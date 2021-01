Liferay Fornecerá Experiências Digitais à IBM Cloud para Serviços Financeiros

SÃO PAULO, 13 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Liferay, empresa que desenvolve software que ajuda empresas a criarem experiências digitais na web, mobile e dispositivos conectados, anuncia que se juntará ao ecossistema IBM Cloud para Serviços Financeiros e pretende integrá-la à sua Digital Experience Platform. A IBM Cloud para Serviços Financeiros é projetada para ajudar as instituições a migrar com segurança suas operações confidenciais para a nuvem e aproveitar as vantagens das tecnologias nativas de fornecedores de software independentes (ISV) e parceiros de software como serviço (SaaS) da IBM.

"Hoje, os bancos comerciais e de varejo enfrentam desafios crescentes diante dos neobanks e fintechs por uma fatia da carteira do cliente", disse James Shepard, Vice-Presidente de Global Services da Liferay. "Nossas ofertas de experiências digitais de nível empresarial e analytics já ajudaram instituições notáveis como o Grupo Desjardins, Banco Santander e Société Générale a oferecerem melhores experiências para seus clientes. Estamos entusiasmados em oferecer nossa DXP flexível e pronta para integração a ainda mais instituições financeiras por meio da plataforma de serviços financeiros em nuvem da IBM, projetada para simplificar a implantação sem sacrificar a confiabilidade ou segurança que essas organizações exigem."

"Estamos entusiasmados em ajudar a integrar o Liferay DXP à IBM Cloud para Serviços Financeiros", disse Evaristus Mainsah, Gerente Geral de Cloud, Cloud Pak e Edge Ecosystem da IBM. "Colaborar com parceiros do ecossistema como a Liferay pode ajudar a fornecer aos clientes de serviços financeiros as ferramentas e soluções inovadoras projetadas para ajudá-los a migrar suas cargas de trabalho críticas para a nuvem e digitalizar as operações."

O IBM Cloud para Serviços Financeiros foi projetado para ajudar a atender aos requisitos das instituições de serviços financeiros para sua conformidade regulatória, segurança e resiliência. O ecossistema de parceiros da IBM alimenta ambientes de nuvem híbrida, ajudando os clientes a gerenciar e modernizar cargas de trabalho de bare-metal a multicloud com o Red Hat OpenShift.

Declarações relacionadas à direção e intenções futuras da IBM estão sujeitas a alterações ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Sobre a Liferay

A Liferay ajuda organizações a resolver desafios digitais com intranet omnichannel, portal, commerce e soluções de integração. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa a causar um impacto positivo no mundo.

