Lifting facial sem cirurgia é possível com preenchedores à base de ácido hialurônico e outros injetáveis

SÃO PAULO, 21 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- Investir em procedimentos estéticos ainda é um tabu para muitas pessoas, principalmente pelo medo da falta de naturalidade ou por receio de cirurgias plásticas. O mercado de estética, acompanhando as evoluções e os novos comportamentos dos consumidores, passou a investir em soluções injetáveis que configuram um tratamento pouco invasivo e que para além de questões estéticas, fornecem qualidade de pele e mantêm o maior órgão do corpo mais saudável.

"Observa-se, inclusive, que a busca nos consultórios por esse efeito de skincare duradouro e com aspecto de naturalidade que os procedimentos injetáveis proporcionam, aumentou durante o atual período de distanciamento social. Atribuímos este aumento de demanda à praticidade dessas técnicas que independem de cirurgias plásticas", comenta o Dr. Nuno Osório (CRM-SP 56771), médico dermatologista.

O lifting facial sem cirurgia, por exemplo, é feito com tratamentos injetáveis por meio de aplicações de ácido hialurônico e/ou bioestimuladores de colágeno à base de ácido poli-L-lático. Segundo o Dr. Osório, "Com esses tratamentos, é possível melhorar as estruturas faciais, tendo como resultado um efeito lifting, com melhora não só do visual, mas também da flacidez cutânea sem que haja a necessidade de cirurgia".

O procedimento é uma remodelação dos aspectos do rosto do paciente. Por isso, o Dr. Nuno Osório chama atenção para a necessidade de um bom conhecimento anatômico por parte do profissional que precisa analisar também as estruturas do rosto e como elas mudam com o envelhecimento.

"É fundamental saber reconhecer o tipo de pele, para utilizar os produtos mais indicados para cada região da face conforme o objetivo de cada paciente. O preenchimento de ácido hialurônico em áreas estratégicas da face, como pontos de sustentação na região malar e zigomática (terço médio da face) é capaz de proporcionar esse efeito lifting facial", explica o dermatologista.

Como evitar resultados artificiais e preservar a beleza natural?

Além da importância do conhecimento do profissional, é fundamental escolher adequadamente os produtos que serão utilizados nos procedimentos. Optar por aqueles que tenham comprovações científicas é a melhor opção.

Atualmente, já existem preenchedores com tecnologias avançadas à base de ácido hialurônico que são muito semelhantes ao produzido pelo organismo. Restylane®, por exemplo, oferece uma ampla variedade de texturas de gel de ácido hialurônico para proporcionar resultados naturais aos pacientes e para atender diversas necessidades de aplicação. Essa linha de preenchedores já foi usada em mais de 50 milhões de tratamentos ao redor do mundo.

A Galderma Aesthetics desenvolveu a linha Restylane® com base em duas tecnologias complementares – NASHATM e OBTTM, que oferecem versatilidade aos profissionais injetores, permitindo que eles escolham a melhor tecnologia a ser aplicada de acordo com uma avaliação personalizada de cada paciente e respeitando a história de pele de cada um.

"É primordial que, para além de efeitos estéticos, os profissionais da saúde se dediquem a oferecer bem-estar, saúde e qualidade de vida para os seus pacientes. Por esse motivo, preservar a naturalidade da aparência e os movimentos da face e corpo é fundamental para a segurança e satisfação dos pacientes. Isso só é possível a partir de uma avaliação minuciosa de cada história de pele, acompanhada da escolha de produtos com segurança comprovada", conclui o Dr. Osório.

A segurança e saúde devem estar acima de qualquer desejo e, por esse motivo, apenas profissionais da saúde habilitados podem indicar os mais adequados procedimentos estéticos e aplicá-los.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma