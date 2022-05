Liminal BioSciences annonce ses résultats financiers et les points forts de son activité au premier trimestre 2022

L'essai clinique de phase 1a à dose ascendante unique (« SAD ») du fezagepras devrait commencer au deuxième trimestre 2022

Achèvement de l'analyse des données de sécurité et de pharmacocinétique (« PK ») de l'essai clinique de phase 1 à doses multiples ascendantes (« MAD ») du fezagepras

Remboursement intégral des prêts garantis de 39,1 millions de dollars et libération de la garantie sur les actifs de la société

Perte nette de 11,2 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars 2022, contre 20,8 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars 2021

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (NASDAQ: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre, clos le 31 mars 2022.

« Nous avons déjà fait des progrès significatifs au premier trimestre 2022, ayant éliminé la dette de la société et affiné notre plan de développement axé sur les données pour notre pipeline », a déclaré Bruce Pritchard, PDG de Liminal BioSciences. « Nous sommes impatients de fournir plus d'informations sur les résultats de l'essai clinique de phase 1a SAD prévu pour le fezagepras, conçu comme une comparaison directe avec le phénylbutyrate de sodium, au troisième trimestre 2022. De plus, nous avons également réalisé des progrès significatifs dans l'identification de petites molécules antagonistes du GPR84 très puissantes, y compris des candidats sélectifs potentiels pour le développement de classes structurelles différentes de celles des antagonistes du GPR84 pour lesquels des données ont déjà été publiées. Nous prévoyons de continuer sur cette lancée pour le reste de l'année 2022. Nous continuerons également à rechercher des opportunités de rationalisation de notre structure d'entreprise et de monétisation d'actifs non essentiels, tout en nous efforçant d'atteindre notre objectif de création de valeur pour nos actionnaires. »

Résultats financiers du premier trimestre 2022

Tous les chiffres présentés dans cette section sont en dollars canadiens.

La trésorerie s'élevait à 61,2 millions de dollars au 31 mars 2022, tandis que notre fonds de roulement, c'est-à-dire l'actif à court terme net du passif à court terme, était de 42,7 millions de dollars. Au cours du premier trimestre 2022, nous avons remboursé nos prêts garantis pour un montant total de 39,1 millions de dollars, mettant ainsi fin à l'accord de prêt consolidé avec Structure Alpha LP (« SALP »), libérant la garantie accordée en faveur de SALP sur les actifs de la Société, y compris la propriété intellectuelle, annulant les bons de souscription émis conformément à l'accord de restructuration et mettant fin à l'accord sur les flux de redevances conclu entre nous et SALP.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se concentre sur le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives pour les maladies inflammatoires, fibrotiques et métaboliques en utilisant notre plateforme de découverte de médicaments et une approche basée sur les données. Le principal produit candidat à base de petites molécules de la société, le fezagepras, a terminé un essai clinique de phase 1 MAD et la société prévoit de mener un essai clinique de phase 1a SAD au deuxième trimestre 2022 afin de fournir des données comparatives pour soutenir son plan de développement. De plus, la société développe actuellement un candidat antagoniste sélectif du GPR84, et un candidat antagoniste sélectif du OXER1. Nos programmes d'antagonistes du GPR84 et OXER1 sont actuellement au stade préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estime », « cible », « projette », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les informations prévisionnelles comprennent des déclarations concernant, entre autres : l'avancement des produits candidats de Liminal Biosciences, les résultats des essais cliniques prévus ; l'analyse des données de nos essais cliniques ; le développement potentiel des programmes de R&D de Liminal Biosciences ; les propriétés de nos médicaments candidats ; le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques et les domaines thérapeutiques potentiels ; notre capacité à identifier les opportunités de rationalisation de notre structure d'entreprise et de monétisation des actifs non essentiels et à conclure de telles opportunités ou notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires et à réduire les coûts liés aux contrats associés aux opérations précédentes de l'organisation.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent, sans s'y limiter, les risques associés à ce qui suit : la capacité de la société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès les produits candidats, le cas échéant ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre, les activités commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les répercussions financières et autres de la société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais cliniques ; la capacité à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; la capacité de la société à résoudre le problème de l'inscription sur le Nasdaq et à se conformer à nouveau aux règles d'inscription sur le Nasdaq ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; et les changements généraux dans les conditions économiques. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la Société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal Biosciences peut effectuer de temps à autre. Ces risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 en cours et tout impact connexe sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

Contact au sein de l'entreprise, Shrinal Inamdar, directeur des relations et de la communication avec les investisseurs, [email protected], +1 450.781.0115 ; Contact avec les médias, Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

