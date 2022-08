LIMIT BREAK ARRECADA USD 200 MILHÕES

PARK CITY, Utah, 30 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Limit Break Inc., uma empresa fundada por Gabriel Leydon e Halbert Nakagawa, anunciou que arrecadou USD 200 milhões em capital de investimento da Buckley Ventures, Standard Crypto e da Paradigm Ventures.

A Limit Break, reconhecida pela coleção de NFTs DigiDaigaku, também arrecadou fundos de outros investidores como FTX, Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel e Shervin Pishevar. "Temos os parceiros perfeitos, investidores perfeitos e uma equipe perfeita para levar o setor de jogos para uma nova era", anunciou Gabriel Leydon.

Nakagawa e Leydon são conhecidos por fundar a Machine Zone com sua publicidade chamativa com celebridades como Arnold Schwarzenegger, Mariah Carey e Kate Upton, e seus títulos de maior bilheteria, como Game of War, Mobile Strike e Final Fantasy XV: A New Empire. Leydon e Nakagawa são conhecidos como pioneiros dos jogos "Free-to-Play", mas estão tomando um rumo completamente novo com a Limit Break.

"Os jogos Free-to-Play estão acabando", disse Leydon, "e a Limit Break está chegando para substituí-los."

A primeira iniciativa da Limit Break, a coleção de NFTs DigiDaigaku, foi oferecida ao público de forma totalmente gratuita. A Limit Break espera que os "Free Mint Games" substituam a arrecadação de fundos do tipo IPO que dominou o espaço de NFTs em 2021 e permitiu que os criadores de jogos vendessem partes de futuros títulos "Play-to-Earn" por centenas de milhões de dólares. "Esse modelo não funciona", explicou Leydon, "mas nosso modelo Free-to-Own funcionará."

De acordo com Leydon, os poucos jogos "Play-to-Earn" que alcançam algum sucesso inevitavelmente se transformam de "Play-to-Earn" para "Play-to-Sell" uma vez que os investidores-jogadores invadem os mercados e cada vez mais lançam NFTs e criptomoedas inúteis que anteriormente mantinham essas economias bem organizadas.

Com o lançamento da DigiDaigaku, a Limit Break pretende introduzir um novo modelo chamado "Free-to-Own" que substituirá o "Play-to-Earn" e o "Free-to-Play".

A Limit Break foi fundada em agosto de 2021. Seu nome foi inspirado na sequência de combate "Limit Break" popularizada em jogos de RPG como a série Final Fantasy. Leydon, que ingressou no setor de games como testador de jogos na década de 1990, desenvolveu a Limit Break em torno de sua visão de jogos divertidos e interativos na Web 3 e procura preencher uma grande lacuna neste setor emergente.

"As pessoas se referem aos jogos da Web 3 como uma inevitabilidade futurista", disse Leydon. E isso não é verdade. É necessário que as pessoas projetem e construam de forma adequada. E essas pessoas trabalham na Limit Break."

