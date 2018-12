Liferay inaugura novo escritório em Recife

RECIFE, Brasil, 3 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Liferay , empresa norte-americana fabricante de software de experiências digitais, inaugurou seu mais novo escritório em Recife com um espaço de 1600m², triplicando sua capacidade operacional. Desde 2010, a capital pernambucana é a sede na América Latina da empresa e o crescimento exponencial das suas operações no Brasil motivou a mudança para um novo escritório.

"Recife conta com a maior operação da Liferay fora da sede em Los Angeles, desempenhando papel fundamental e que está em constante crescimento. Além disso, o ano de 2018 trouxe mudanças significativas para a Liferay. Passamos a ser uma empresa multi-produtos, lançando duas novas ofertas, além da atualização do nosso principal produto, o Liferay DXP . Tudo isso remete a maiores desafios e à ampliação da empresa como todo" afirma Emanuel Di Matteo, Diretor Geral da América Latina da Liferay.

O escritório traz um projeto de ambientação focado no conforto e bem-estar dos colaboradores. O espaço traz um aumento significativo da proporção de área/pessoa, passando de 6m² para 9,8m². Além disso, conta com iluminação e sistema de acústica propícios para um ambiente de trabalho mais saudável. Áreas para lazer como sala de jogos, biblioteca, cafeteria e sala de descanso também foram acrescentadas no projeto para estimular a interação entre os times.

"O intuito de criarmos uma sede totalmente nova foi proporcionar maior conforto para todos, em linha com as principais tendências mundiais em arquitetura para ambientes corporativos. Durante todo o processo de planejamento do novo espaço, os colaboradores interagiram através de enquetes e discussões sobre melhorias. Dessa forma, as equipes contam com espaços personalizados de acordo com suas atividades e preferências", explica Bruno Farache, Diretor de Engenharia da Liferay.

Sobre a Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de ricas experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia. Centenas de organizações do setor financeiro, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay.

Contato

Liferay Latin América

Maria Lira

Deputy Marketing Manager

Email: marketing-br@liferay.com

Telefone: (081) 2121-6008

Twitter: @Liferay_br

FONTE Liferay Latin America LTDA

Related Links

https://www.liferay.com/pt



SOURCE Liferay Latin America LTDA