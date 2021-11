Liminal BioSciences meldet Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021

Abschluss des Verkaufs eines Priority Review Vouchers für eine seltene pädiatrische Krankheit für einen Bruttoerlös von 105 Mio. USD

Abschluss des Verkaufs des verbleibenden Geschäftsbereichs für plasmagenerierte Therapeutika an Kedrion S.p.A

Abschluss der klinischen Phase der klinischen Phase-I-Studie mit mehreren Dosen in Fezagepras

LAVAL, Québec und CAMBRIDGE, England, 17. November 2021 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), gab heute seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2021 bekannt.

„Wir haben in diesem Quartal nicht nur eine beträchtliche Summe an Barmitteln in unsere Bilanz eingebracht, sondern durch die Veräußerung unseres verbleibenden Geschäfts mit aus Plasma gewonnenen Therapeutika auch erhebliche Kosten aus unserem Betrieb entfernt", sagte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences. „Wir freuen uns nun darauf, all unsere Bemühungen und Ressourcen auf unsere F&E-Strategie für kleine Moleküle und die Überprüfung der vollständigen Daten aus der klinischen Phase-I-Studie mit Fezagepras in mehrfacher Dosierung zu konzentrieren und gehen davon aus, dass wir unsere Bewertung bis Ende des vierten Quartals 2021 abschließen werden."

Eine ausführlichere Beschreibung der Veräußerung von Prometic Biotherapeutics Inc. („PBT") finden Sie in den Berichten des Unternehmens, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) und bei der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde (www.sedar.com).

Wichtige Unternehmens- und F&E-Prioritäten

Liminal BioSciences ergreift weiterhin Vorsichtsmaßnahmen als Reaktion auf die laufende Covid-19-Pandemie, um die Gesundheit seiner Mitarbeiter und ihrer Familien, der Patienten, der an klinischen Studien der Phase I beteiligten Probanden und der örtlichen Gemeinden zu schützen. Das Unternehmen hatte im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie nur begrenzte Unterbrechungen seines Geschäftsbetriebs zu verzeichnen und gibt den folgenden aktuellen Stand bekannt:

Das Unternehmen hat die klinische Phase seiner klinischen Phase-I-Mehrfachdosis-Studie („MAD") abgeschlossen und ist dabei, den vollständigen pharmakokinetischen Datensatz („PK") aus der klinischen Phase-I-MAD-Studie auszuwerten, und erwartet, diese Analyse vor Ende des vierten Quartals 2021 abzuschließen. Das Unternehmen rechnet damit, den Markt im ersten Quartal 2022 über weitere Entwicklungspläne für Fezagepras zu informieren.

Ausgewählte Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2021

Das Unternehmen hat die Ergebnisse des aktuellen und des Vergleichszeitraums seines früheren Segments der aus Plasma gewonnenen Therapeutika als Ergebnis der Veräußerung dieses Geschäftsbereichs als nicht fortgeführte Aktivitäten ausgewiesen. Alle Zahlen in diesem Abschnitt sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Die Barmittel beliefen sich am 30. September 2021 auf 116,7 Millionen Dollar, während das Betriebskapital des Unternehmens, d.h. das Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten, am 30. September 2021 113,3 Millionen Dollar betrug.

beliefen sich am 30. auf 116,7 Millionen Dollar, während das Betriebskapital des Unternehmens, d.h. das Umlaufvermögen abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten, am 30. 113,3 Millionen Dollar betrug. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung (F&E) aus fortgeführten Geschäften beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 5,0 Millionen Dollar, verglichen mit 3,3 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020. Die höheren Kosten stehen im Zusammenhang mit der klinischen Phase-I-Studie MAD für Fezagepras, die im Dezember 2020 begonnen hat, sowie mit anderen Erhöhungen der präklinischen Kosten und der Abschreibungskosten bei einem Rückgang der staatlichen Zuschüsse. Diese Erhöhungen wurden teilweise durch einen Rückgang der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 0,5 Millionen Dollar ausgeglichen.

aus fortgeführten Geschäften beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 5,0 Millionen Dollar, verglichen mit 3,3 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020. Die höheren Kosten stehen im Zusammenhang mit der klinischen Phase-I-Studie MAD für Fezagepras, die im Dezember 2020 begonnen hat, sowie mit anderen Erhöhungen der präklinischen Kosten und der Abschreibungskosten bei einem Rückgang der staatlichen Zuschüsse. Diese Erhöhungen wurden teilweise durch einen Rückgang der Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 0,5 Millionen Dollar ausgeglichen. Die Verwaltungskosten aus fortgeführten Geschäften beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 9,4 Millionen Dollar, verglichen mit 7,5 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020. Der Anstieg ist auf höhere Versicherungskosten für Führungskräfte, Boni und Abfindungszahlungen sowie auf einen Rückgang der staatlichen Zuschüsse zurückzuführen. Diese Erhöhungen wurden teilweise durch einen Rückgang der Beratungsgebühren ausgeglichen.

aus fortgeführten Geschäften beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 9,4 Millionen Dollar, verglichen mit 7,5 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020. Der Anstieg ist auf höhere Versicherungskosten für Führungskräfte, Boni und Abfindungszahlungen sowie auf einen Rückgang der staatlichen Zuschüsse zurückzuführen. Diese Erhöhungen wurden teilweise durch einen Rückgang der Beratungsgebühren ausgeglichen. Die Finanzierungskosten beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 1,9 Millionen Dollar, verglichen mit 0,8 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020, was auf die Ausgabe langfristiger Schuldtitel im dritten Quartal 2020 zurückzuführen ist.

beliefen sich im dritten Quartal 2021 auf 1,9 Millionen Dollar, verglichen mit 0,8 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020, was auf die Ausgabe langfristiger Schuldtitel im dritten Quartal 2020 zurückzuführen ist. Der Nettoverlust aus fortgeführten Geschäften nach Steuern belief sich im dritten Quartal 2021 auf 9,7 Millionen Dollar, verglichen mit 11,3 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020. Der Rückgang des Verlustes ist hauptsächlich auf den Gewinn aus der Änderung des Zeitwertes der Optionsscheinverbindlichkeit in Höhe von 5,1 Mio. Dollar und einen Wechselkursgewinn von 1,3 Mio. Dollar zurückzuführen, die den Anstieg der F&E-, Verwaltungs- und Finanzkosten überstiegen.

belief sich im dritten Quartal 2021 auf 9,7 Millionen Dollar, verglichen mit 11,3 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020. Der Rückgang des Verlustes ist hauptsächlich auf den Gewinn aus der Änderung des Zeitwertes der Optionsscheinverbindlichkeit in Höhe von 5,1 Mio. Dollar und einen Wechselkursgewinn von 1,3 Mio. Dollar zurückzuführen, die den Anstieg der F&E-, Verwaltungs- und Finanzkosten überstiegen. Der Gewinn aus der Veräußerung von Tochtergesellschaften betrug im dritten Quartal 2021 129,8 Mio. Dollar gegenüber Null im Jahr 2020, was auf den Verkauf des Priority Review Vouchers („PRV") für einen Bruttoerlös von 132,9 Mio. Dollar (105 Mio. USD) und den Erlös aus dem Verkauf unserer Tochtergesellschaft Prometic Bioproduction Inc. („PBP") im Juli 2021 zurückzuführen ist.

betrug im dritten Quartal 2021 129,8 Mio. Dollar gegenüber Null im Jahr 2020, was auf den Verkauf des Priority Review Vouchers („PRV") für einen Bruttoerlös von 132,9 Mio. Dollar (105 Mio. USD) und den Erlös aus dem Verkauf unserer Tochtergesellschaft Prometic Bioproduction Inc. („PBP") im Juli 2021 zurückzuführen ist. Der Verlust aus aufgegebenen Geschäftsbereichen belief sich im dritten Quartal 2021 auf 37,9 Mio. Dollar, verglichen mit 12,0 Mio. Dollar im Jahr 2020. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine Zahlung von PBT an PBP, die jetzt im Besitz von Kedrion S.p.A. ist, in Höhe von 39,5 Mio. Dollar zurückzuführen, was 30 % des Nettoerlöses aus PRV für frühere F&E-Leistungen entspricht. Dieser Anstieg wurde teilweise durch einen Gewinn in Höhe von 2,5 Mio. Dollar infolge einer Verkürzung der Laufzeit eines Leasingvertrags ausgeglichen. Darüber hinaus waren die Betriebskosten im Vergleich niedriger, da die PBP nur bis zum Verkaufsdatum am 9. Juli 2021 in den Quartalsergebnissen enthalten war. Das Unternehmen hatte auch niedrigere Betriebskosten als Folge der Schließung seiner Anlage in Rockville, MD , USA, Ende 2020.

belief sich im dritten Quartal 2021 auf 37,9 Mio. Dollar, verglichen mit 12,0 Mio. Dollar im Jahr 2020. Der Anstieg ist in erster Linie auf eine Zahlung von PBT an PBP, die jetzt im Besitz von Kedrion S.p.A. ist, in Höhe von 39,5 Mio. Dollar zurückzuführen, was 30 % des Nettoerlöses aus PRV für frühere F&E-Leistungen entspricht. Dieser Anstieg wurde teilweise durch einen Gewinn in Höhe von 2,5 Mio. Dollar infolge einer Verkürzung der Laufzeit eines Leasingvertrags ausgeglichen. Darüber hinaus waren die Betriebskosten im Vergleich niedriger, da die PBP nur bis zum Verkaufsdatum am 9. Juli 2021 in den Quartalsergebnissen enthalten war. Das Unternehmen hatte auch niedrigere Betriebskosten als Folge der Schließung seiner Anlage in , USA, Ende 2020. Der Nettogewinn belief sich im dritten Quartal 2021 auf 82,3 Millionen Dollar, verglichen mit einem Verlust von 23,3 Millionen Dollar im dritten Quartal 2020.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger, niedermolekularer Wirkstoffkandidaten für die Behandlung von Patienten mit fibrotischen oder entzündlichen Erkrankungen konzentriert, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Der führende niedermolekulare Produktkandidat des Unternehmens, Fezagepras (PBI-4050), hat die klinische Phase der klinischen Phase-I-MAD-Studie abgeschlossen und das Unternehmen ist dabei, den vollständigen PK-Datensatz aus der klinischen Phase-I-MAD-Studie auszuwerten, und erwartet, diese Analyse vor Ende des vierten Quartals 2021 abzuschließen. Das Unternehmen rechnet damit, den Markt im ersten Quartal 2022 über weitere Entwicklungspläne für Fezagepras zu informieren. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen derzeit einen selektiven GPR84-Antagonisten und einen oralen, selektiven OXER1-Antagonistenkandidaten. Unsere GPR84- und OXER1-Antagonistenprogramme befinden sich derzeit in der präklinischen Phase.

Liminal BioSciences ist in Kanada und im Vereinigten Königreich tätig.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Worten identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Worte „antizipieren", „erwarten", „suggerieren", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „zielen", „projizieren", „sollten", „könnten", „würden", „könnten", „werden", „prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten solche, die sich auf die Ziele, Strategien und Geschäfte von Liminal BioSciences beziehen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Aussagen über den Fortschritt der Produktkandidaten von Liminal Biosciences, das Ergebnis der Analyse der klinischen Phase-I-Studie mit Mehrfachdosierung, die potenzielle Entwicklung der F&E-Programme von Liminal Biosciences und den Zeitpunkt des Beginns oder die Art der präklinischen und klinischen Studien.

Diese Aussagen sind „zukunftsorientiert", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinflussen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, falls dies jemals der Fall sein sollte; die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Belegschaft des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb, die klinische Entwicklung, die regulatorischen Aktivitäten und die finanziellen und sonstigen Auswirkungen auf das Unternehmen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Durchführung von F&E-Projekten, die klinische Entwicklung, den Produktionsbetrieb oder von Vermarktungsaktivitäten; die erfolgreiche und rechtzeitige Einleitung oder Beendigung klinischer Studien; die Fähigkeit von Liminal BioSciences, Finanzierungsmöglichkeiten oder Geschäftsmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie zu nutzen; Unwägbarkeiten, die allgemein mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und den damit verbundenen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen verbunden sind; und allgemeine Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences von Zeit zu Zeit veröffentlicht. Diese Risiken können durch die laufende Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Geschäft von Liminal BioSciences und die Weltwirtschaft noch verstärkt werden. Folglich können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, als Ergebnis zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.

Ansprechpartner im Unternehmen: Shrinal Inamdar, Manager, Investorenbeziehungen und Kommunikation, [email protected], +1 450.781.0115; Pressekontakt: Kaitlin Gallagher, [email protected], +1 212.253.8881

