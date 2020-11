Lightnet Group gaat samenwerken met Siam Commercial Bank

Deze samenwerking biedt SCB extra opties voor internationale geldoverboekingen via de kanalen van Lightnet Group. "Siam Commercial Bank is al lang een voorstander van fintech-startups in Thailand, en onze fintech-investeringstak, Digital Ventures Co. Ltd., is het grootste durfkapitaalfonds in Thailand, met een totale kapitaalbasis van USD 100 miljoen. Fintech speelt een essentiële rol in de digitale transformatie van SCB, en we kijken ernaar uit om met de Lightnet Group samen te werken om een revolutie teweeg te brengen in de wereldwijde industrie van geldtransacties", aldus Srihanath Lamsam, EVP, Payment Strategy en Digital Disruptive Technology.

Over de nieuwe samenwerking zegt de CEO en vice-voorzitter van Lightnet Group, Tridbodi Arunanondchai: "We zijn erg trots om met SCB samen te werken om grensoverschrijdende overboekingen mogelijk te maken, in samenwerking met SENTBE, een andere vertrouwde wereldwijde leverancier van fintech-oplossingen. SCB is een van de meest gerenommeerde banken in Thailand en met de technologie-investering die de bank gebruikt, kunnen wij ons platform optimaliseren en onze doelen bereiken."

De samenwerking tussen Lightnet Group, SCB en Sentbe breidt het bereik van de Lightnet Group verder uit in lijn met zijn missie om financiële mobiliteit en inclusiviteit te bevorderen.

Over Lightnet Group

Lightnet Group is een fintech-bedrijf met het hoofdkantoor in Singapore en heeft als missie het bevorderen van financiële mobiliteit en inclusiviteit. Lightnet Group geeft niet-bankgroepen en MKB-handelsfinanciering een inclusief internationaal geldoverboekings-ecosysteem. Het internationale geldoverboekings-ecosysteem van de Lightnet Group gebruikt het Velo-protocol als zijn blockchain-protocol en positioneert zichzelf als het eerste verrekenings- en vereffeningsnetwerk voor de Azië-Pacific-regio door bestaande financiële systemen te verbinden met zijn netwerk van geldagenten en portefeuilles.

www.lightnet.io

Over SCB

SCB werd op 30 januari 1907 opgericht door Royal Charter als de eerste Thaise bank. SCB was op 31 december 2018 de grootste commerciële bank van Thailand (in totale vermogenswaarde). Koning Vajiralongkorn is de grootste aandeelhouder en bezit 23,35 procent van de SCB-aandelen. SCB is met een historisch erfgoed van meer dan 110 jaar goed ingeburgerd in Thailand, Cambodja en Myanmar en is met zijn grondige expertise toonaangevend in de financiële dienstverlening in Thailand.

www.scb.co.th

Over SENTBE

SENTBE, opgericht in 2015, is de eerste neobank in Zuid-Korea die gespecialiseerd is in deviezen. SENTBE heeft een revolutie teweeggebracht in buitenlandse overboekingsdiensten tegen lage kosten, hoge transactiesnelheden en gebruiksvriendelijkheid om probleemloze grensoverschrijdende financiële diensten tot stand te brengen. SENTBE heeft meer dan 1 miljoen overboekingstransacties verwerkt en heeft de licentie voor Overseas Remittance en Payment Gateway in Korea verworven, evenals de licentie voor Major Payment Institution in Singapore.

www.sentbe.com

