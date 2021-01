Linea Alimentos lança adoçante 100% natural

O Linea Sweet Natural também vem com dois selos: o de qualidade e confiança da ANAD (Associação Nacional de Atenção ao Diabetes) e o Certificado Vegano, da Associação Brasileira de Veganismo, para produtos não testados em animais e livres de ingredientes de origem animal.

Segundo Elaine, diante da maior conscientização do impacto da alimentação na saúde, temos visto uma busca dos consumidores por um estilo de vida saudável e de alternativas ao açúcar por produtos naturais. Com isso as gôndolas estão repletas de adoçantes com apelo Natural, mas vale esclarecer que os adoçantes naturais são produtos feitos a partir de edulcorantes - substâncias que entregam o sabor doce -, extraídos direto da natureza, como a stevia que vem da planta Stevia rebaudiana, taumatina originário de um fruto e o xilitol e o eritritol que são encontrados na natureza em vegetais, frutas etc.

"Algumas marcas misturam esses edulcorantes naturais com artificiais, como: sacarina e ciclamato e informam esse blend (mistura) de forma quase ilegível, apenas na lista de ingredientes nos rótulos dos produtos, levando o consumidor a acreditar que está comprando um adoçante natural", explica a especialista.

Ela ressalta, ainda, que existem muitos blends no mercado de adoçantes sendo vendidos como stevia, mas que o primeiro ingrediente é a sacarina. "Na lista de ingredientes o primeiro é o que está em maior quantidade na composição do produto. Portanto, há muito mais da sacarina, que é um edulcorante artificial originado do petróleo, do que da stevia, originado das folhas da planta, como está ressaltado na embalagem", completa.

A Linea trabalha apenas com adoçantes saudáveis provenientes dos alimentos. A Stevia é originada de uma planta que possui o mesmo nome. A sucralose da cana-de-açúcar e o Xilitol e Eritritol, do milho. Outros produtos como a sacarina e ciclamato não são comercializados pela marca, vêm de outras substâncias, como o petróleo e o ácido ciclâmico, respectivamente.

Como usar?

As gotinhas de Linea Sweet Natural vão bem com qualquer bebida, quente ou fria, e cada 5 gotas equivalem a 1 colher de chá de açúcar. Já a versão sachê, cada envelope corresponde a 2 colheres de chá de açúcar e também combinam com todas as bebidas. Já na versão culinária, a proporção é igual a do açúcar. E todos também podem ser usados no lugar daquelas pitadinhas de açúcar em frutas azedas ou ácidas e no molho de tomate.

Onde encontrar?

O Linea Sweet Natural será vendido em supermercados, atacados, farmácias, lojas de produtos naturais, comércio eletrônico (e-commerce Linea e lojas oficiais da Linea em marketplaces).

Preço sugerido:

Sweet natural (líquido 25ml): R$8,99, (líquido 60ml): R$17,99 (caixa com 50 envelopes de 6g cada): R$14,99 e (culinário 300gr): R$ 29,99.

Sobre a Linea Alimentos

A Linea Alimentos é a empresa brasileira que possui a maior linha de alimentos saudáveis sem açúcar do país. Em 2002, renovou o mercado de adoçantes ao apresentar a sucralose aos brasileiros, uma substância extraída da cana e com sabor bem próximo ao açúcar. A partir dessa data, e apoiada na crença de que a escolha por um estilo de vida saudável é possível para todas as pessoas e não somente às que possuem restrições alimentares, passou a transformar alimentos industrializados tradicionais em alimentos que entregam os 3S´s da marca: sabor, saúde e segurança. Hoje, oferece mais de 10 opções de adoçantes, todos extraídos de alimentos, respaldados por estudos científicos e endossados pela ANAD (Associação Nacional de Apoio ao Diabetes). Sua linha de alimentos conta com mais de 100 itens, que levam variedade e sabor ao dia-a-dia de quem vê na nutrição um caminho para o bem-estar e equilíbrio entre o corpo e a mente. A receita é simples: enriquece seus alimentos com nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo e exclui ou reduz aqueles ingredientes que podem trazer algum prejuízo, como o açúcar (todos os seus produtos são livres de açúcar adicionado), o sal, algumas gorduras, entre outros. Descubra o sabor de uma vida mais leve.

