Lightstone comemora a coroação do Marriott Moxy South Beach

MIAMI, 22 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Lightstone , uma das maiores empresas privadas de empreendimento imobiliário dos Estados Unidos, anunciou hoje a coroação do seu Marriott Moxy South Beach. A "coroação" se refere ao momento em que a construção de um edifício atinge sua altura máxima, e é um dos marcos mais significativos para a conclusão da propriedade. Com mais de US$ 6,5 bilhões em ativos sob gestão e projetos em desenvolvimento, a Lightstone possui recursos substanciais para garantir a conclusão da construção do hotel.

Jonathan Rabinow, diretor de investimentos da Lightstone Investments, observou: "Os investidores do EB-5 se concentram na importância da garantia de conclusão da Lightstone porque ela oferece uma sensação de segurança e a garantia de que os empregos necessários para os seus Green Cards serão criados."

O Moxy South Beach é o sétimo projeto da Lightstone financiado pelo Programa de Investidores EB-5, também designado como visto de trabalho de quinta preferência dos Estados Unidos. As captações de recursos do EB-5 bem-sucedidos mais recentes da Lightstone incluem: US$ 70 milhões para o Moxy East Village com 286 apartamentos, US$ 70 milhões para o Moxy Times Square com 612 apartamentos, e US$ 63 milhões para o Moxy Chelsea com 349 apartamentos.

Todas as oportunidades de investimento EB-5 da Lightstone oferecem garantia de conclusão, entre outros benefícios importantes, que você pode conferir neste link: https://lightstoneeb5.com/pt-br.

Projetado em colaboração com a Rockwell Group, o Moxy South Beach é um hotel de oito andares com 202 apartamentos, localizado na 915 Washington Ave. A propriedade contará com um restaurante no piso térreo e jardim no pátio interno, um lobby lounge, bar e lanchonete, e também 560 metros quadrados de espaço comercial, um bar interno/externo no 2º andar, um deck na cobertura com uma piscina de 22 metros rodeada por cabanas e outras comodidades de entretenimento, além de uma academia de última geração.

"Depois de concluirmos o Moxy Times Square com a marca Marriott e o Moxy Chelsea em Nova York, estamos ansiosos para abrir as portas do Moxy em Miami. Esperamos que este hotel se some ao sólido histórico da Lightstone de empreendimentos Marriott de sucesso", disse Rabinow. Ele observou que há um interesse crescente nos investimentos EB-5, principalmente com as mudanças que serão feitas no programa EB-5. A partir de 21 de novembro, a exigência de investimento mínimo aumentará em 80%.

"As mudanças nas regras finais do programa aumentaram o montante mínimo de investimento de US$ 500 mil para US$ 900 mil, para projetos localizados em Áreas de Emprego Alvo (TEA, na sigla em inglês), e US$ 1,8 milhão para projetos que não estão nas TEAs", disse Rabinow. "Sabemos que muitos investidores se apressarão em aproveitar o investimento mínimo de US$ 500 mil enquanto ele ainda estiver disponível, mas incentivaremos potenciais investidores a garantir que eles realizem sua devida diligência. Os investidores devem procurar projetos de parceiros financeiros fortes, cujos interesses estejam alinhados com os seus próprios."

Informações sobre a Lightstone Group

A Lightstone Group é uma das maiores empresas imobiliárias privadas dos Estados Unidos e a Lightstone Investments é líder no setor do EB-5. Nos últimos 30 anos, a Lightstone desenvolveu, gerenciou e investiu no mercado imobiliário em todos os setores, ajudando centenas de famílias em seus caminhos para obter a cidadania.

Com mais de US$ 6,5 bilhões em ativos sob gestão e projetos em desenvolvimento, a Lightstone oferece oportunidades de investimento EB-5 em todo o país.

O vasto portfólio da Lightstone inclui propriedades comerciais, industriais e de escritório, bem como unidades residenciais e quartos de hotel. Com mais de US$ 400 milhões arrecadados em capital EB-5, os projetos EB-5 da Lightstone mantêm um histórico de mais de 99,9% de aprovação dos investidores junto aos Serviços de Imigração e Cidadania dos EUA (USCIS, na sigla em inglês). A Lightstone Enterprises Ltd tem uma consistência de crédito de investimento de alto nível por muitos anos, conforme avaliado pelas agências globais de classificação Standard & Poor's e Moody's.

FONTE: Lightstone Group. Para saber mais sobre a Lightstone Group, visite: lightstoneeb5.com.

