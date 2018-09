LimaCorporate annonce l'acquisition de TechMah Medical LLC qui marque une étape importante et permet de développer l'empreinte numérique en orthopédie

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, September 6, 2018 /PRNewswire/ --

LimaCorporate, un pionnier et un leader de l'impression 3D d'implants orthopédiques, annonce l'acquisition de TechMah Medical LLC (« TechMah Medical »), un éditeur de logiciels destinés aux dispositifs médicaux située à Knoxville, Tennessee. Cette acquisition marque non seulement une étape importante pour l'entreprise, mais lui permet aussi de compléter son portefeuille matériel avec des applications numériques.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/637371/Lima_Corporate_Logo.jpg )





TechMah Medical a été fondée en 2014 et est axée sur les technologies numériques dédiées à la chirurgie orthopédique qui ont un impact sur la qualité des soins et s'adaptent aux contraintes financières actuelles. Le Dr Mohamed Mahfouz, professeur de génie biomédical à l'université du Tennessee, est le fondateur de TechMah Medical. Le Dr Mahfouz a, à son actif, plus de 20 ans d'expérience en orthopédie et a publié plus de 300 articles sur la conception des implants, l'imagerie, la cinématique, les capteurs, l'anthropologie et la médecine légale. Le Dr Mahfouz continuera à s'impliquer dans TechMah Medical et deviendra un partenaire à long terme de LimaCorporate.

L'équipe de TechMah Medical se compose de chercheurs et d'ingénieurs de très haut niveau qui se consacrent à la médecine bioélectronique sans fil, la biomécanique, l'imagerie, ainsi qu'aux logiciels. Elle centrera ses efforts sur la sortie de logiciels et d'instruments intelligents qui seront utilisés en combinaison avec des implants de LimaCorporate.

Cet investissement dans le savoir-faire logiciel, associé à l'expertise interne en matière d'impression 3D, place LimaCorporate à la pointe de la transformation numérique de l'industrie de l'orthopédie grâce à des solutions numériques très innovantes qui changeront l'approche de la chirurgie et des instruments standards.

En vertu des termes de l'accord, LimaCorporate financera TechMah Medical et finalisera l'acquisition au fur et à mesure que les principaux objectifs de développement du produit seront atteints. Elle deviendra ainsi l'unique actionnaire de TechMah Medical au fil du temps, tandis que le Dr Mahfouz et son équipe resteront impliqués dans l'entreprise. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.

« LimaCorporate est aujourd'hui l'entreprise la plus innovante et la plus agile du secteur de l'orthopédie et c'est le partenaire idéal pour développer notre technologie et faire progresser la numérisation de l'industrie », a déclaré le Dr Mahfouz de TechMah Medical.

Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate, a déclaré : « Nous sommes ravis de cette transaction et du partenariat avec le Dr Mahfouz. Alliée à notre technologie d'implants éprouvée et à nos capacités d'impression 3D, cette acquisition permettra à LimaCorporate de s'implanter nettement dans toutes les applications numériques qui entourent le remplacement total des articulations en offrant aux chirurgiens une nouvelle expérience peropératoire et en apportant à leurs patients des soins personnalisés flexibles ».

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

À propos de TechMah Medical

TechMah Medical LLC est une entreprise technologique spécialisée dans l'apport de solutions orthopédiques. Nous développons des applications innovantes conçues pour améliorer l'expérience des patients et des cliniciens tout au long du processus de remplacement articulaire. Basée à Knoxville, Tennessee, notre équipe de scientifiques et d'ingénieurs s'attache à améliorer la qualité et l'efficacité grâce à la personnalisation.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, veuillez visiter : limacorporate.com

Limacorporate S.p.A.



Via Nazionale, 52



33038 Villanova di San Daniele



Udine - Italie



Téléphone : +39-0432-945511



Courriel : info@limacorporate.com