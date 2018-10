Lin-Manuel Miranda y Frankie Negrón se unen a la Federación Hispana y a la campaña "Respeta Mi Gente" para movilizar a los votantes latinos en el centro de la Florida

Respeta Mi Gente también invertirá fuertemente en los esfuerzos de Get Out the Vote (GOTV) por la Alianza for Progress, Federación Hispana, Organize Florida, Vamos4PR y Faith en la Florida a través de un incremento de los contactos directos con los votantes y de eventos públicos que captarán y movilizarán a los votantes puertorriqueños e hispanos. La campaña RMG llegará y activará a más de 100,000 votantes en el centro de la Florida. La campaña también apoyará la expansión de herramientas de mensajería de texto que llegarán a casi 200,000 personas.

José Calderón, presidente de la Federación Hispana, dijo: "Los votantes puertorriqueños y latinos en la Florida son un segmento crítico y de rápido crecimiento de la población votante del estado, y sus inquietudes y aspiraciones deben ser prioritarias para cualquiera postulado a un cargo público en el Estado del Sol. La campaña Respeta Mi Gente se enfoca singularmente en ese objetivo, que consiste en empoderar a nuestra comunidad de votantes para que vayan a las urnas y aseguren que los que buscan un cargo público den prioridad a las políticas que son importantes para los floridanos puertorriqueños y latinos".

Frederick Vélez, Coordinador de Campaña para Respeta Mi Gente y director organizativo de Alianza for Progress, dijo: "Estamos convencidos de que el enfoque cultural de la forma de hacer la campaña de Respeta Mi Gente es lo que está dando grandes resultados. Respeta Mi Gente y nuestras organizaciones asociadas han tocado más de 145,000 puertas y han sostenido más de 23,000 conversaciones con miembros de nuestra comunidad. Hemos visto que hablar sobre los temas que preocupan a los puertorriqueños en el centro de la Florida y agregar componentes culturales para dar a la campaña una sensación hispana única han tenido una gran diferencia al entrar en contacto con nuestra comunidad."

Pueden verse AQUÍ ejemplos de la campaña en multimedios. Una grabación de la conferencia en los medios de este lunes con Lin-Manuel Miranda y Frankie Negrón está disponible AQUÍ .

La Federación Hispana (FH) es la principal organización latina sin fines de lucro del país. La FH, fundada en 1990, tiene el objetivo de apoyar a las familias hispanas y fortalecer las instituciones latinas mediante el trabajo en las áreas de educación, salud, inmigración, participación cívica, empoderamiento económico y el medio ambiente.

Respeta Mi Gente, un proyecto de Alianza for Progress, es una campaña para crear poder político entre la creciente cantidad de votantes puertorriqueños en la Florida y utilizarlo, junto con el voto de la población latina general, para atender las prioridades de la comunidad en la isla y en el continente en las elecciones de medio término de 2018.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773671/Hispanic_Federation_Triangleweb_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/773672/RESPETAMI_GENTE_lo_res_Logo.jpg

FUENTE Respeta Mi Gente