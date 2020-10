Liferay Apresenta Novas Funcionalidades para Ajudar Organizações na Criação de Experiências e Digitalização de Operações

SÃO PAULO, 22 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A Liferay, empresa americana que desenvolve software para criação de experiências digitais, anunciou hoje o lançamento do Liferay DXP 7.3. A plataforma atende à demanda das organizações por digitalização de suas operações e rápida criação de experiências digitais para clientes, fornecedores, parceiros, e colaboradores.

"Estamos felizes com nossa capacidade excepcional de dar resposta às necessidades de usuários em complexos casos de uso para B2B, B2E e B2C. São soluções como portais de parceiros e fornecedores, intranets e portais do cliente com autoatendimento", comentou Ed Chung, VP de Global Product Management da Liferay. "A inovação no Liferay DXP 7.3 amplia nossas forças ao ajudar os negócios a agilizarem seus processos de criação de conteúdo, melhorarem a gestão da experiência e digitalizarem operações, beneficiando tanto os usuários de TI quanto os de negócio".

A Liferay é única entre os fornecedores de experiência digital em sua capacidade de dar suporte a diversos objetivos de negócios em uma plataforma única e flexível. Esses objetivos incluem: melhorar a produtividade dos colaboradores com uma intranet moderna, aumentar a receita de vendas online no cenário B2B com uma solução de commerce, reduzir os custos com suporte ao cliente usando um portal de autoatendimento e unificar sistemas díspares com robustas funcionalidades de integração.

Alguns destaques:

Analytics de Performance de Conteúdo: Criadores de conteúdo precisam ter visibilidade de como seus conteúdos estão performando, porém soluções de analytics costumam focar somente nas métricas de visitas à página. O Liferay DXP 7.3 permite a estes profissionais visualizar métricas de quantos usuários leram o conteúdo completo.

Criadores de conteúdo precisam ter visibilidade de como seus conteúdos estão performando, porém soluções de analytics costumam focar somente nas métricas de visitas à página. O Liferay DXP 7.3 permite a estes profissionais visualizar métricas de quantos usuários leram o conteúdo completo. Criação de Conteúdo Simplificada: o Liferay DXP 7.3 lança a ferramenta Páginas Mestre para entregar consistência visual e ajuda a garantir o respeito às diretrizes de marca em todas as páginas de um site.

o Liferay DXP 7.3 lança a ferramenta Páginas Mestre para entregar consistência visual e ajuda a garantir o respeito às diretrizes de marca em todas as páginas de um site. App Builder: nova funcionalidade low-code para construir aplicações de negócio apoiado pelo Data Engine da Liferay.

nova funcionalidade low-code para construir aplicações de negócio apoiado pelo Data Engine da Liferay. Segurança de Aplicação e Autenticação Multi-Fator: o Liferay DXP 7.3 vem com novas funcionalidades desenhadas para ajudar negócios a atingirem seus requisitos organizacionais para segurança de aplicações e compliance.

Sobre a Liferay

A Liferay ajuda organizações a resolver desafios digitais com intranet omnichannel, portal, commerce e soluções de integração. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa a causar um impacto positivo no mundo. Centenas de organizações do setor financeiro, de assistência médica, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay. Para mais informações, visite: liferay.com

© 2020 Liferay, Inc. Todos os direitos reservados.

Contato

Liferay Latin America

Anne Durey

Public Relations

Email: [email protected]

Telefone: +55 81 2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FONTE Liferay, Inc.

SOURCE Liferay, Inc.