LigneSante ouvre la voie à un système de santé intégré

"J'ai pris conscience de l'importance de collaborer avec d'autres médecins et thérapeutes, et j'étais frustrée de ne pas pouvoir trouver la bonne personne à qui s'adresser. De nos jours, les réseaux sociaux permettent une communication instantanée entre des millions de personnes. L'absence totale d'outils pour l'échange en ligne entre les professionnels de la santé est devenue presque choquante pour moi."

- Dr. Fumagalli, Founder

Quels sont les avantages de la médecine intégrative?

1. Concentrez-vous sur le traitement du patient

La communauté médicale qui se consacre à la médecine intégrative comprend qu'il est beaucoup plus important de traiter la personne dans son ensemble. Le médecin cherche l'origine du problème et s'efforce de changer les habitudes qui ont engendré le problème, c'est-à-dire d'aller plus loin que la surface du problème. Cette forme de traitement est très efficace à long terme, car non seulement les patients guérissent, mais ils améliorent aussi leur qualité de vie.

2. Le patient connaît tous les processus

La médecine intégrative essaie de faire du patient un partenaire et de le tenir au courant de tout ce qui va se passer. Il ne s'agit pas uniquement de fournir des médicaments ou de recommander des analyses, mais aussi de prendre des décisions concernant votre mode de vie qui auront une incidence sur votre avenir.

De plus, il tient compte d'autres aspects, tels que l'opinion du patient sur le traitement et les expériences antérieures avec différentes thérapies alternatives.

3. Processus calme

Au lieu de submerger le patient avec de nombreux changements, informations et traitements, le spécialiste se déplace une étape à la fois. Permettre au patient de s'adapter aux changements et d'accepter le traitement dans une meilleure humeur.

4. Il est excellent pour les personnes souffrant de problèmes chroniques

La médecine intégrative est un très bon outil pour ceux qui souffrent de problèmes ou de douleurs chroniques et sont souvent lésés parce que la médecine traditionnelle n'est pas en mesure de découvrir quel est leur problème sous-jacent. La médecine intégrative, une fois de plus, essaie de maintenir l'équilibre de tout le corps.

5. Assurez-vous de recevoir des soins complets et personnalisés

Parce que la médecine intégrative considère l'ensemble du tableau et pas seulement les symptômes, les médecins doivent passer plus de temps avec le patient pour bien comprendre ce qui se passe et quel est le problème sous-jacent. Il en résulte une amélioration significative de l'état de santé, qui se rétablit beaucoup plus rapidement qu'avec les traitements traditionnels, et ce de manière plus efficace.

Choisir un professionnel en thérapies alternatives peut s'avérer difficile, surtout si c'est la première fois que vous allez entreprendre ce type de traitement. Pour savoir ce que vous devez prendre en considération lorsque vous choisissez un professionnel des médecines douces, lisez l'article Suivant.

LigneSante est actuellement disponible pour un essai gratuit de 90 jours. Pour plus d'informations, visitez le sitehttps://lignesante.com/

A propos de LigneSante: Nous sommes une communauté de professionnels de la santé qui partagent leurs idées, comparent leurs notes, réfèrent des patients et s'efforcent d'adopter une approche intégrée de la médecine. En fin de compte, pour le bien de l'humanité.

