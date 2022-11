LILYSILK startet offiziell in den brandheißen Sonderverkauf zum Schwarzen Freitag

NEW YORK, 1. November 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat offiziell seinen weißglühenden Sonderverkauf zum Schwarzen Freitag eröffnet. Fans erhalten damit die einzigartige Gelegenheit, eine neu entworfene LILYSILK Abadi-Halskette mit 18-Karat-Vergoldung und Perlmutt zu erhalten, wenn sie 600 US-Dollar oder mehr ausgeben.

LILYSILK 18K gold-plated Abadi Necklace in mother of pearl LILYSILK Officially Launches Black Friday Sales

Abadi ist Malaysisch für „ewig", was die Hoffnung von LILYSILK symbolisiert, auf ewig das Vertrauen von Verbrauchern gewinnen zu können. In Anlehnung an das hervorragende, mit 18 Karat vergoldete Material der Halskette wünscht sich LILYSILK, dass die Kunden „gut wie Gold" sind, ihre Brillanz für immer bewahren, den Mut haben, sie selbst zu sein, mutig ihre eigenen Träume verfolgen und spektakulär leben.

Anlässlich der laufenden Schwarzer-Freitag-Kampagne der ikonischen Seidenmarke, die Fans auf der ganzen Welt bereits in Festtagsstimmung versetzt hat, erhalten Kunden die Chance, bis zum 25. November eine fabelhafte Einkaufstour im Wert von 399 USD mit der Adventskalender-Blind Box zu gewinnen. Außerdem gibt es einen fantastischen Blitzverkauf, bei dem alle die Möglichkeit haben, bis zum 29. Dezember 30 % Rabatt auf ausgewählte Produkte zu erhalten.

Vom 1. November bis zum 29. Dezember können Kunden, wenn sie einen von fünfzig ausgewählten LILYSILK-Artikeln kaufen, bis zu 10 % Rabatt auf einen zweiten Artikel aus der Kollektion erhalten. Kunden erhalten außerdem ein kostenloses Seiden-Haargummi, wenn sie 120 USD ausgeben und ab 200 USD erhalten sie einen kostenlosen Kopfkissenbezug aus Seide.

„Unser Sonderverkauf zum Schwarzen Freitag und unsere speziellen Festtagsangebote haben endlich begonnen", sagte David Wang, CEO von LILYSILK. „Wir haben für unsere Fans keine Mühen gescheut, und wir hoffen aufrichtig, dass sie ihre Chance nicht verpassen, den LILYSILK-Artikel zu erhalten, den sie verdienen.

Informationen zu LILYSILK

LILYSILK wird von seiner Fürsorge für seine Kunden, den Planeten und einander angetrieben, was sich in seinem Engagement für Null-Abfall und dem LILYSILK-Wohltätigkeitsprogramm zeigt, das an die National Breast Cancer Foundation®, Oscar's Kids und Goodwill Southern California gespendet hat, um nur einige zu nennen. LILYSILK möchte Menschen dazu inspirieren, spektakulär zu leben – und die Stars sind derselben Meinung. Zuletzt waren hochkarätige Prominente wie Emily Ratajkowski, Julianne Moore, Viola Davis, Nina Dobrev und Anne Hathaway in LILYSILK zu sehen, und das Unternehmen schmückt regelmäßig die Seiten zahlreicher Top-Medien wie VOGUE, ELLE, Marie Claire, Harper's Bazaar, Glamour, People, InStyle und Cosmopolitan{13}, die alle ihre Leser inspirieren, indem sie spektakuläre – und erschwingliche – Kleidungsstücke der beliebten globalen Seidenmarke ins Licht rücken.

