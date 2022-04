LIMACORPORATE ANNONCE UN CHANGEMENT DE DIRECTION ET LA NOMINATION D'UN DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM

UDINE, Italie, 14 avril 2022 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., un important fabricant mondial dans le domaine de l'orthopédie axé sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, a annoncé aujourd'hui que Luigi Ferrari, directeur général de LimaCorporate, quitte son poste de PDG afin de poursuivre de nouvelles activités à l'extérieur de l'organisation. M. Ferrari a dirigé l'organisation pendant près de dix ans et a amené l'entreprise vers de nouveaux sommets, notamment l'ouverture de la seule unité de fabrication en milieu hospitalier, ProMade Point of Care for Complex Joint Reconstruction (ProMade PoC), en collaboration avec l'Hospital for Special Surgery de New York. Il demeurera au sein de LimaCorporate à titre de conseiller principal du conseil consultatif et aidera à la transition vers une nouvelle direction. Il conservera également une participation au capital de l'entreprise.

Emmanuel Bonhomme, président de LimaCorporate pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, agira en tant que PDG par intérim, tandis qu'un processus de sélection pour nommer un nouveau dirigeant sera lancé.

Michel Orsinger, président du conseil consultatif de LimaCorporate, a déclaré : « Au nom du conseil consultatif, je tiens à remercier Luigi pour son travail et son dévouement au cours des dernières années. Luigi a grandement contribué à notre croissance, en supervisant notre expansion réussie sur de nouveaux marchés internationaux et le lancement de bon nombre de nos innovations de produits de pointe, y compris l'établissement d'un accès unique aux implants personnalisés imprimés en 3D pour faire progresser les soins aux patients et le développement de l'écosystème numérique Smart SPACE de LimaCorporate. Je suis heureux qu'il reste avec nous à titre de conseiller alors que nous effectuons la transition vers une nouvelle direction et que nous entamons la prochaine phase de notre croissance. »

« Nous pensons qu'Emmanuel est la personne idéale pour diriger cette phase de transition de l'entreprise. Emmanuel est un cadre accompli qui joue un rôle essentiel dans le développement de LimaCorporate en dirigeant notre région la plus étendue et en produisant des résultats exceptionnels. Il connaît notre entreprise, comprend notre culture et partage notre passion pour la prestation de soins centrés sur le patient et la restauration de l'eMotion of motion », a commenté Michel Orsinger.

Luigi Ferrari a déclaré : « Ce fut un honneur de diriger LimaCorporate et de travailler avec une équipe très talentueuse et passionnée dans laquelle ce fut une aventure passionnante et intense. Chaque jour, j'ai pu partager notre vision pionnière avec des chirurgiens hautement professionnels et compter sur le soutien continu de chaque employé, de l'équipe de direction, du conseil consultatif et des actionnaires. Maintenant que nous entrons dans une nouvelle phase pour l'entreprise où LimaCorporate est très bien positionnée pour sa croissance future, avec un pipeline incroyablement riche de nouveaux produits en cours de développement et de lancement, je pense que c'est le bon moment pour moi de changer de rôle. Je m'engage à soutenir Emmanuel pour assurer une transition réussie. »

Emmanuel Bonhomme a déclaré : « Je suis honoré d'assumer ce nouveau rôle et je suis reconnaissant envers Luigi pour son soutien. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec notre conseil consultatif, notre solide équipe de direction et tous nos employés pour atteindre nos objectifs stratégiques. Nous continuerons à nous concentrer sur nos principes directeurs afin de transformer l'avenir du secteur orthopédique et d'obtenir de meilleurs résultats pour les patients. Je suis enthousiasmé par le potentiel de notre entreprise et par l'impact positif que nous pouvons avoir sur les patients, les professionnels de la santé et autres parties prenantes. »

Emmanuel Bonhomme a rejoint l'équipe de direction de LimaCorporate en juin 2018. En tant que président de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, il est responsable du plus grand marché géographique de LimaCorporate, y compris la responsabilité complète des profits et des pertes, la gestion des ventes et des investissements et le développement de la région. À ce titre, il a supervisé d'importantes initiatives de développement pour renforcer la présence de LimaCorporate sur le marché, ce qui a permis à la région de devenir la région la plus performante en 2021, avec une forte croissance à deux chiffres des revenus et de la rentabilité, même pendant la pandémie. Avant de rejoindre LimaCorporate, Emmanuel a occupé pendant plus de 25 ans des postes de direction dans des sociétés de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, dont 16 ans dans l'industrie orthopédique.

LimaCorporate est prête à faire face aux nouvelles opportunités du marché grâce à sa stratégie claire basée sur l'excellence pour tous les membres, en s'inspirant de la cinématique du genou, en se concentrant sur la transformation numérique et les nouvelles technologies, et en investissant dans un nouveau bâtiment de production en Italie au siège de l'entreprise.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont développées pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens, leur permettant d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la possibilité de bouger.

Basée en Italie, la société opère directement dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour plus d'informations sur la société, rendez-vous sur www.limacorporate.com

LimaCorporate S.p.A.

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine – Italie

Tél. : +39 0432 945511

Adresse mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

SOURCE Limacorporate S.p.A.