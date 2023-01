Liminal BioSciences dévoile ses priorités pour 2023

La société a clôturé l'exercice 2022 avec un peu plus de 37 millions CAD de liquidités, ce qui devrait lui assurer une marge de manœuvre jusqu'au début de 2024.

La société prévoit de céder ses actifs non essentiels restants, afin d'accroître sa marge de manœuvre.

Désignation du LMNL6511 comme principal candidat médicament préclinique antagoniste GPR84.

La sélection de l'indication cible initiale pour le LMNL6511 est prévue dans les mois à venir.

Le programme de développement de l'antagoniste OXER1 progresse vers l'identification du principal candidat médicament préclinique au premier semestre 2023.

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 8 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), est heureuse de fournir un aperçu des priorités de la Société pour cette année civile.

« Nous sommes ravis de commencer l'année avec deux programmes prometteurs en phase initiale, et les opportunités potentielles qu'ils apportent pour la poursuite du développement en 2023, ainsi qu'une marge de manœuvre financière qui devrait soutenir nos plans de développement à court terme », a déclaré Bruce Pritchard, président-directeur général de Liminal BioSciences. « Nous désignons le LMNL6511 comme principal candidat médicament préclinique pour notre programme d'antagonistes GPR84, ce qui permet de franchir une autre étape clé pour la Société et de renforcer notre pipeline, nous rapprochant ainsi de la clinique. »

Recherche et développement

Plan de développement de l'antagoniste GPR84

Sur la base des données issues de nos travaux de développement à ce jour, nous sommes heureux d'annoncer le principal candidat médicament préclinique de notre programme d'antagonistes GRPR84, le LMNL6511. Sous réserve de la poursuite de résultats satisfaisants dans le cadre des travaux de validation des demandes d'essais cliniques (CTA) en cours, nous prévoyons de demander l'autorisation de commencer un premier essai clinique de phase 1 sur l'homme pour le LMNL6511 en 2023.

Les expériences in vivo en cours nous permettront de sélectionner une indication clinique principale dans les mois à venir.

Plan de développement de l'antagoniste OXER1

Le développement d'antagonistes OXER-1 potentiels progresse bien et, sous réserve des données précliniques, nous prévoyons de désigner un candidat médicament préclinique principal et d'annoncer l'indication potentielle pour la poursuite du développement de notre programme d'antagonistes OXER1 au premier semestre 2023.

Les études de validation IND et/ou CTA pour un candidat principal de l'antagoniste OXER1 devraient commencer en 2023.

Tout en poursuivant le développement de nos programmes d'antagonistes GPR84 et d'antagonistes OXER1, nous évaluons simultanément les opportunités commerciales de ces deux actifs. Nous pensons que nos programmes d'antagonistes GPR84 et d'antagonistes OXER1 sont capables de répondre à d'importants besoins médicaux non satisfaits. En plus de ces programmes, nous continuons à explorer d'autres opportunités de développement à ajouter à notre pipeline.

Nous prévoyons d'informer le marché de nos plans de développement clinique en 2023.

Informations supplémentaires sur notre programme d'antagonistes GPR84

Le récepteur GPR84 pourrait être une cible biologique importante dans un certain nombre de domaines thérapeutiques d'intérêt. Nos recherches précliniques indiquent que les niveaux d'expression de GPR84 augmentent considérablement dans des conditions inflammatoires. L'inhibition du GPR84 semble inhiber la migration des neutrophiles et des macrophages et réduire la libération de cytokines. Les recherches précliniques menées par la Société indiquent également un rôle bénéfique potentiel pour l'antagonisme du GPR84, notamment dans la réduction de la fibrose.

Informations supplémentaires sur notre programme d'antagonistes OXER-1

OXER-1 est un récepteur couplé aux protéines G (RCPG) qui est hautement sélectif pour l'acide 5-oxo-eicosatetraenioc (5-oxo-ETE), un puissant agent chimio-attracteur des éosinophiles humains connu pour être impliqué dans les maladies des éosinophiles (MDE). Les MDE sont des maladies inflammatoires, généralement dans des affections respiratoires, gastro-intestinales et cutanées où des niveaux élevés d'éosinophiles activés jouent un rôle central. OXER-1 peut représenter une cible prometteuse dans une nouvelle voie de traitement des maladies des éosinophiles (MDE).

Soldes de trésorerie

Nous avons terminé 2022 avec un peu plus de 37 millions CAD de trésorerie, ce qui devrait soutenir nos objectifs de développement à court terme jusqu'au début de 2024.

Nous sommes ravis d'avoir conclu la vente de l'installation de Labrosse, un actif immobilier non essentiel, à la fin de décembre 2022, pour un prix d'achat de 3 175 000 CAD , sous réserve des ajustements habituels, payé en espèces à la clôture.

, sous réserve des ajustements habituels, payé en espèces à la clôture. Nous continuons à rechercher activement des opportunités de céder les actifs non essentiels restants afin de réduire les coûts et, éventuellement, d'étendre davantage la marge de manœuvre financière.

Au fur et à mesure que nous développons nos programmes de recherche et de développement, nous continuerons à rechercher des opportunités de partenariat ou d'octroi de licences pour nos programmes, avec la possibilité d'obtenir des paiements initiaux et des paiements d'étape pour augmenter notre marge de manœuvre financière.

Consolidation d'actions

Nous tiendrons une assemblée extraordinaire des actionnaires le 20 janvier 2023 pour voter sur une proposition de consolidation d'actions afin de nous remettre en conformité avec les exigences d'inscription sur le NASDAQ. Si elle est approuvée par les actionnaires de la Société, la consolidation des actions devrait être achevée au cours du premier trimestre de 2023.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique en phase de développement qui se concentre sur la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques distinctives pour les maladies inflammatoires, fibrotiques et métaboliques en utilisant notre plateforme de découverte de médicaments avec une approche basée sur les données. La société développe actuellement des antagonistes GPR84 et des antagonistes OXER1. En plus de ces programmes, la société continue d'explorer d'autres opportunités de développement pour enrichir son pipeline.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas des faits établis, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estime », « cible », « projette », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les informations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, les points suivants : l'avancement des produits candidats de Liminal Biosciences, la marge de manœuvre financière prévue de la Société et notre capacité à étendre cette marge de manœuvre financière ; le moment de la désignation d'un médicament candidat préclinique principal pour les programmes de développement de la Société ; le développement potentiel des programmes de R&D de la Société ; le moment du lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques et les domaines thérapeutiques potentiels ; notre capacité à obtenir les autorisations requises pour mener des essais cliniques ; la vente potentielle d'actifs non essentiels ; notre capacité à nous remettre en conformité avec les règles d'inscription sur le Nasdaq ; notre capacité à rechercher, identifier et conclure des opportunités de partenariat ou d'octroi de licences et notre capacité à créer de la valeur pour nos actionnaires et à réduire les coûts. Ces énoncés sont de nature « prospective » puisqu'ils sont fondés sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document, citons, sans s'y limiter, les risques associés à : la capacité de la société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès les produits candidats, le cas échéant ; la capacité de la société à réunir les capitaux nécessaires pour poursuivre son activité ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais précliniques et cliniques ; la capacité à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; la capacité à résoudre le problème de l'inscription sur le Nasdaq et à se remettre en conformité avec les règles d'inscription sur le Nasdaq ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les répercussions financières et autres de la société ; et les changements généraux dans les conditions économiques. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal Biosciences peut effectuer de temps à autre. Ces risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 en cours et tout impact connexe sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives et estimations, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

Contact pour les entreprises : Shrinal Inamdar, directrice, relations et communications avec les investisseurs, [email protected], +1 450.781.0115 ; Contact pour les médias : Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

SOURCE Liminal BioSciences Inc.