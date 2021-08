LifeTech Scientific Corporation anuncia resultados provisórios de 2021

SHENZHEN, China, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- A LifeTech Scientific Corporation (LifeTech, 01302.HK), uma empresa líder especializada em dispositivos médicos intervencionais minimamente invasivos para doenças cardio-cerebrovasculares e periféricas, anunciou hoje os resultados provisórios de 2021.

Em comparação com o primeiro semestre de 2020, a LifeTech alcançou um desempenho excepcional. A receita foi de aproximadamente RMB 461,1 milhões, com aumento de aproximadamente 68,9%, o lucro bruto e o lucro líquido foram registrados em aproximadamente RMB 374,4 milhões e RMB 204,4 milhões, representando um aumento de cerca de 72,5% e 106,5%, respectivamente.

No primeiro semestre de 2021, as vendas geradas pela China Continental aumentaram aproximadamente 74,6% e representaram aproximadamente 84% da receita total. Embora a situação de epidemia da COVID-19 na maioria dos mercados estrangeiros tenha se mantido instável, as vendas internacionais ainda aumentaram aproximadamente 44,3%, em comparação com o período correspondente de 2020.

Como o desempenho dos segmentos comerciais, no primeiro semestre de 2021, o faturamento gerado com o negócio de doenças cardíacas estruturais foi de aproximadamente RMB 159,1 milhões, representando um aumento de aproximadamente 100,6%, dos quais as vendas de oclusores LAA aumentaram aproximadamente 147,5% e as vendas dos três oclusores CHD - HeartR™, Cera™ e CeraFlex™ - aumentaram aproximadamente 47,3%, 160% e 13,3%, respectivamente.

O negócio de doenças vasculares periféricas da LifeTech gerou um faturamento de aproximadamente RMB 286,8 milhões, representando um aumento de aproximadamente 50%, dos quais as vendas de enxertos stent e filtros de Vena Cava aumentaram aproximadamente 60,8% e 24,7%, respectivamente.

O faturamento gerado pelo setor de estimulação cardíaca e eletrofisiologia foi de aproximadamente RMB 15,2 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 508%.

A LifeTech fortaleceu continuamente seus recursos de inovação e acelerou o processo de P&D de seus produtos de pipeline para manter sua posição de liderança no setor. As despesas com P&D aumentaram aproximadamente 25,3%, chegando a aproximadamente RMB 91,7 milhões no primeiro semestre de 2021, e alcançaram o seguinte progresso principal:

O sistema de enxerto stent de bifurcação de artéria Iliac G-Iliac™, introdutor direcionável LAnavi™, sistema de orientação Freepath™ e sistema de entrega direcionável OKcurve™ obtiveram aprovação oficial de registro da NMPA da China ;

; O sistema de enxerto stent de cirurgia aberta Xuper™ obteve a certificação CE na UE;

O sistema de andaime biorreabsorvível de ferro IBS Angel™ ("IBS Angel") obteve aprovação de registro da autoridade de dispositivos médicos da Malásia;

O sistema de enxerto de artéria (chimney graft) foi aprovado como dispositivo médico inovador na China ;

; O sistema de reversão de redução de volume do pulmão Cinenses™ concluiu a inscrição de ensaios clínicos na Europa;

O sistema de enxerto stent aórtico torácico-abdominal G-Branch™ concluiu a inscrição no estudo FIM, e os resultados de acompanhamento de médio prazo são positivos;

O sistema de oclusor LLA LAmbre™, sistema de andaime periférico biorreabsorvível de ferro com eluição de sirolimus IBS Titan™ e o IBS Angel™ foram aprovados nos Estados Unidos pela FDA para "Uso Compassivo"; e

O sistema de andaime periférico biorreabsorvível de ferro com eluição de sirolimus IBS™ obteve a permissão implícita para realizar estudos clínicos confirmatórios na China .

Enquanto isso, foram protocoladas 1.350 solicitações de patente, das quais 496 patentes foram registradas até 30 de junho de 2021, o que representa um ativo intangível importante e uma força impulsionadora interna da LifeTech que melhora sua competitividade central no mercado global de dispositivos.

FONTE LifeTech Scientific Corporation

Related Links

www.lifetechmed.com



SOURCE LifeTech Scientific Corporation