Liminal BioSciences rembourse sa dette garantie et met fin à sa relation de créancier avec Structured Alpha LP

Ce remboursement élimine la dette totale de 39,1 millions de dollars

Le remboursement anticipé entraîne :

Des économies d'intérêts totales de 9,1 millions de dollars canadiens



La résiliation immédiate du Contrat de prêt et la levée des sûretés sur tous ses actifs garantis, y compris la propriété intellectuelle



La résiliation immédiate du contrat sur les flux de redevances conclu avec Structured Alpha LP



L'annulation immédiate de tous les bons de souscription émis en vertu du Contrat de restructuration



La levée immédiate de tous les engagements au titre des clauses restrictives des Contrats de prêt et de bons de souscription

LAVAL, Québec et CAMBRIDGE, Angleterre, 17 février 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq : LMNL) (« Liminal BioSciences » ou la « Société »), a annoncé aujourd'hui avoir remboursé l'intégralité de sa dette de 39,1 millions de dollars à Structured Alpha LP (« SALP »), à l'aide des fonds disponibles. Le remboursement du prêt met fin à la relation de créancier de la Société avec SALP.

« Le remboursement anticipé de cette dette s'inscrit dans notre stratégie de rationalisation de notre activité, par le désendettement de notre bilan et l'élimination des charges d'intérêts associées », a déclaré Bruce Pritchard, PDG de Liminal BioSciences. « De plus, suite au remboursement anticipé, toutes les sûretés de SALP sur les actifs de la société sont levées et seront acquittées, ce qui nous permet de retrouver le plein contrôle de notre propriété intellectuelle. Cela simplifie la marche à suivre pour nos opérations et nous donne une plus grande flexibilité pour l'avenir, y compris en ce qui concerne les transactions potentielles sur les actifs de notre portefeuille. La dette, qui était auparavant garantie par tous les actifs de la société, devait être remboursée au plus tard en avril 2024 et constituait une surcharge importante pour notre bilan, et nous sommes heureux de l'avoir éliminée. » « Bien que nous ayons mis fin à notre relation de créancier avec SALP, nous nous réjouissons du soutien continu de cette société en tant que notre principal investisseur », a ajouté M. Pritchard.

« Nous sommes heureux d'avoir soutenu l'activité de Liminal au cours des 8 dernières années en tant que prêteur et nous nous réjouissons, en tant qu'actionnaire, de voir la Société se mettre en phase avec ses pairs et faire progresser son activité de petites molécules », a commenté Robert Boron, représentant de SALP. La Société a remboursé l'ensemble de la dette en cours en vertu du contrat de prêt consolidé (le « Remboursement ») du 27 avril 2017, tel que modifié et mis à jour conformément à la mise à jour du 23 avril 2019 et tel que modifié à nouveau en novembre 2019 (le « Contrat de prêt »). Le Remboursement entraîne la résiliation du Contrat de prêt, de certaines obligations de bons de souscription en vertu dudit Contrat de prêt et du contrat d'achat de flux de redevances du 1er mai 2018, et libère la Société de tous les engagements qui y sont contenus. Toutes les sûretés, hypothèques, charges et autres privilèges accordés par la Société et ses sociétés affiliées sur leurs actifs, y compris la propriété intellectuelle, conformément au Contrat de prêt et aux documents connexes, ont été levés et seront entièrement acquittés.

Le remboursement a été financé par les liquidités générées par la vente d'un bon d'examen pour les maladies pédiatriques et la cession de l'activité thérapeutique dérivée du plasma de la Société qui a eu lieu en 2021 et représente des économies d'environ 9,1 millions de dollars canadiens sur le total des charges d'intérêts futures. La Société estime que le remboursement de la dette au moment où la Société dispose de fonds suffisants pour poursuivre ses activités courantes, est dans le meilleur intérêt de la Société et reflète son engagement envers une gestion et une surveillance prudentes de ses ressources financières. Aucune prime ou pénalité n'a été exigée dans le cadre du Remboursement.

Pendant le reste de l'année 2022, la Société continuera à examiner la position de son bilan et à rechercher activement des opportunités de monétiser des actifs non essentiels, ainsi que des moyens de réduire les coûts liés à certains engagements associés aux activités antérieures de l'organisation.

À propos de Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences est une société biopharmaceutique axée sur la découverte et le développement de nouveaux candidats médicaments à base de petites molécules pour le traitement de patients souffrant de maladies fibrotiques ou inflammatoires dont les besoins médicaux non satisfaits sont importants. Le principal produit candidat à base de petites molécules de la Société, le fezagepras, a terminé la phase clinique de l'essai clinique de phase 1 MAD et la Société évalue actuellement l'ensemble des données pharmacocinétiques de l'essai clinique de phase 1 MAD. La Société prévoit d'informer le marché de tout autre plan de développement du fezagepras au cours du premier trimestre de l'année 2022. En outre, la Société développe actuellement un candidat antagoniste sélectif de GPR84 et un candidat antagoniste oral et sélectif de OXER1. Nos programmes d'antagonistes du GPR84 et OXER1 sont actuellement au stade préclinique.

Liminal BioSciences exerce des activités commerciales au Canada et au Royaume-Uni.

À propos de Structured Alpha LP

Structured Alpha LP (« SALP ») est une société en commandite dont Thomvest Asset Management Ltd. est le seul associé général. Thomvest Asset Management Ltd. est une société de gestion de placements basée à Toronto et contrôlée par Peter J. Thomson. En tant qu'associé général de SALP, Thomvest Asset Management Ltd. examine continuellement les options d'investissement et peut acheter ou vendre des titres de la Société de temps à autre, conformément aux lois applicables.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Certaines de ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs. Les déclarations qui ne sont pas de nature historique, comprenant les mots « anticiper », « s'attendre à », « suggérer », « planifier », « croire », « avoir l'intention », « estimer », « cibler », « projeter », « devrait », « pourrait », « serait », « peut », « sera », « prévoir » et d'autres expressions similaires sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations comprennent celles relatives aux objectifs, stratégies et activités de Liminal BioSciences qui impliquent des risques et des incertitudes. Les informations prospectives comprennent des déclarations concernant, entre autres, l'élaboration des produits candidats de Liminal Biosciences, le résultat de l'analyse de l'essai clinique de phase 1 à doses multiples croissantes, le développement potentiel des programmes de R&D de Liminal Biosciences et le calendrier de lancement ou la nature des essais précliniques et cliniques ; notre capacité à améliorer notre situation financière, l'impact du remboursement anticipé de la dette envers SALP sur notre trésorerie ou sur le potentiel de transaction autour de nos actifs, la levée des sûretés, notre capacité à rechercher activement et à conclure des opportunités de monétisation d'actifs non essentiels et à réduire les coûts liés aux contrats associés aux opérations antérieures de l'organisation.

Ces déclarations sont de nature « prospective » puisqu'elles sont fondées sur nos attentes actuelles à l'égard des marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses estimations et hypothèses. Les événements ou les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux prévus dans le cadre de ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus affectent nos activités ou si nos estimations ou nos hypothèses s'avèrent inexactes. Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits ou projetés dans le présent document figurent, sans s'y limiter, les risques associés à ce qui suit : la capacité de la Société à développer, fabriquer et commercialiser avec succès des produits candidats, si jamais elle en a ; l'impact de la pandémie de COVID-19 sur la main-d'œuvre, les opérations commerciales, le développement clinique, les activités réglementaires et les impacts financiers et autres de la Société ; la disponibilité des fonds et des ressources pour poursuivre les projets de R&D, le développement clinique, les opérations de fabrication ou les activités de commercialisation ; le lancement ou l'achèvement réussi et en temps voulu des essais cliniques ; la capacité de Liminal BioSciences à tirer parti des opportunités de financement ou des opportunités commerciales dans l'industrie pharmaceutique ; les incertitudes associées généralement à la recherche et au développement, aux essais cliniques et aux examens et approbations réglementaires connexes ; et les changements généraux des conditions économiques. Vous trouverez une évaluation plus détaillée de ces risques, incertitudes et autres risques qui pourraient faire en sorte que les événements ou résultats réels diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles dans les dépôts et rapports que la Société effectue auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris dans le rapport annuel sur le formulaire 20-F pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, ainsi que dans d'autres dépôts et rapports que Liminal Biosciences peut effectuer de temps à autre. Ces risques peuvent être amplifiés par la pandémie de COVID-19 en cours et tout impact connexe sur les activités de Liminal BioSciences et l'économie mondiale. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir la réalisation de toute déclaration prospective. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, même si de nouvelles informations deviennent disponibles, à la suite d'événements futurs ou pour toute autre raison, à moins que les lois et réglementations applicables en matière de valeurs mobilières ne l'exigent.

