Lightyear stellt weltweit erstes Solarauto für Langstrecken vor

Das Besondere an der Entwicklung des Lightyear One ist die innovative Perspektive, die hierbei eingenommen wurde. Hoefsloot führt aus: „Leistung und Performance ist für uns alle von jeher sehr wichtig, und wir konzentrieren uns unermüdlich auf verbesserte Effizienz und Sicherheit." Bei Lightyear geht es nicht um Konventionen. Stattdessen stehen die Gesetze der Physik im Mittelpunkt, die vonnöten sind, um ein Auto zu entwickeln, das „das Beste aus jedem Sonnenstrahl herausholt". Hoefsloot weiter: „Hauptziel dieses Autos ist es, dort anzusetzen, wo Elektroautos an ihre Grenzen stoßen. Die Forschung hat gezeigt, dass Reichweite und fehlende Lademöglichkeiten immer noch die größten Bedenken sind, die es hinsichtlich der Elektromobilität gibt."

„Wir lösen diese Probleme, indem wir auf höchste Effizienz, wir nennen es Utra-Effizienz, setzen. Das führt einerseits zu einer außergewöhnlichen Reichweite von 725 Kilometern (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – WLTP) bei einer relativ kleinen Batterie. Andererseits kann der Lightyear One direkt von der Sonne aufladen – sein Energieverbrauch ist extrem gering und es steht Energie für bis zu 20.000 Kilometer pro Jahr bereit. Zudem lassen sich alle Ladeoptionen, die es gibt, einfacher anwenden, da bei gleicher Energiemenge deutlich mehr Reichweite möglich ist. Das bedeutet: Anwender laden von jeder Steckdose aus wesentlich schneller. Es sind bis zu 400 Kilometer pro Nacht an normalen 230 Volt-Steckdosen möglich. Das ist toll für Roadtrips, denn es ist keine Ladeinfrastruktur notwendig."

Das Fahrzeug ist aus Hightech-Materialien gefertigt, um das Gewicht so gering wie möglich zu halten und gleichzeitig die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten.

Der Lightyear One wird von vier voneinander unabhängigen Rädern angetrieben, sodass beim Transport vom Motor zum Rad keine Energie verloren geht.

Dach und Motorhaube bestehen aus fünf Quadratmetern integrierten Solarzellen aus Sicherheitsglas, die so stark sind, dass ein erwachsener Mann auf ihnen gehen kann, ohne Beulen zu verursachen.

Zusätzlich zur Solarenergie kann der Lightyear One an einer (Schnell-)Ladestation oder sogar an einer normalen Steckdose geladen werden.

Lex Hoefsloot betonte bei der Präsentation des Prototyps, wie wichtig es ist, jetzt zu handeln: „Der Klimawandel ist eines der größten Probleme, mit denen wir Menschen in unserer Geschichte konfrontiert waren. Er ist eine so beängstigende Entwicklung, dass er uns beinahe lähmt. Deshalb haben wir beschlossen, genau das Gegenteil zu tun und zu handeln. Als Ingenieure glauben wir fest daran, etwas bewirken zu können. Der Lightyear One ist unsere große Chance, die Mobilität zum Besseren zu verändern." Hoefsloot hebt hervor, dass die Natur schon immer eine große Quelle der Inspiration gewesen sei. „Seit Jahrhunderten haben wir im Einklang mit der Natur gelebt. Mit den Technologien von heute haben wir nun die Möglichkeit, dies wieder zu tun. Indem wir bei Null beginnen, und die Gesetze der Natur als Orientierungshilfe nehmen, wird die Natur zu unserem größten Verbündeten bei der Entwicklung hocheffizienter Designs."

Laut Hoefsloot ist das aber erst der Anfang. „Da neue Technologien hohe Stückkosten beinhalten, müssen wir in einem exklusiven Markt starten. Der Lightyear One ist das erste Solarauto für Langstrecken mit erstaunlichen Spezifikationen. Die nächsten Modelle, die wir entwickeln wollen, werden deutlich weniger kosten. Darüber hinaus werden künftige Modelle für autonome und gemeinsame Fahrzeugflotten bereitgestellt, sodass der Kaufpreis auf eine große Gruppe von Nutzern aufgeteilt werden kann. In Kombination mit den niedrigen Betriebskosten des Fahrzeugs wollen wir Premiummobilität zu einem niedrigen Kilometerpreis bieten. Ein dritter, letzter Schritt wird sein, wirklich nachhaltige Autos zu bauen, die erschwinglicher in der Nutzung sind als die Kosten für das Benzin, das benötigt wird, um ein Verbrennungsauto zu fahren. Dies wird sich in naher Zukunft als unser wichtigster Wendepunkt erweisen und den Weg für einen hundertprozentig nachhaltigen Fuhrpark ebnen."

Verfügbarkeit

Lightyear wird 2021 mit der Produktion des Lightyear One starten. Die ersten 100 Fahrzeuge sind bereits reserviert. Über die Lightyear-Webseite können Käufer jetzt einen der 500 Lightyear Ones für eine Gebühr von 119.000 Euro (voraussichtliche Lieferung im Jahr 2021) reservieren.

Über Lightyear

Die Mission von Lightyear ist es, saubere Mobilität für alle und überall verfügbar zu machen. Lightyear entwickelt Elektroautos mit energieeffizientem Design und integrierten Solarzellen. Je nach Klima können die Fahrer bis zu 20.000 Kilometer pro Jahr mit der Energie der Sonne fahren. Das schnell wachsende Unternehmen wurde 2016 gegründet und beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter, das Team besteht aus jungen Talenten und erfahrenen Experten aus der Automobilindustrie, darunter ehemalige Mitarbeiter von Tesla und Ferrari. Lightyear eröffnete auch eine eigene Produktionsstätte in Helmond. In weniger als zwei Jahren hat das Unternehmen über 20 Millionen Euro aus Reservierungen, Investitionen und Zuschüssen gesammelt. Sie wurden mit dem CES Climate Change Innovator ausgezeichnet, waren Finalist der Postleitzahlenlotterie Green Challenge und erhielten kürzlich Mittel aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon 2020 der Europäischen Union im Rahmen der Zuschussvereinbarung Nr. 848620. Im Sommer 2019 wird Lightyear ein neues Büro eröffnen und den ersten Prototyp des Lightyear One, des ersten Modells von Lightyear, vorstellen. www.lightyear.one

