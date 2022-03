LiftForward Plattform steuert die Point-of--Service-Finanzierungsprogramme von Microsoft Store

NEW YORK, 2. März 2022 /PRNewswire/ -- Microsoft Store hat sich für die Buy Now Pay Later („BNPL") Abonnement-Plattform von LiftForward entschieden, um seine Finanzierungsangebote in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Frankreich, Polen und den Benelux-Ländern zu erweitern. In diesen Regionen bringt die LiftForward-Plattform verschiedene Finanzinstitute mit Verbrauchern zusammen, die damit kurzfristige BNPL-Lösungen oder längerfristige Finanzierungsoptionen finanzieren können. Die LiftForward-Plattform erleichtert das Kundenerlebnis am Point-of-Sale und verwaltet die Kreditanträge, die Betrugserkennung, die Überprüfung der Kunden, das Underwriting, die Wartung, die Abwicklung und den Kundensupport.

OEMs, Einzelhändler und Kreditgeber entwickeln vermehrt Finanzierungsprogramme, dies ist jedoch mit technischen, finanziellen, operativen und datentechnischen Herausforderungen verbunden. Die LiftForward-Plattform bietet Lösungen, die diese Herausforderungen angehen. Sie ermöglicht eine schnellere Markteinführung auf einer skalierbaren, internationalen Plattform.

„Durch die weltweite Einführung der LiftForward-Plattform für den Microsoft Store haben die Kunden mehr Finanzierungsmöglichkeiten für das gesamte Microsoft-Produktportfolio", sagt Jeffrey Rogers, CEO von LiftForward. „Sie ermöglicht es Microsoft außerdem mehr Agilität und eine schnelle Markteinführung der bevorzugten Finanzierungsprodukte."

LiftForward und Microsoft Store arbeiteten 2014 zusammen, um Surface All Access, ein Abonnementprogramm für kommerzielle Upgrades zu 0 %, einzuführen, und 2019 erneut, um Xbox All Access, ein Abonnementprogramm für Xbox und Game Pass bei großen Einzelhändlern in 15 Ländern anzubieten.

„LiftForward ermöglicht Microsoft Store die nahtlose Integration von Banken und anderen Finanzierungsanbietern über eine gemeinsame Plattform. Dies gibt Microsoft Store die benötigte Fähigkeit und Flexibilität, um schnell und einfach zahlreiche Finanzierungspartner einzubinden", sagte Jesper Chou , General Manager von Microsoft Store. „Die LiftForward-Plattform verbessert unser Kundenerlebnis und unseren Lebenszyklus in zentraler Weise und ermöglicht es uns, unsere Finanzierungsangebote auf neue Märkte auszuweiten."

Informationen zu LiftForward:

LiftForward, Inc. bietet OEM-Geräteherstellern, Einzelhändlern und Banken BNPL-Softwareplattformen, die globale Abonnement- und Finanzierungsprogramme unterstützen. LiftForward reduziert die Komplexität von BNPL mit einer Plattform, die alle Komponenten verbindet und automatisiert, die für erfolgreiche Abonnement- und Finanzierungsprogramme erforderlich sind, einschließlich Point-of-Sale-Software, White-Label-E-Commerce-Kundenerfahrungen, Bestandsmanagement, Erfüllung, Account-Management und analytische Berichte. LiftForward verfügt über das größte integrierte Netzwerk von großen OEMs, Einzelhändlern und Banken in über 15 Ländern.

