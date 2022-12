L'IFF 2022 appelle à la collaboration internationale et au multilatéralisme pour faire face à la crise climatique

GUANGZHOU, Chine, 7 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les dirigeants mondiaux ont appelé à la collaboration internationale et au multilatéralisme pour faire face à la crise climatique lors de la réunion annuelle du Forum international qui a été lancé le 2 décembre à Guangzhou.

Xie Zhenhua, représentant spécial de la Chine pour les affaires liées au changement climatique, a exhorté la communauté internationale à maintenir le multilatéralisme et à renforcer les échanges internationaux et la coopération pour lutter contre le changement climatique.

Laurent Fabius, membre du conseil d'administration de l'IFF, président du Conseil constitutionnel français et ancien Premier ministre français, a déclaré que le monde avait besoin d'efforts conjoints pour lutter contre le changement climatique. Il a appelé les pays à mettre de côté leurs divergences malgré la situation internationale tendue et à participer à la réforme du système de financement international pour aider les pays en développement à réduire leurs émissions.

Dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle, Mark Tucker, président d'HSBC, a déclaré que sans leadership et sans coopération, les solutions mondiales et régionales ne pouvaient ni être créées ni mises en place.

Jenny Shipley, membre du conseil d'administration de l'IFF et ancienne première ministre de la Nouvelle-Zélande, a déclaré : « J'espère qu'à la conférence de cette année, nous ne discuterons pas seulement de géopolitique et de possibilités de développement, mais que nous trouverons également des moyens de mettre en place un nouveau cadre pour développer une compréhension plus approfondie de l'avenir que nous désirons construire et pour nous aider à surmonter les défis communs sur tous les fronts. »

« Malgré les divergences géopolitiques, les avantages d'une coopération mondiale coordonnée pour faire face aux menaces communes sont largement reconnues », a déclaré Douglas Flint, président d'Abrdn PLC.

Gloria Macapagal Arroyo, ancienne présidente des Philippines, a également parlé de la transition vers des nouveaux systèmes monétaires dans son discours lors de la cérémonie d'ouverture de la réunion annuelle de l'IFF.

L'International Finance Forum (IFF) est une organisation internationale indépendante sans but lucratif fondée en octobre 2003 par des dirigeants de Chine, des États-Unis, de l'UE et des autres pays du G20, de concert avec les économies émergentes et les dirigeants de multiples organisations internationales, y compris l'ONU, la Banque mondiale et le FMI. Également connu sous le nom de Finance 20 (F20), l'IFF est aussi un mécanisme de dialogue permanent de haut niveau et une organisation de coopération multilatérale dans le monde de la finance.

