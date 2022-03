LILYSILK dévoile les secrets d'un meilleur sommeil à l'occasion de la Journée mondiale du sommeil

D'après les recherches scientifiques, la température idéale pour le sommeil se situe entre 15 et 19 °C . Non seulement la température de la pièce est importante, mais celle de la couette l'est tout autant. Comme la soie peut absorber rapidement l'humidité, et que nous avons tendance à transpirer pendant notre sommeil, les couettes en soie aident à réguler la température du corps. Elles sont également conçues pour laisser l'air circuler plus librement, cette méthode de régulation de la température nous empêche d'avoir trop chaud en été et trop froid en hiver pendant le sommeil.

Conseil n°2 : Choisir le bon oreiller

L'oreiller est un élément pour le sommeil, et il est essentiel de trouver le bon modèle. Les oreillers ne doivent jamais être trop bas ou trop hauts, car ces positions peuvent vous empêcher de vous endormir et la colonne cervicale d'entrer dans un état de relaxation. Une taie d'oreiller en soie est également recommandée, car la résistance des fibres empêche le garnissage de l'oreiller de bouger et de prendre une forme irrégulière.

Conseil n°3 : Se mettre dans l'ambiance

Un état d'esprit détendu nous aide à nous préparer mentalement au sommeil. Lorsque l'heure est venue, un pyjama en soie tel que le pyjama en soie Femme 22 Momme Liseré Contrastant de LILYSILK offre le confort nécessaire pour le permettre. Non seulement la soie est aérée, mais elle est également lisse et douce au toucher.

« Chez LILYSILK, nous sommes fermement convaincus qu'une bonne nuit de sommeil est plus importante pour votre santé que n'importe quoi d'autre au monde », déclare David Wang, PDG de LILYSILK. « Nous cherchons à aider nos clients à libérer le pouvoir qu'apporte le repos, en leur permettant de créer l'environnement de sommeil le plus sain et le plus confortable avec nos pyjamas, taies d'oreiller, draps et masques pour les yeux en soie. »

