Liferay Experiences Forum Chile 2019 apresenta tendências tecnológicas para o Cone Sul

SANTIAGO, Chile, 1 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Liferay , empresa americana que desenvolve software para criação de experiências digitais, realizará em 16 de abril o Liferay Experiences Forum (LXF) Chile. O evento apresenta as perspectivas da Liferay, tendências tecnológicas e de cibersegurança para o Cone Sul.

O evento foi desenhado para profissionais de área de negócio, tomadores de decisão e desenvolvedores de software. A programação inclui palestras sobre tendências de soluções na nuvem, marketing digital e cibersegurança na América Latina além de casos de sucesso de empresas que utilizam Liferay.

"O LXF Chile é uma de nossas maiores conferências na América Latina e a única deste tipo no país. É a oportunidade de discutir com o mercado de tecnologia as tendências em crescimento em todo o Cone Sul, assim como também soluções para melhorar as experiências dos clientes", comenta Jorge Quiñones, Business Developer Manager da Liferay para o Cone Sul.

O LXF Chile conta com o patrocínio de empresas de tecnologia como Tinet, ST Computación, Vass e MDP (Peru). As inscrições são limitadas e devem ser feitas em: https://www.liferay.com/es/web/events-chile-lxf/home .

Perspectivas de negócios da Liferay no Chile

Liferay Chile atende a clientes de setores estratégicos como banco, seguros, telecomunicações e governo e prevê a ampliação de mais mercados.

"Em Santiago contamos com equipes de marketing, vendas, consultoria e treinamento. Atualmente, o Chile representa uma de nossas operações com maior crescimento, posicionada como a segunda maior da América Latina", destaca Emanuel di Matteo, General Manager da Liferay Latin America. A empresa também tem escritórios no Peru, México, Colômbia e Brasil.

Liferay Experiences Forum (LXF) Chile 2019

Data: 16/04/2019

Horário: 08:30 às 14:00

Local: ICON Hotel, Santiago

Inscrições: https://www.liferay.com/es/web/events-chile-lxf

Acerca de Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo. Centenas de organizações do setor financeiro, assistência médica, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay. Para mais informações, visite: liferay.com.

© 2019 Liferay, Inc. Todos os direitos reservados.

Contato

Liferay Latin América

Anne Durey

Public Relations

Email: marketing-br@liferay.com

Telefone: +55 81 2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FONTE Liferay Latin America LTDA

