondiales d'Affirmed Networks.

« Nous sommes fiers de prendre la tête du déploiement d'une solution entièrement virtualisée pour le cloud afin de les aider à devenir le premier opérateur à déployer un réseau central LTE virtualisé en Ukraine », a déclaré Alper Tunga Burak, directeur associé d'Odine Solutions, ventes et marketing.

À propos de lifecell :

Lifecell est l'opérateur numérique ukrainien offrant la plus grande liberté de communication. Grâce à son offre Internet mobile haute débit, lifecell offre des capacités de communication mobile avancées à tous ses utilisateurs, quel que soit leur âge ou leur connaissance de la technologie. Lifecell est détenue à 100 % par Turkcell, un important fournisseur de services convergents de télécommunications et de technologies. À la fin du deuxième trimestre 2018, le nombre d'abonnés de lifecell actifs depuis 3 mois est de 7,8 millions d'utilisateurs.

http://www.lifecell.ua/en/

À propos d'Odine Solutions

Odine Solutions est un intégrateur de systèmes leader sur le marché, spécialisé dans la virtualisation des fonctions de réseau mobile de niveau 1 dans la région EMEA, avec une expertise inégalée dans des déploiements de production tels que Red Hat OpenStack, VMware Cloud OS et de solutions VNF telles qu'EPC, GiLAN, DPI et Voice over LTE/WiFi. Odine Solutions possède et gère également une infrastructure de cloud privé permettant des offres PaaS/SaaS pour les fournisseurs de services de communications et les agrégateurs voix/données en gros dans 36 pays par l'intermédiaire de POP régionaux situés aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Allemagne.

http://www.odinesolutions.com/

À propos d'Affirmed Networks, Inc.

Affirmed Networks a attiré beaucoup d'attention avec sa solution de virtualisation des fonctions réseau (NFV) qui est devenue la norme pour les principaux opérateurs mobiles du monde entier. La société effectue actuellement des déploiements commerciaux, y compris dans les réseaux mobiles de niveau 1 et de niveau 2, et participe à de nombreux essais à travers le monde.

http://www.affirmednetworks.com

Contact :

Nom : Gokce Bilgili



Numéro de téléphone : +90-530-972-44-31



E-mail: bilgili.gokce@odinesolutions.com