Liminal BioSciences maakt financiële resultaten derde kwartaal 2021 bekend

Afsluiting van de verkoop van een Priority Review Voucher voor een zeldzame kinderziekte voor een bruto-opbrengst van USD105M

Afsluiting van de verkoop van de resterende activiteiten inzake therapeutica op basis van plasma aan Kedrion S.p.A

Voltooiing van de klinische fase van de fase 1 klinische studie met oplopende doses voor Fezagepras

LAVAL, QC en CAMBRIDGE, Engeland, 17 oktober 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) ("Liminal BioSciences" of de "Onderneming") maakt vandaag haar financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal dat eindigde op 30 september 2021.

"Onze balans groeide dit kwartaal met een aanzienlijke som liquide middelen en daarnaast haalden wij uit onze activiteiten ook aanzienlijke kosten dankzij het afstoten van onze resterende activiteiten van therapeutica op basis van plasma," aldus Bruce Pritchard, Chief Executive Officer van Liminal BioSciences. "We kijken er nu naar uit om al onze inspanningen en middelen te richten op onze O&O-strategie voor kleine moleculen en de evaluatie van de volledige gegevens van de fezagepras Fase 1 klinische studie met meerdere oplopende dosissen. Naar verwachting zullen wij onze evaluatie tegen het einde van het vierde kwartaal van 2021 afronden."

Voor een meer volledige beschrijving van de verkoop van Prometic Biotherapeutics Inc. ("PBT") wordt verwezen naar de verslagen van de Vennootschap die zijn ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) en bij de Canadian Securities Administrators (www.sedar.com).

Belangrijkste bedrijfs- en O&O-prioriteiten

Als antwoord op de aanhoudende COVID-19-pandemie blijft Liminal BioSciences voorzorgsmaatregelen nemen om de gezondheid van haar werknemers en hun families, patiënten, proefpersonen betrokken bij fase 1 klinische studies en lokale gemeenschappen te beschermen. De onderneming ondervond slechts beperkte verstoringen van haar bedrijfsactiviteiten als gevolg van de COVID-19 pandemie en geeft de volgende update:

De Vennootschap heeft de klinische fase van haar Fase 1 klinische studie met oplopende doses ("MAD") afgerond en is bezig met de evaluatie van de volledige farmacokinetische ("PK") gegevensverzameling van de Fase 1 MAD klinische studie. Naar verwachting zal ze deze analyse voltooien voor het einde van het vierde kwartaal van 2021. De Vennootschap verwacht in het eerste kwartaal van 2022 de markt te kunnen informeren over eventuele verdere ontwikkelingsplannen voor fezagepras.

Geselecteerde financiële resultaten voor het derde kwartaal van 2021

De Vennootschap heeft de resultaten van de huidige en vergelijkende periodes van haar vroegere segment van therapeutica op basis van plasma gepresenteerd als niet-voortgezette activiteiten wegens de afstoting van deze activiteit. Alle cijfers in dit deel zijn in Canadese dollars, tenzij anders aangegeven.

De liquide middelen bedroegen $ 116,7 miljoen op 30 september 2021 , terwijl het werkkapitaal van de vennootschap, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van de vlottende passiva, $ 113,3 miljoen bedroeg op 30 september 2021 .

bedroegen miljoen op , terwijl het werkkapitaal van de vennootschap, d.w.z. de vlottende activa na aftrek van de vlottende passiva, miljoen bedroeg op . De uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen $5,0 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met $3,3 miljoen voor het derde kwartaal van 2020. De hogere kosten houden verband met de fase 1 MAD klinische studie voor fezagepras die in december 2020 van start ging. Daarnaast waren er andere stijgingen van de preklinische en afschrijvingskosten met een daling van de overheidssubsidies. Deze stijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de kosten voor op aandelen gebaseerde betalingen met $ 0,5 miljoen.

uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroegen miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met miljoen voor het derde kwartaal van 2020. De hogere kosten houden verband met de fase 1 MAD klinische studie voor fezagepras die in van start ging. Daarnaast waren er andere stijgingen van de preklinische en afschrijvingskosten met een daling van de overheidssubsidies. Deze stijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de kosten voor op aandelen gebaseerde betalingen met miljoen. De administratiekosten uit voortgezette activiteiten bedroegen $ 9,4 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met $ 7,5 miljoen voor het derde kwartaal van 2020. De stijging is het gevolg van hogere kosten voor de verzekering van directieleden en bestuurders, bonussen en ontslagvergoedingen en een daling van de overheidssubsidies. Deze stijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de consultancyvergoedingen.

uit voortgezette activiteiten bedroegen miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met miljoen voor het derde kwartaal van 2020. De stijging is het gevolg van hogere kosten voor de verzekering van directieleden en bestuurders, bonussen en ontslagvergoedingen en een daling van de overheidssubsidies. Deze stijgingen werden gedeeltelijk gecompenseerd door een daling van de consultancyvergoedingen. De financieringskosten bedroegen $1,9 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met $0,8 miljoen voor het derde kwartaal van 2020. Dit was het gevolg van de langetermijnschuldemissies in het derde kwartaal van 2020.

bedroegen miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met miljoen voor het derde kwartaal van 2020. Dit was het gevolg van de langetermijnschuldemissies in het derde kwartaal van 2020. Het nettoverlies uit voortgezette bedrijfsactiviteiten , na belastingen, bedroeg $9,7 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met $11,3 miljoen voor het derde kwartaal van 2020. De daling van het verlies was voornamelijk te danken aan de winst op de wijziging in de reële waarde van de warrantverplichting van $5,1 miljoen en een wisselkoerswinst van $1,3 miljoen die hoger was dan de stijgingen in O&O, administratiekosten en financiële kosten.

, na belastingen, bedroeg miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met miljoen voor het derde kwartaal van 2020. De daling van het verlies was voornamelijk te danken aan de winst op de wijziging in de reële waarde van de warrantverplichting van miljoen en een wisselkoerswinst van miljoen die hoger was dan de stijgingen in O&O, administratiekosten en financiële kosten. De winst op de verkoop van dochterondernemingen bedroeg $129,8 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met nihil in 2020, als gevolg van de verkoop van de Priority Review Voucher ("PRV") voor een bruto-opbrengst van $132,9 miljoen ( USD 105 miljoen) en de opbrengst ontvangen op de verkoop van onze dochteronderneming Prometic Bioproduction Inc. ("PBP") in juli 2021.

bedroeg miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met nihil in 2020, als gevolg van de verkoop van de Priority Review Voucher ("PRV") voor een bruto-opbrengst van miljoen ( miljoen) en de opbrengst ontvangen op de verkoop van onze dochteronderneming Prometic Bioproduction Inc. ("PBP") in juli 2021. Het verlies uit beëindigde bedrijfsactiviteiten bedroeg $37,9 miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met $12,0 miljoen in 2020. De stijging is voornamelijk het gevolg van een betaling door PBT aan PBP, dat nu eigendom is van Kedrion S.p.A., van $39,5 miljoen, oftewel 30% van de netto-opbrengst van de PRV, voor O&O-diensten uit het verleden. Deze stijging werd gedeeltelijk tenietgedaan door een winst van $2,5 miljoen als gevolg van een verkorting van de looptijd van een leasecontract. Bovendien waren de bedrijfskosten in vergelijking lager aangezien PBP slechts tot de datum van verkoop op 9 juli 2021 in de resultaten van het kwartaal was opgenomen. De onderneming had ook lagere bedrijfskosten als gevolg van de sluiting van haar fabriek in Rockville, MD , VS, eind 2020.

bedroeg miljoen voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met miljoen in 2020. De stijging is voornamelijk het gevolg van een betaling door PBT aan PBP, dat nu eigendom is van Kedrion S.p.A., van miljoen, oftewel 30% van de netto-opbrengst van de PRV, voor O&O-diensten uit het verleden. Deze stijging werd gedeeltelijk tenietgedaan door een winst van miljoen als gevolg van een verkorting van de looptijd van een leasecontract. Bovendien waren de bedrijfskosten in vergelijking lager aangezien PBP slechts tot de datum van verkoop op 9 juli 2021 in de resultaten van het kwartaal was opgenomen. De onderneming had ook lagere bedrijfskosten als gevolg van de sluiting van haar fabriek in , VS, eind 2020. Het nettoresultaat bedroeg 82,3 miljoen dollar voor het derde kwartaal van 2021, vergeleken met een verlies van 23,3 miljoen dollar voor het derde kwartaal van 2020.

Over Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences is een biofarmaceutisch bedrijf dat zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe, potentiële kleinemoleculengeneesmiddelen voor de behandeling van patiënten die leiden aan fibrotische aandoeningen van de luchtwegen en andere fibrotische of ontstekingsziekten waarvoor nog een grote onvervulde medische behoefte bestaat. De belangrijkste productkandidaat met kleine moleculen van de Vennootschap is fezagepras (PBI-4050). Deze heeft de klinische fase van de Fase 1 MAD klinische studie voltooid en de Vennootschap is nu bezig met de evaluatie van de volledige PK gegevensverzameling van de Fase 1 MAD klinische studie. Deze analyse zal naar verwachting afgerond zijn voor het einde van het vierde kwartaal van 2021. De Vennootschap verwacht in het eerste kwartaal van 2022 de markt informatie te kunnen verstrekken over eventuele verdere ontwikkelingsplannen voor fezagepras. Daarnaast ontwikkelt het bedrijf momenteel ook een selectieve GPR84-antagonistkandidaat evenals een orale, selectieve OXER1-antagonistkandidaat. Onze GPR84- en OXER1-antagonistprogramma's zitten momenteel in het preklinische stadium.

Liminal BioSciences heeft actieve bedrijfsactiviteiten in Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze persmededeling omvat 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van Sectie 271 van de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd. Sommige van de toekomstgerichte verklaringen zijn herkenbaar aan het gebruik van toekomstgerichte woorden. Verklaringen die niet historisch van aard zijn, met inbegrip van de woorden "anticiperen", "verwachten", "suggereren", "plannen", "geloven", "voornemen", "ramingen", "doelstellingen", "projecten", "zouden", "kunnen", "zullen", "voorspellen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om op de toekomst gerichte verklaringen aan te duiden. Deze verklaringen omvatten degene die betrekking hebben op de doelstellingen, strategieën en activiteiten van Liminal BioSciences die risico's en onzekerheden inhouden. Toekomstgerichte informatie omvat verklaringen over, onder andere, de vooruitgang van Liminal Biosciences' productkandidaten, de uitkomst van de analyse van de Fase 1 multi-ascending dose klinische studie; de potentiële ontwikkeling van Liminal Biosciences' O&O-programma's en de timing van de start of de aard van preklinische en klinische studies.

Deze verklaringen zijn 'toekomstgericht', omdat ze zijn gebaseerd op onze huidige verwachtingen over de markten waarin we actief zijn en op verschillende schattingen en veronderstellingen. Werkelijke gebeurtenissen of resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die in deze toekomstgerichte verklaringen worden verwacht, als bekende of onbekende risico's van invloed zijn op ons bedrijf, of als onze schattingen of veronderstellingen onnauwkeurig blijken te zijn. De factoren die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierin beschreven of verwachte resultaten, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, risico's die verband houden met: het vermogen van het bedrijf om kandidaat-producten succesvol te ontwikkelen, te produceren en te verkopen; de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsvoering, klinische ontwikkeling, regelgevende activiteiten en financiële en andere bedrijfseffecten van het bedrijf; de beschikbaarheid van fondsen en middelen om O&O-projecten, productieactiviteiten of commercialiseringsactiviteiten voort te zetten; de succesvolle en tijdige voltooiing van klinische studies; het vermogen van Liminal BioSciences om te profiteren van financieringsmogelijkheden of zakelijke kansen in de farmaceutische industrie; onzekerheden die in het algemeen verband houden met onderzoek en ontwikkeling, klinische studies en gerelateerde beoordelingen en goedkeuringen van regelgevende instanties; en algemene veranderingen in de economische omstandigheden. U vindt een meer gedetailleerde beoordeling van deze risico's, onzekerheden en andere risico's die ertoe zouden kunnen leiden dat werkelijke gebeurtenissen of resultaten wezenlijk verschillen van onze huidige verwachtingen in de dossiers en rapporten die het bedrijf indient bij de US Securities and Exchange Commission en de Canadese Securities Commissions, inclusief in het jaarverslag op formulier 20-F voor het jaar dat eindigde op 31 december 2020 en toekomstige, te gelegener tijd door Liminal Biosciences ingediende dossiers en rapporten. Dergelijke risico's kunnen worden versterkt door de aanhoudende COVID-19-pandemie en de ermee verbonden impact op de activiteiten van Liminal BioSciences en de wereldeconomie. Als gevolg hiervan kunnen we niet garanderen dat toekomstgerichte verklaringen werkelijkheid zullen worden. Bestaande en potentiële investeerders worden gewaarschuwd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen en schattingen, die alleen gelden op de datum die op dit document vermeld staat. Wij aanvaarden geen verplichting om enige toekomstgerichte verklaring in dit persbericht bij te werken, zelfs niet als er nieuwe informatie beschikbaar komt, als gevolg van toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden, tenzij vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van effecten.

Contactpersoon voor zakelijke aangelegenheden: Shrinal Inamdar, Manager, Investor Relations and Communications, [email protected], +1 450.781.0115; Contactpersoon voor de media: Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881.

Related Links

https://liminalbiosciences.com/



SOURCE Liminal BioSciences Inc.