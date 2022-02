Liminal BioSciences zahlt besicherte Schulden zurück und beendet seine Gläubigerbeziehung mit Structured Alpha LP

Rückzahlung eliminiert Gesamtschulden in Höhe von 39,1 Mio. $

Die vorzeitige Rückzahlung führt zur:

Zinsersparnis von insgesamt von 9,1 Mio. CAD



sofortigen Kündigung der Kreditvereinbarung und Freigabe von Sicherungsrechten an allen gesicherten Vermögenswerten, einschließlich geistigem Eigentum



sofortigen Beendigung der mit Structured Alpha LP geschlossenen Lizenzvereinbarung



sofortigen Annullierung aller gemäß der Restrukturierungsvereinbarung ausgegebenen Optionsscheine



sofortigen Freistellung von allen Verpflichtungen aus den Kredit- und Optionsvereinbarungen

LAVAL, Quebec und CAMBRIDGE, England, 17. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Liminal BioSciences Inc. (Nasdaq: LMNL) („Liminal BioSciences" oder das „Unternehmen"), hat heute bekannt gegeben, dass es seine Schulden in Höhe von 39,1 Millionen $ an Structured Alpha LP („SALP") vollständig aus Barmitteln zurückgezahlt hat. Die Kreditrückzahlung beendet die Gläubigerbeziehung des Unternehmens mit SALP.

„Die vorzeitige Rückzahlung dieser Schulden steht im Einklang mit unserer Strategie, unser Geschäft zu rationalisieren, unsere Bilanz zu entschulden und den damit verbundenen Zinsaufwand zu eliminieren", erklärte Bruce Pritchard, Chief Executive Officer von Liminal BioSciences. „Darüber hinaus werden aufgrund der vorzeitigen Rückzahlung alle gesicherten Zinsen von SALP gegen die Vermögenswerte des Unternehmens freigegeben und gelöscht, was dazu führt, dass wir die volle Kontrolle über unser geistiges Eigentum zurückgewinnen. Dies rationalisiert unseren Betrieb und gibt uns zusätzliche Flexibilität für die Zukunft, auch in Bezug auf potenzielle Geschäfte mit unseren Pipeline-Vermögenswerten. Die Schulden, die zuvor durch alle Vermögenswerte des Unternehmens gesichert waren, waren bis spätestens April 2024 zur Rückzahlung fällig und stellten einen erheblichen Überhang in unserer Bilanz dar, den wir nun erfreulicherweise beseitigt haben." Pritchard fügte hinzu: „Auch wenn wir unsere Gläubigerbeziehung mit SALP beendet haben, begrüßen wir ihre anhaltende Unterstützung als unser Hauptinvestor."

„Gerne haben wir das Geschäft von Liminal in den letzten acht Jahren als Kreditgeber unterstützt und freuen uns als Anteilseigner, dass sich das Unternehmen an seine Mitbewerber anpasst und sein Geschäft mit niedermolekularen Wirkstoffen vorantreibt", betonte Robert Boron, Vertreter von SALP. Das Unternehmen zahlte alle ausstehenden Schulden im Rahmen der konsolidierten Kreditvereinbarung (die „Rückzahlung") vom 27. April 2017 in der gemäß der Neudarstellung am 23. April 2019 geänderten und im November 2019 weiter geänderten Fassung (die „Kreditvereinbarung") zurück. Die Rückzahlung beendet die Kreditvereinbarung, bestimmte Optionsverpflichtungen aus dieser Kreditvereinbarung und die Lizenzvereinbarung vom 1. Mai 2018 und befreit das Unternehmen von allen darin enthaltenen Vereinbarungen. Alle Sicherungsrechte, Grundpfandrechte, Gebühren und sonstigen Pfandrechte, die das Unternehmen und seine verbundenen Unternehmen gemäß der Kreditvereinbarung über ihr Vermögen, einschließlich des geistigen Eigentums, und den dazugehörigen Dokumenten gewährt haben, wurden freigegeben und werden vollständig getilgt.

Die Rückzahlung wurde mit Barmitteln aus dem Verkauf eines pädiatrischen Bewertungsgutscheins und der Veräußerung des Plasmatherapiegeschäfts des Unternehmens finanziert, das 2021 stattfand und Einsparungen in Höhe von rund 9,1 Millionen CAD an zukünftigen Zinsaufwendungen bedeutet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Rückzahlung der Schulden im besten Interesse des Unternehmens liegt und sein Engagement für eine umsichtige Verwaltung und Überwachung seiner finanziellen Ressourcen widerspiegelt. Das Unternehmen verfügt über ausreichende finanzielle Mittel, um seine laufenden Geschäfte fortzusetzen. Im Zusammenhang mit der Rückzahlung waren keine Prämien oder Geldbußen erforderlich.

Im Laufe des restlichen Jahres 2022 wird das Unternehmen seine Bilanzposition weiterhin überprüfen und aktiv nach Möglichkeiten suchen, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte zu monetarisieren und die Kosten im Zusammenhang mit bestimmten Verpflichtungen im Zusammenhang mit den früheren Aktivitäten des Unternehmens zu senken.

Informationen zu Liminal BioSciences Inc.

Liminal BioSciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuartiger, niedermolekularer Wirkstoffkandidaten für die Behandlung von Patienten mit fibrotischen oder entzündlichen Erkrankungen spezialisiert hat, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht. Der führende niedermolekulare Produktkandidat des Unternehmens, Fezagepras, hat die klinische Phase der klinischen Phase-I-MAD-Studie abgeschlossen und das Unternehmen ist dabei, den vollständigen PK-Datensatz aus der klinischen Phase-I-MAD-Studie auszuwerten. Das Unternehmen rechnet damit, den Markt in der ersten Jahreshälfte 2022 über weitere Entwicklungspläne für Fezagepras zu informieren. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen derzeit einen selektiven GPR84-Antagonisten und einen oralen, selektiven OXER1-Antagonistenkandidaten. Unsere GPR84- und OXER1-Antagonistenprogramme befinden sich derzeit in der präklinischen Phase.

Liminal BioSciences ist in Kanada und in Großbritannien tätig.

Informationen zu Structured Alpha LP

Structured Alpha LP („SALP") ist eine Kommanditgesellschaft, deren alleiniger Gesellschafter die Thomvest Asset Management Ltd. ist. Thomvest Asset Management Ltd. ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Toronto, die von Peter J. Thomson kontrolliert wird. Als persönlich haftender Gesellschafter von SALP prüft Thomvest Asset Management Ltd. kontinuierlich Anlagealternativen und kann von Zeit zu Zeit Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den geltenden Gesetzen kaufen oder verkaufen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen erkennbar. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, einschließlich der Begriffe „antizipieren", „erwarten", „suggerieren", „planen", „glauben", „beabsichtigen", „schätzen", „zielen", „projizieren", „sollten", „könnten", „würden", „könnten", „werden", „prognostizieren" und anderer ähnlicher Ausdrücke, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Diese Aussagen beinhalten solche, die sich auf die Ziele, Strategien und Geschäfte von Liminal BioSciences beziehen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten unter anderem Aussagen über die Weiterentwicklung der Produktkandidaten von Liminal Biosciences, das Ergebnis der Analyse der klinischen Phase-I-MAD-Studie; die potenzielle Entwicklung der F&E-Programme von Liminal Biosciences und der Zeitpunkt der Einleitung oder der Art präklinischer und klinischer Studien; unsere Fähigkeit, unsere Finanzlage zu verbessern; die Auswirkungen der vorzeitigen Rückzahlung der Schulden an SALP auf unsere Barmittel oder auf das Potenzial für Transaktionen rund um unsere Vermögenswerte, die Erfüllung von Sicherheitsinteressen, unsere Fähigkeit, Möglichkeiten zur Monetarisierung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten aktiv zu suchen und zu schließen und die Kosten im Zusammenhang mit Verträgen im Zusammenhang mit früheren Operationen des Unternehmens zu senken.

Diese Aussagen sind „zukunftsgerichtet", da sie auf unseren derzeitigen Erwartungen bezüglich der Märkte, in denen wir tätig sind, sowie auf verschiedenen Schätzungen und Annahmen beruhen. Die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, wenn bekannte oder unbekannte Risiken unser Geschäft beeinflussen oder wenn sich unsere Schätzungen oder Annahmen als unzutreffend erweisen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen oder prognostizierten abweichen, gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit: die Fähigkeit des Unternehmens, Produktkandidaten zu entwickeln, herzustellen und erfolgreich zu vermarkten, falls dies jemals der Fall sein sollte; die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Belegschaft des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb, die klinische Entwicklung, die regulatorischen Aktivitäten und die finanziellen und sonstigen Auswirkungen auf das Unternehmen; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln und Ressourcen für die Durchführung von F&E-Projekten, die klinische Entwicklung, den Produktionsbetrieb oder von Vermarktungsaktivitäten; die erfolgreiche und rechtzeitige Einleitung oder Beendigung klinischer Studien; die Fähigkeit von Liminal BioSciences, Finanzierungsmöglichkeiten oder Geschäftsmöglichkeiten in der pharmazeutischen Industrie zu nutzen; Unwägbarkeiten, die allgemein mit Forschung und Entwicklung, klinischen Studien und den damit verbundenen behördlichen Prüfungen und Genehmigungen verbunden sind; und allgemeine Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen. Eine detailliertere Bewertung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Risiken, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den Einreichungen und Berichten, die das Unternehmen bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, einschließlich des Jahresberichts auf Formblatt 20-F für das Jahr, das am 31. Dezember 2020 endete, sowie in anderen Einreichungen und Berichten, die Liminal Biosciences von Zeit zu Zeit veröffentlicht. Diese Risiken können durch die laufende Covid-19-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen auf das Geschäft von Liminal BioSciences und die Weltwirtschaft noch verstärkt werden. Folglich können wir nicht garantieren, dass eine bestimmte zukunftsgerichtete Aussage eintreten wird. Bestehende und potenzielle Investoren werden darauf hingewiesen, dass sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen und Schätzungen setzen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden, als Ergebnis zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften verlangt.

