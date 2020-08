Liferay Reconhecida como um Strong Performer Entre Plataformas de Intranet por Empresa de Pesquisa Independente

SÃO PAULO, 5 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A Liferay, empresa que desenvolve software que ajuda empresas a criarem experiências digitais na web, mobile e dispositivos conectados, anuncia que foi reconhecida pela Forrester como um dos Strong Performer na The Forrester Wave™: Intranet Platforms, Q2 2020*.

A primeira Forrester Wave para Plataformas de Intranet avaliou a Liferay entre os 12 fornecedores mais importantes neste espaço em uma avaliação detalhada, usando 26 critérios. No relatório, a Liferay é destacada por ser "bem reconhecida como uma plataforma para websites e portais, além de intranets" e por "ter um conjunto de soluções bem definido e compradores / influenciadores que a empresa usa para direcionar sua abordagem de go-to-market e focar na experiência dos funcionários e nos casos de uso de gestão de conhecimento, onde se destaca."

A Forrester Wave para Plataformas de Intranet conclui sua sessão sobre a Liferay ao aconselhar os leitores a "incluir a Liferay na lista de opções quando flexibilidade e arquitetura aberta forem desejáveis e quando recursos robustos de repositório de conteúdo forem necessários."

A Liferay recebeu as notas mais altas possíveis nos critérios de AI/Machine Learning, Integração e Interoperabilidade, Serviços de Repositório e Conteúdo, Suporte Metadados, Busca e Indexação, Suporte ao Desenvolvedor e Ecossistema de Parceiros.

"Estamos muito contentes em ver a Liferay avaliada como um dos Strong Performers na Forrester Wave para Plataformas de Intranet", comentou Ed Chung, Vice Presidente de Global Product Management da Liferay. "Acreditamos que a avaliação da Forrester valida a importância da capacidade de customização e flexibilidade entregues por uma plataforma open source e extensível".

Fornecedor open source presente no mercado por mais de 15 anos, a Liferay entrega soluções de intranet para várias das organizações líderes de mercado, incluindo Domino's Pizza, Klabin, Santander e Coach.

Para ler uma cópia do The Forrester Wave™: Intranet Platforms, Q2 2020, visite https://bit.ly/31p0o0P

*The Forrester Wave™: Intranet Platforms, Q2 2020, Forrester Research, Inc., 2020

Sobre a Liferay:

A Liferay ajuda organizações a resolver desafios digitais com intranet omnichannel, portal, commerce e soluções de integração. Nossa plataforma é open source, o que a possibilita maior inovação, confiabilidade e segurança. Através de soluções de negócio e tecnologia, a empresa visa a causar um impacto positivo no mundo. Centenas de organizações do setor financeiro, de assistência médica, governo, seguros, varejo, manufatura e outras verticais de negócios usam Liferay. Para mais informações, visite: liferay.com

© 2020 Liferay, Inc. Todos os direitos reservados.

