Liferay ofrecerá experiencias digitales para IBM Cloud for Financial Services

SANTIAGO, Chile, 13 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Liferay Inc., proveedor de la plataforma Open Source líder en la creación de experiencias digitales web, móviles y para dispositivos conectados, ha anunciado que se unirá al creciente ecosistema cloud de IBM para servicios financieros con la intención de incorporar su solución Liferay Digital Experience a la plataforma. IBM Cloud for Financial Services está diseñado para ayudar a las entidades a migrar de forma segura sus operaciones críticas a la nube y aprovechar las tecnologías nativas de los proveedores de software independientes (ISV) y los socios de software como servicio (SaaS) de IBM.

"Nuestras ofertas de análisis y experiencias digitales de nivel empresarial ya han ayudado a instituciones notables como el Banco Santander y Société Générale a ofrecer mejores experiencias para sus clientes. Estamos entusiasmados de ofrecer nuestra DXP flexible y lista para integrar a más instituciones financieras a través de la plataforma de servicios financieros en la nube de IBM", ha señalado James Shepard, vicepresidente de Global Services de Liferay.

"Estamos entusiasmados de ayudar a incorporar Liferay DXP a IBM Cloud for Financial Services", ha señalado Evaristus Mainsah, director general de Cloud, Cloud Pak y Edge Ecosystem de IBM. "Colaborar con socios del ecosistema como Liferay puede ayudar a proporcionar a los clientes de servicios financieros herramientas y soluciones innovadoras diseñadas para facilitar la migración de sus cargas de trabajo críticas a la nube y a digitalizar las operaciones".

IBM Cloud for Financial Services está diseñado para ayudar a abordar los requisitos de estas entidades en el ámbito del cumplimiento normativo, la seguridad y la resiliencia. El ecosistema de socios de IBM impulsa los entornos de nube híbrida al ayudar a los clientes a administrar y modernizar las cargas de trabajo desde bare-metal a multicloud, todo de la mano de Red Hat OpenShift.

Las declaraciones sobre la dirección e intención futuras de IBM están sujetas a cambios o retiradas sin previo aviso, y representan únicamente metas y objetivos.

Acerca de Liferay

Liferay ayuda a las organizaciones a resolver sus desafíos digitales a través de soluciones omnicanales reales como: intranets, portales, commerce y soluciones de integración. Nuestra plataforma es open source, lo que hace posible una mayor fiabilidad, innovación y seguridad. Nuestra empresa intenta dejar una impronta positiva en el mundo, a través del negocio y de la tecnología. Liferay: Una plataforma. Infinitas Soluciones.

© 2020 Liferay, Inc. Todos los derechos reservados.

Contato

Liferay Latin America

Anne Durey

Public Relations

Email: [email protected]

Telefone: +55 81 2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FUENTE Liferay Latin America LTDA

SOURCE Liferay Latin America LTDA