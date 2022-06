Lifecycle Software gewinnt OSS/BSS Solution of the Year bei den MVNOs World Awards

LONDON, 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Lifecycle Software , ein BSS-Anbieter von MNO-, MVNO- und IoT-Lösungen, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen bei der Verleihung der MVNO World Awards 2022, die auf dem MVNO World Congress in Berlin stattfand, die Auszeichnung „OSS/BSS Solution of the Year" erhalten hat.

Die Auszeichnungen würdigen die Leistungen und Innovationen der MVNO-Branche in den letzten 12 Monaten. Die Auszeichnung „OSS/BSS Solution of the Year" wird für Innovation und herausragende Leistungen bei der Weiterentwicklung und Umgestaltung der heutigen Telekommunikationsbranche durch Business Support Solutions verliehen. Dies spiegelt die Erfolge von Lifecycle wider, die auf einer modernen Technologie basieren, die den Markteintritt neuer Anbieter vereinfacht und die Skalierbarkeit und den Erfolg der bestehenden Anbieter unterstützt.

Der CCS-as-a-Service und seine Echtzeit-Gebührenerfassung waren einer der Hauptgründe für die Auszeichnung. Die Lösung hat die wichtigsten britischen Telekommunikationsanbieter zu phänomenalen Erfolgen geführt und Lifecycle an die Spitze der digitalen 5G-Transformation gebracht. Heute verwaltet Lifecycle über 3 Milliarden Transaktionen pro Monat für Millionen von Benutzern und Geräten. Mehr als 99,95 % der Transaktionen sind vollständig automatisiert. SMARTY, Plusnet und Ecotalk sind einige der MVNO-Kunden, die sich auf ihre Lösungen verlassen.

Mo Firouzabadian, CEO von Lifecycle Software, kommentierte:

„Wir sind sehr stolz darauf, als BSS/ OSS-Lösung des Jahres ausgezeichnet zu werden. Seit 27 Jahren beschreiten wir neue Wege in der Telekommunikation und Innovation liegt in unserer DNA. Wir reduzieren Komplexität von Anfang an mit Automatisierung und Agilität. Unsere Cloud-nativen Lösungen ermöglichen es Marken, sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist: ihre Kunden. Diese Auszeichnung ist ein Beweis für die harte Arbeit des Lifecycle-Teams, aber auch für die Reichweite und den Erfolg der MVNOs und MNOs, mit denen wir zusammenarbeiten."

Informationen zu Lifecyle

Lifecycle Software ist ein globaler Anbieter von Online-Gebührenerfassungssystemen, Abrechnungs- und Business Support-Systemen für Netzbetreiber, MNO-Untermarken, MVNOs, IoT-Anbieter und eine breite Palette von Partnern. Wir ermöglichen es Mobilfunk- und abonnementbasierten Unternehmen, mit der digitalen Transformation und Monetarisierung neuer Services, der Automatisierung von Geschäftsabläufen, kundenorientierten Strategien und der Integration in bestehende Infrastrukturen erfolgreich zu sein. Lifecycle Software verwendet einen Microservices-Ansatz für seine Plattform, verfügt über ein hohes Maß an Automatisierung und Effizienz auf technischer und betrieblicher Ebene und ist Cloud-nativ, um die besten Ergebnisse mit kurzer Markteinführungszeit zu liefern.

