Liga Solidária assume gestão de Centro de Educação Infantil na zona norte de São Paulo

SAO PAULO, 18 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Em fevereiro, a instituição Obra de São Teodoro, na zona norte da cidade de São Paulo, foi incorporada, pela Liga Solidária, Organização da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos que atua na capital paulista. Com a incorporação, a Liga assume a gestão do Centro de Educação Infantil Irmã Natividade, que atende a 115 crianças, e todos os seus 22 funcionários serão mantidos. A gestão do CEI é feita em parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo.

A faixa etária das crianças atendidas pelo CEI Irmã Natividade vai de 0 a 3 anos e 11 meses. A população que procura por esse serviço é composta por famílias que residem ou trabalham na região do Jardim Japão. Muitos de seus membros estão desempregados, com filhos de ambos os sexos e que necessitam do CEI em período integral (10 horas).

Iniciado em 08 de dezembro de 1980 pela instituição Obra de São Teodoro, o CEI Irmã Natividade é conveniado com a prefeitura municipal e está sob a jurisdição da Diretoria Regional de Educação –Jaçanã/Tremembé.

O custo médio mensal de uma criança da Primeira Infância é de R$ 927,50. A Liga Solidária fará a gestão e formação de pessoal e oferecerá toda a estrutura pedagógica.

O CEI Irmã Natividade vai se somar aos outros doze Centros de Educação Infantil que a Liga Solidária administra na capital paulista, por meio de convênios com a prefeitura. Desses doze, quatro passaram a ser administrados nos últimos quatros anos: CEI Aricanduva, e mais três no bairro do Grajaú: CEI Tia Dora, CEI Jardim Manacás e CEI Yanne. Nas doze unidades, atualmente, são atendidas cerca de 1.737 crianças.

A incorporação de mais um CEI está dentro do planejamento financeiro da Liga Solidária para 2022, que prevê o aumento de 20% em projetos sociais em relação a 2021. No ano passado, foram investidos R$ 19,6 milhões pela instituição, como contrapartida na realização de diversos projetos para crianças, jovens, idosos e famílias em situação de alta vulnerabilidade.

A incorporação do CEI Irmã Natividade é mais uma ação da Liga Solidária dentro do conceito de M&A Social. No terceiro setor, o termo M&A (Fusões e Aquisições) não visa o aumento de capital financeiro nem lucro para acionistas, mas garante o atendimento de pessoas em situação de alta vulnerabilidade.

"O objetivo da Liga Solidária, ao fazer o M&A Social, é mostrar nosso compromisso por meio de ações práticas e ampliar o que já fazemos no setor há 99 anos. Atendemos hoje cerca de 13 mil crianças, adolescentes, adultos e idosos em situação de alta vulnerabilidade", afirma Rosalu Queiroz, presidente voluntária da Liga Solidária.

Antes do CEI Irmã Natividade, a Liga Solidária já havia incorporado o Projeto Casulo, na comunidade Real Parque, na zona sul de São Paulo, em 2019. O Casulo oferece programas sociais para 344 crianças, jovens e adultos, além de abrir as portas para a própria comunidade usar o espaço.

