Lincoln sluit zich aan bij The Talent Club om zijn internationale groei te versnellen

Matthieu Beaurain, President en oprichter van Lincoln: "Na vijf geweldige jaren van groei waarin we onze gepersonaliseerde relatie met onze Talenten versterkten, besloten we ons project te associëren met The Talent Club om onze internationale ontwikkeling te versnellen. Zo zullen we nog dichter bij onze internationale klanten staan bij hun aanwerving en begeleiding van lokale talenten. We dragen dus bij aan de oprichting van een Europese leider in Talent Management, met partners die onze visie delen om een toegewijde Talent Agent te zijn van managers, d.i. hun eigen vertrouwde lange termijn carrièrepartner".

The Talent Club verwerft met deze transactie een derde belangrijke pijler binnen haar activiteiten-portfolio.

Na een eerdere instap in 'YouFirst Sports' (160 medewerkers wereldwijd - meer dan 600 sportkampioenen en atleten – omzet 2019: €18.2Mln) en meer recent in het Spaanse digitaal bedrijf 'Between Technologies' (meer dan 500 medewerkers – omzet 2019: €27Mln), legt het nu de basis voor haar toekomstige internationale groei in Talent Management van leaders en managers.

Jérôme Caille, mede-oprichter van The Talent Club: "We heten Lincoln van harte welkom als nieuw lid van The Talent Club. De bewezen visie en expertise van Lincoln op het gebied van Talent Advisory & Executive Search versterkt onze vereniging en biedt al haar leden een groeiplatform met hoge toegevoegde waarde. Met Lincoln breiden we onze aanwezigheid uit naar 18 landen en bieden we al onze Talenten de best mogelijke begeleiding tijdens hun hele professionele carrière"

Over Lincoln:

Lincoln is opgericht in Parijs in 1992 en is een adviesbureau voor Talent Management en biedt expertise op het gebied van Executive Search, Executive Interim Management, Leadership Advisory & Outplacement binnen gespecialiseerde industriële praktijken. Naast haar hoofdkantoor in Parijs, heeft Lincoln bureaus in Azië, in Hongkong, Singapore & Shanghai, en verder in Europa, in Warschau, Zurich & Brussel.

Lincoln is actief in België met Senior Consultants, die vaak zelf professionele operationele en management ervaring hebben, en die expertise bieden in Executive Search, in Executive Interim Management en Leadership Advisory.

Over The Talent Club of Companies:

The Talent Club is een internationale vereniging van bedrijven die gespecialiseerd zijn in Talent management, -vertegenwoordiging en advies, in vier veelbevraagde markten: sportatleten & -professionals, artiesten, digitale professionals, en managers & leaders.

The Talent Club is opgericht in juni 2019 en is een particuliere financieringsmaatschappij die een meerderheidsbelang neemt in bedrijven die toonaangevend zijn in hun respectievelijke markt.

