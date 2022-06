LILYSILK célèbre la Journée mondiale de l'environnement grâce à des initiatives en faveur d'un mode de vie durable

« Nous n'avons qu'une seule terre, et il est important que nous vivions de manière durable et en harmonie avec la nature », a déclaré David Wang, PDG de LILYSILK. « LILYSILK s'est toujours engagé à pousser les pratiques et initiatives durables et nous sommes heureux d'inviter davantage de consommateurs à y prendre part ! »

Le programme de recyclage gratuit est un élément important des initiatives écologiques et de zéro déchet de LILYSILK. Il s'agit d'un projet à long terme visant à recycler les textiles LILYSILK qui ne peuvent être donnés, notamment la literie, les vêtements et les vêtements de nuit en soie et en cachemire. À la fin du mois d'avril, plus de 150 unités de matériel ont été collectées et recyclées. Ce nombre augmente chaque mois.

La soie filée est l'autre initiative innovante et durable de LILYSILK. La soie filée est fabriquée en tordant de courtes fibres de soie obtenues à partir de cocons endommagés ou de déchets de soie pendant le traitement pour former un fil. La soie filée est plus économique et possède toutes les caractéristiques générales de la soie bobinée. Elle est douce et soyeuse, mais aussi antibactérienne et antiallergique, ce qui la rend suffisamment sûre et confortable pour être portée sur la peau nue.

En outre, la marque s'engage également dans la taie d'oreiller RE-LILYSILK , qui recycle les tissus de soie excédentaires. Les concepteurs de LILYSILK réutilisent des textiles usagés pour en faire des taies d'oreiller aux formes et aux combinaisons de couleurs variées, en les transformant en taies d'oreiller. L'initiative RE-LILYSILK permet de ressusciter des matériaux mis au rebut et de les reconvertir en articles uniques, tendance et utiles.

LILYSILK organise une variété de programmes pour encourager les gens à intégrer la durabilité dans leur vie quotidienne. Par exemple, pour chaque commande passée, les clients recevront au hasard un produit de la « série zéro déchet » de LILYSILK, qui propose des produits fabriqués à partir de matériaux restants.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque mondiale de soie créée en 2010 qui distribue des produits de mode, de maison et de style de vie directement à des clients du monde entier. La marque fabrique des produits à partir des meilleures fibres naturelles, qui sont biodégradables et mettent un à cinq ans à se décomposer. Chez LILYSILK, nous pensons que le zéro déchet fait la différence. Nous n'utilisons que des matériaux de qualité 100 % naturels et nous veillons à ce que nos produits soient propres et exempts de toxines, afin de guider nos clients vers des achats plus intelligents et plus durables.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1829175/image_1.jpg

SOURCE LILYSILK