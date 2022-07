LIMACORPORATE ET ORTHOFIX MEDICAL ANNONCENT UN PARTENARIAT POUR OFFRIR UNE SOLUTION AUX PATIENTS SOUFFRANT D'UNE LUXATION ÉLEVÉE DE LA HANCHE SUR LE MARCHÉ AMÉRICAIN

VILLANOVA, Italie, 13 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Limacorporate S.p.A., une société mondiale d'orthopédie axée sur l'innovation numérique et le matériel adapté au patient, et Orthofix Medical Inc., une société mondiale de dispositifs médicaux qui se concentre sur la colonne vertébrale et l'orthopédie, ont annoncé aujourd'hui un partenariat de licence pour le marché américain afin d'offrir une solution nouvelle aux patients souffrant d'une luxation chronique élevée de la hanche.

Ce partenariat associe la technologie unique d'allongement des membres du système breveté de clous intramédullaires Fitbone™ d'Orthofix au dispositif de fixation pelvienne exclusif de LimaCorporate, spécifique à chaque patient et imprimé en 3D. Une fois implantés chirurgicalement, les dispositifs fonctionnent ensemble dans le but de permettre aux chirurgiens de distraire le fémur vers une position anatomiquement correcte, corrigeant ainsi l'écart de longueur de jambe, réduisant la tension sur la colonne vertébrale et permettant une arthroplastie totale de la hanche.

« Nous sommes ravis de nous associer à LimaCorporate pour réunir nos technologies complémentaires afin de répondre aux besoins auparavant non satisfaits des patients nécessitant une solution personnalisée et unique de remplacement complexe de la hanche », a déclaré Kimberley Elting, présidente d'Orthofix Orthopedics. « Cette solution sera la seule offerte aux États-Unis pour certains patients atteints de dysplasie de la hanche ou d'anomalies de la hanche entraînant un écart de longueur de jambe, et reflète la force et la polyvalence de la plateforme Fitbone. »

« Cette nouvelle solution pour traiter la luxation chronique élevée de la hanche n'est pas encore approuvée par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et n'est disponible que dans le cadre d'une exemption pour usage compassionnel de la FDA », a ajouté Kimberley Elting.

Emmanuel Bonhomme, PDG de LimaCorporate, a déclaré : « Ce partenariat est une opportunité importante pour nous d'explorer de nouveaux segments et de soutenir encore plus de chirurgiens américains et leurs patients. De plus, la collaboration avec le centre de soins ProMade, qui a ouvert ses portes l'an dernier, apportera une valeur ajoutée en termes d'expérience et de connaissances, combinée à nos technologies de pointe sur le marché des prothèses sur mesure. »

Le service personnalisé ProMade imprimé en 3D de LimaCorporate, qui intègre la conception et la fabrication dans son centre de soins unique, est situé sur le campus principal de l'Hospital for Special Surgery (HSS) à New York.

« Cette nouvelle méthode de traitement a donné des résultats probants démontrant une amélioration des résultats des patients dans cette cohorte difficile, et je suis heureux de voir que cette procédure est maintenant mise à la disposition des chirurgiens aux États-Unis », a déclaré le professeur Rainer Baumgart, le chirurgien inventeur du système d'allongement des membres de Fitbone.

À propos du système d'allongement intramédullaire Fitbone

Le système Fitbone comprend un clou intramédullaire implanté, un récepteur implanté en sous-cutané et un dispositif de contrôle externe qui permet au patient ou à son soignant de gérer la phase de distraction à domicile. Le système est conçu pour permettre un allongement précis et contrôlé des membres, avec plus de 3 500 cas réalisés dans 15 pays depuis son développement. Grâce à une planification préopératoire appropriée, il permet d'atteindre un alignement osseux axial et en torsion en peropératoire, dans le cadre de la procédure d'allongement des membres.

Le système d'allongement intramédullaire de Fitbone est disponible par le biais de l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration des États-Unis et dans les pays européens grâce au marquage CE.

À propos d'Orthofix

Orthofix Medical Inc. est une société mondiale de dispositifs médicaux qui se concentre sur la colonne vertébrale et l'orthopédie. La mission de la société est d'offrir des solutions innovantes et axées sur la qualité, tout en collaborant avec les professionnels de la santé pour améliorer la mobilité des patients. Basés à Lewisville, au Texas, les produits Orthofix pour la colonne vertébrale et l'orthopédie sont distribués dans plus de 60 pays par l'intermédiaire des représentants commerciaux et des distributeurs de la Société. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Orthofix.com

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une société orthopédique mondiale, axée sur l'innovation numérique et le matériel sur mesure, qui fait progresser les soins centrés sur les patients. Ses solutions technologiques pionnières sont développées pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats obtenus sur les patients grâce à la chirurgie de remplacement articulaire. Son principal objectif est de proposer des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens, leur permettant d'améliorer la qualité de vie des patients en leur redonnant la possibilité de bouger.

Basée en Italie, la société opère directement dans plus de 20 pays à travers le monde. LimaCorporate propose des produits qui s'étendent de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour en savoir plus sur la Société, rendez-vous sur le site www.limacorporate.com

Limacorporate spa

Via Nazionale, 52

33038 Villanova di San Daniele

Udine – Italie

Tél. : +39 0432 945511

E-mail : [email protected]

Déclarations prospectives

La présente communication contient des déclarations prospectives au sens de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et de l'article 27A de la Securities Act de 1933, tel que modifié, concernant nos perspectives commerciales et financières, qui sont fondées sur nos croyances, hypothèses, attentes, estimations, prévisions et projections actuelles. Dans certains cas, il est possible d'identifier des déclarations prospectives par des termes comme « peut », « sera », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « estime », « projette », « a l'intention de », « prédit », « potentiel » ou « continue », ou d'autres termes comparables. Ces déclarations prospectives ne sont pas des garanties de notre rendement futur et comportent des risques, des incertitudes, des estimations et des hypothèses qui sont difficiles à prévoir, y compris les risques décrits à l'article 1A de la partie I, sous la rubrique Facteurs de risque de notre rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 (le « formulaire 10-K 2021 »). En plus des risques décrits dans ce document, les facteurs qui pourraient causer ou contribuer à de telles différences peuvent comprendre, sans s'y limiter, le risque que les approbations de la FDA soient retardées ou ne soient pas obtenues ; le risque que les chirurgiens soient lents à adopter le système de clous intramédullaires Fitbone ; le risque que les études futures sur les patients ou l'expérience clinique et les données indiquent que le traitement avec le système de clous intramédullaires Fitbone n'améliore pas les résultats des patients autant qu'on le croyait, ou remettent en question les avantages de son utilisation pour les patients, les hôpitaux et les chirurgiens ; le risque que le produit ne fonctionne pas comme prévu et ne réussisse donc pas sur le plan commercial ; le risque que les concurrents puissent développer des produits supérieurs ou avoir une meilleure position sur le marché, ce qui permettrait une commercialisation plus réussie ; le risque que les assureurs refusent de rembourser les fournisseurs de soins de santé pour l'utilisation de nos produits.

Cette liste de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs n'est pas complète. Nous discutons de certaines de ces questions de façon plus approfondie, ainsi que de certains facteurs de risque qui pourraient avoir une incidence sur nos activités, notre situation financière, nos résultats d'exploitation et nos perspectives, dans les rapports que nous déposons régulièrement auprès de la SEC, qui peuvent être consultés à l'adresse www.sec.gov. Tout ou partie des déclarations prospectives que nous faisons peuvent s'avérer erronées (en raison d'hypothèses inexactes que nous formulons, par exemple), et nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés dans ces déclarations prospectives. Veuillez ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. De plus, toute déclaration prospective ne s'applique qu'à compter de la date des présentes, à moins qu'il ne soit expressément indiqué qu'elle s'applique à une date différente. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour, et rejetons expressément toute obligation de mettre à jour, nos déclarations prospectives, que ce soit en raison de circonstances ou d'événements survenant après la date du présent document, de nouvelles informations ou autres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/997351/LimaCorporate_Logo.jpg

SOURCE Limacorporate S.p.A.