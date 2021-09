Linda Gao nomeada CEO da Inalfa Roof Systems

VENRAY, Holanda, 1 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Inalfa Roof Systems, líder global no setor automotivo e com sede na Holanda, anunciou a nomeação de Linda Gao como nova presidente e diretora executiva da empresa (CEO) com efeito imediato. Gao sucedeu Jörg Buchheim ad interim em maio de 2021 e agora assumirá total responsabilidade como presidente e CEO da empresa.

Linda Gao tem experiência em engenharia e química e traz mais de 20 anos de experiência no setor automotivo. Em sua função, ela continuará liderando o programa de transformação da empresa como um plano para as ambições de crescimento de longo prazo da empresa no mercado automotivo global.

A Inalfa Roof Systems fabrica sistemas de tetos automotivos para quase todos os principais fabricantes de automóveis e caminhões do mundo. A empresa faz parte do BHAP group, um dos maiores fornecedores de peças automotivas da China.

"Tenho a honra de liderar a organização global Inalfa e continuar trabalhando com nossos talentosos funcionários, fornecedores e clientes em todo o mundo. Espero alcançarmos juntos as ambições da empresa, à medida que continuarmos a apoiar nossos clientes com produtos de sistemas de teto de alta tecnologia impulsionados pela inovação", disse Linda Gao, presidente e CEO da Inalfa Roof Systems.

Durante os seis anos anteriores a sua função atual, Gao estabeleceu a base do sólido negócio da Inalfa na China. Durante esse período, ela liderou a trajetória de crescimento regional forte e saudável da empresa, abrindo seis fábricas de produção regionais bem-sucedidas na região da China. Com foco especial em inovação, excelência operacional e colaboração integrada, Gao liderará a ambição da Inalfa de expansão estável de sua presença no setor global de fabricação automotiva.

Sobre a Inalfa Roof Systems

A Inalfa Roof Systems é uma fabricante global de sistemas de tetos automotivos sediada em Venray, na Holanda, com fábricas e centros de desenvolvimento na Europa, América do Norte e Ásia. Com mais de 800 patentes vitalícias e uma participação de mercado mundial de aproximadamente 25%, a Inalfa oferece sistemas de teto a quase todos os principais fabricantes de automóveis e caminhões do mundo. Desde 2011, a Inalfa Roof Systems faz parte da Beijing Hainachuan Automotive Parts Co., Ltd., uma das maiores fornecedoras de peças automotivas da China. A aquisição estratégica da Inalfa diversifica ainda mais o portfólio de produtos da BHAP, fortalece seus recursos de P&D e de marketing, bem como sua competitividade. Para mais informações, acesse www.inalfa.com.

