Liferay Recebe Notas mais Altas de Produto para Dois dos Três Casos de Uso no Gartner Critical Capabilities para Plataformas de Experiência Digital 2021

SÃO PAULO, 17 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Liferay, empresa norte-americana fabricante de software de experiências digitais, anunciou que recebeu as notas mais altas para produtos nos casos de uso B2B e B2C entre 16 fornecedores avaliados no Gartner Critical Capabilities for Digital Experience Platforms Fevereiro 2021*.

No relatório, o Gartner recomenda que clientes "selecionem uma DXP adequada com a finalidade de conduzir a transformação digital em vários canais e casos de uso, ao seguirem as melhores práticas de seleção de DXP do Gartner". O Liferay DXP fornece capacidades de ponta para casos de uso de experiência B2B e B2C, incluindo extensibilidade, gerenciamento de conteúdo, serviços de conta, segurança e controle de acesso. Essas funcionalidades permitem às organizações atender as necessidades dos clientes, parceiros e colaboradores de maneira segura e consistente em diversos canais.

"Nós acreditamos que o reconhecimento do Gartner como a oferta melhor colocada para casos de uso em experiência B2B e B2E, pelo segundo ano consecutivo, é um atestado da nossa dedicação a alcançar excelência de produto", afirmou Ed Chung, Vice Presidente de Global Product Management da Liferay.

Para ler uma cópia cortesia do 2021 Gartner Critical Capabilities for Digital Experience Platforms: https://www.liferay.com/company/gartner/critical-capabilities .

*Gartner "Critical Capabilities for Digital Experience Platforms" by Irina Guseva, Mick MacComascaigh, Mike Lowndes, 2 February 2021.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, e não aconselha aos usuários de tecnologia selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. Gartner renuncia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo. Centenas de organizações do setor financeiro, de assistência médica, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay. Para mais informações, visite: www.liferay.com

