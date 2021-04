LINE Games faz lançamento mundial do SMASH LEGENDS

Com base em sua comunidade de jogadores ativos na Europa e no Canadá desde o lançamento inicial em março, o SMASH LEGENDS expandiu sua região de atuação para o mundo inteiro, com 13 opções de idiomas para jogadores em todo o mundo.

Caracterizado pela jogabilidade simples e intuitiva, o SMASH LEGENDS oferece 6 modos versáteis, incluindo Duel, Dominion 3 vs 3 e Battle Royale para 8 jogadores. Os jogadores podem escolher de uma lista de dez lendas, ou personagens, inspiradas em conto de fadas, cada uma com habilidades e estratégias únicas.

Comemorando seu lançamento mundial, o SMASH LEGENDS dará a todos o skin de Peter e realizará um evento com duração de duas semanas durante o qual oferecerá diversos itens de jogo, como Gems, Coins, Super Special Chest e Key Doublers. Uma nova lenda, "Ducky e Swan", além do SMASH PASS Season 1, também foi adicionada ao jogo, portanto, fique atento a novos conteúdos e eventos.

Para obter mais informações sobre o SMASH LEGENDS, inclusive o "Programa SMASH Partners" para recrutamento de criadores de conteúdo de vídeo, acesse o site oficial e os canais de mídia social.

Sobre a LINE Games Corporation

A LINE Games Corporation, afiliada da global messenger service LINE, é especializada no negócio de games. Com sede em Seul, Coreia, os jogos da LINE Games surgiram como o principal desenvolvedor e editor em agosto de 2018, ao adquirir o NextFloor, que fabrica e atende títulos móveis aclamados desde 2012.

A LINE Games está atualmente expandindo seu negócio global de games, começando com lançamentos globais de seus principais sucessos móveis, como Exos Heroes, seguido de seu título de console Buried Stars em Nintendo Switch e PlayStation 4.

Com base em sua linha de jogos móveis casuais e de dramatização, a LINE Games está trabalhando atualmente com títulos para computadores e consoles que vão desde MMORPGs de mundo aberto e MOBAs de sobrevivência até RPGs de TPS. A LINE Games está trabalhando em estreita colaboração com a LINE em seu "desafio divertido" para fazer ótimos jogos em todas as plataformas e gêneros.

