LimaCorporate et l'HSS s'associent pour ouvrir le premier centre dédié à la conception et l'impression 3D de solutions sur mesure destinées à la reconstruction articulaire complexe

SAN DANIELE DEL FRIULI, Italie, 25 mars 2021 /PRNewswire/ -- LimaCorporate S.p.A., (Lima), premier fabricant mondial de produits orthopédiques, et l' Hospital for Special Surgery (HSS), classé premier hôpital en orthopédie pendant 11 années consécutives aux États-Unis par l'U.S. News & World Report, ont annoncé aujourd'hui l'ouverture du premier centre d'impression 3D de solutions de remplacement de joints complexes conçues sur mesure selon les besoins des fournisseurs. Baptisée ProMade PoC (Point of Care) Center, cette nouvelle installation commerciale réglementée par la FDA (Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux) se situe au sein même du campus principal de l'HSS, à New York. Elle rendra plus rapide et plus accessible, aux États-Unis, le traitement des patients ayant besoin de solutions personnalisées pour leurs problèmes orthopédiques. Elle favorisera également le développement de ces solutions orthopédiques complexes dans le monde entier.

« Ce partenariat inédit s'inscrit dans nos efforts visant à faire progresser les soins musculosquelettiques pour les patients traités à l'HSS et ailleurs, a déclaré Louis A. Shapiro, PDG et président de l'HSS. Il y a près d'un demi-siècle, les experts de l'HSS ont mis au point la prothèse totale du genou moderne, transformant la vie de millions de patients. Aujourd'hui, aux côtés de LimaCorporate, nous espérons accélérer encore davantage le développement de solutions musculosquelettiques essentielles en élargissant notre écosystème et en fournissant aux chirurgiens les meilleures technologies pour leurs interventions. »

Les procédures les plus complexes requièrent des solutions personnalisées selon les besoins spécifiques du patient, comme celles qui seront mises au point et fabriquées au Promade PoC Center. Ces dernières seront conçues numériquement avant l'intervention, pour s'assurer qu'elles correspondent à l'anatomie du patient. La technologie brevetée Trabecular Titanium de LimaCorporate, reconnue mondialement, présente divers avantages aux patients, notamment une réponse biologique prouvée dans les os et une capacité à être imprimée en 3D sous n'importe quelle forme. L'examen des patients de l'HSS et la conception et fabrication de leur implant personnalisé auront lieu sur place. Ce service de conception et de fabrication sera également accessible aux patients traités dans d'autres hôpitaux américains.

La nouvelle installation concrétise la vision commune des deux organisations et renforcera la collaboration entre l'HSS et LimaCorporate, qui travaillent ensemble sur des solutions personnalisées depuis 2016. Désormais, les patients pourront profiter, sous un même toit, de l'expertise inégalée de HSS en matière de soins cliniques et d'ingénierie biomécanique, et de la vaste expérience de LimaCorporate dans le domaine de la technologie, de la conception et de l'impression 3D. L'interaction quotidienne plus fréquente entre les ingénieurs ProMade de LimaCorporate et les chirurgiens et les ingénieurs de l'HSS permettra aux deux parties de puiser dans leur intelligence et puissance collectives afin de trouver des solutions aux cas orthopédiques les plus complexes au monde.

« En ouvrant le Promade PoC Center, nous faisons un pas de plus vers la réalisation notre objectif ultime, qui est de restaurer l'émotivité du mouvement en donnant aux chirurgiens les moyens d'améliorer les résultats des chirurgies de remplacement articulaire, a déclaré Luigi Ferrari, PDG de LimaCorporate. Nous avons l'habitude de remettre en question le statu quo et, grâce à ce partenariat de calibre mondial, nous continuerons à apporter des innovations à nos solutions de pointe afin de répondre aux besoins réels des patients. Nous avons hâte de partager notre expertise avec l'HSS et de poursuivre notre engagement à faire progresser les soins axés sur les patients. »

« Dans un contexte où la majorité des patients du remplacement articulaire reçoivent un traitement similaire, les solutions personnalisées imprimées en 3D soulageront les personnes souffrant de cas complexes, dont la plupart vivent avec des problèmes articulaires depuis des décennies. Cette collaboration nous permettra aussi d'accélérer la production des solutions, qui s'inscrivait précédemment dans un processus international, a expliqué Leonard Achan, infirmier autorisé, assistant médical, infirmier en soins avancés et directeur de l'innovation à l'HSS. Grâce à cet accès accru à l'impression 3D personnalisée de LimaCorporate, nous espérons aussi favoriser et accélérer l'innovation dans les soins articulaires orthopédiques complexes, en vue de développer de nouveaux produits et de nouvelles solutions destinés aux patients d'un bout à l'autre des États-Unis. »

L'HSS est l'un des premiers hôpitaux à reconnaître les avantages de posséder des capacités d'ingénierie et de fabrication en interne. Depuis la création de son équipe d'ingénierie de calibre mondiale en 1976, l'établissement démontre les bienfaits d'une collaboration quotidienne entre les chirurgiens et les ingénieurs par ses avancées dans le domaine des implants et des techniques orthopédiques. L'une des innovations les plus importantes est la création de la première prothèse de genou postéro-stabilisée par John N. Insall M. D. et Albert Burstein Ph. D.

Comptant plus de 14 ans d'expérience clinique, LimaCorporate se trouve à la pointe de l'impression 3D. Pendant que l'impression 3D de titane prenait de l'ampleur, la société a pris conscience de l'énorme potentiel de cette technologie dans le domaine des implants orthopédiques. Sa vision avant-gardiste et son investissement continu ont aidé des centaines de milliers de patients du monde entier à retrouver leur mouvement. Cette nouvelle installation à la fine pointe de la technologie élargit davantage la portée mondiale de l'entreprise.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont mises en place pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus par les patients lors d'arthroplastie. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et personnalisées aux chirurgiens, ce qui leur permet d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la joie de bouger.

Basée en Italie, la société a une présence directe dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour tout complément d'information sur la société, veuillez consulter le site : limacorporate.com .

À propos du HSS

Le HSS est le plus important centre médical universitaire au monde axé sur la santé musculosquelettique. À son cœur se trouve le Hospital for Special Surgery, classé premier en orthopédie au niveau national (pour la onzième année consécutive), quatrième en rhumatologie par le U.S.News & World Report (2020-2021) et nommé leader en orthopédie pédiatrique dans la liste des meilleurs hôpitaux pédiatriques de l'U.S. News & World Report (2020-2021). HSS est classé premier établissement mondial en orthopédie par Newsweek (2020-2021).

Fondé en 1863, l'hôpital enregistre aux États-Unis les taux de complication et de réadmission les plus bas, ainsi qu'un taux d'infection parmi les moins élevés. Le HSS a été le premier de l'État de New York à recevoir la reconnaissance d'attractivité pour l'excellence des services infirmiers de l'American Nurses Credentialing Center, quatre fois consécutives. La procédure standard de l'arthroplastie totale du genou a été développée au HSS en 1969. Filiale du Weill Cornell Medical College, le HSS dispose d'un campus principal à New York et d'installations dans le New Jersey, le Connecticut et les régions de Long Island et du comté de Westchester dans l'État de New York. En plus des soins apportés aux patients, le HSS est un chef de file de la recherche, de l'innovation et de l'éducation. Le HSS Research Institute comporte 20 laboratoires et 300 employés qui œuvrent à faire progresser la santé musculosquelettique à travers la prévention de la dégénérescence, ainsi que la réparation et la régénération des tissus.

Le HSS Global Innovation Institute a été fondé en 2016 pour concrétiser le potentiel de nouveaux médicaments, traitements et dispositifs médicaux. Le HSS Education Institute est un leader de confiance qui fait avancer l'apprentissage et la recherche dans le domaine de la santé musculosquelettique en appuyant les médecins, le personnel infirmier, les professionnels paramédicaux, les stagiaires universitaires et les consommateurs dans plus de 130 pays. L'institut collabore avec des centres médicaux et d'autres organisations afin d'améliorer la qualité et la valeur des soins musculosquelettiques, et de rendre les soins de premier ordre du HSS plus largement accessibles à l'échelle nationale et internationale. www.hss.edu

