Liferay Reconhecida como Líder no Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Experiência Digital 2020

SÃO PAULO, 19 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Liferay , empresa norte-americana fabricante de software de experiências digitais, anunciou que o Gartner reconheceu a empresa como Líder no Quadrante Mágico para Plataformas de Experiência Digital*. No relatório, a Liferay está posicionada no Quadrante Mágico entre 14 provedores, com base nos critérios de abrangência de visão e capacidade de execução. Liferay Digital Experience Platform (DXP) , Liferay Analytics Cloud , Liferay Commerce e Liferay DXP Cloud foram analisados no processo de avaliação da empresa.

O Gartner define uma DXP como "um conjunto integrado de tecnologias para composição, gerenciamento, entrega e otimização de experiências digitais altamente relevantes e personalizadas por meio de múltiplos canais e pontos de contato digitais ao longo da jornada do cliente". A empresa de consultoria reconheceu a Liferay como Líder pela 10ª vez consecutiva no Quadrante Mágico para DXPs 2020 (anteriormente conhecido pelo Gartner como Quadrante Mágico para Portais Horizontais).

Como um fornecedor horizontal, a plataforma Liferay está preparada para lidar com uma variedade de casos de uso. Milhares de clientes como Airbus, Bosch, Orange e Santander confiam na Liferay para construir soluções críticas para o seu negócio como intranets, portais do cliente e parceiro, sites de e-commerce B2B e websites públicos.

"Estamos muito contentes por sermos selecionados como Líder no Quadrante Mágico do Gartner para Plataformas de Experiência Digital 2020, é nossa décima aparição como um Líder", comentou Ed Chung, VP de Global Product Management da Liferay.

Leia uma cópia do Quadrante Mágico para Plataformas de Experiência Digital em 2020: https://bit.ly/2OM8Y4b

*Gartner "Magic Quadrant for Digital Experience Platforms" by Irina Guseva, Gene Phifer, Mike Lowndes, 29 January 2020.

O Gartner não endossa nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em suas publicações de pesquisa, e não aconselha aos usuários de tecnologia selecionarem apenas os fornecedores com as classificações mais elevadas ou outra designação. As publicações de pesquisa do Gartner consistem nas opiniões da organização de pesquisa do Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. Gartner renuncia quaisquer garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Liferay

A Liferay desenvolve software que permite a criação de experiências digitais na web, em dispositivos móveis e outros canais. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa causar um impacto positivo no mundo através dos negócios e da tecnologia.

Contato

Liferay Latin America

Anne Durey

Public Relations

Email: marketing-br@liferay.com

Telefone: +55 81 2121-6008

Linkedin: Liferay, Inc

FONTE Liferay Latin America LTDA

