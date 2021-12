LINEPHARMA INTERNATIONAL PROTOCOLA PEDIDO DE APROVAÇÃO PARA FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PÍLULA ABORTIVA NO JAPÃO

LONDRES e TÓQUIO, 22 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Linepharma International Ltd., líder global em aborto medicamentoso, anunciou hoje que sua subsidiária Linepharma KK solicitou aprovação para fabricação e comercialização no Japão para seu medicamento oral MEFEEGO™ para a interrupção médica de gestações de até 63 dias de gestação. O medicamento é reconhecido como o padrão ouro internacional para o aborto medicamentoso no primeiro trimestre de gestaçãoi e está na lista da Organização Mundial da Saúde (OMS) de medicamentos essenciais para aborto.ii

Um pedido bem-sucedido no Japão significaria o primeiro medicamento aprovado para aborto medicamentoso no Japão e sucederia os lançamentos na Austrália e no Canadá e, mais recentemente na Coreia do Sul, onde será feita uma solicitação às autoridades de saúde no final deste ano. Disponível em 80 países, a pílula abortiva manteve um excelente histórico de segurança em todo o mundo.iii

A combinação de mifepristona e misoprostol, o primeiro conjunto combinado em todo o mundo, será denominado MEFEEGO™ no Japão. O pedido à Agência de Produtos Farmacêuticos e Dispositivos Médicos (PMDA) baseia-se nos resultados de um ensaio clínico japonês de Fase III que consistiu em 120 mulheres com idades entre 18 e 45 anos. Se o medicamento for aprovado, as 156.430 mulheres japonesas que passaram por procedimentos de aborto cirúrgico somente em 2019 terão outra opção terapêutica com base em suas necessidades individuais.

"A Linepharma é pioneira global em medicina de aborto e se dedica a melhorar a saúde sexual e reprodutiva, incluindo a descoberta, o desenvolvimento e distribuição de soluções inovadoras de saúde, incluindo uma combinação de medicamentos para o aborto. Estamos igualmente comprometidos em trabalhar em estreita colaboração com os órgãos reguladores de saúde, profissionais de saúde, grupos de pacientes e outras partes interessadas para garantir o acesso a opções seguras e eficazes", disse Marion Ulmann, gerente geral da Linepharma International. "Nossa solicitação de medicamento para o MEFEEGO no Japão é um marco muito significativo para mulheres japonesas que, pela primeira vez, terão uma opção inteiramente nova de aborto."

Cerca de 73 milhões de abortos induzidos são realizados em todo o mundo a cada ano. Estimativas globais demonstram que 45% de todos os abortos induzidos não são seguros. iv De acordo com a OMS, o aborto é uma intervenção de saúde simples e segura que pode ser tratada com eficácia por uma ampla gama de profissionais de saúde usando medicação ou um procedimento cirúrgico.v

Sobre a Linepharma International Ltd.

A Linepharma International Ltd. foi fundada em 2010 e atualmente opera em mais de 25 países da América do Norte e do Sul e na região da Ásia-Pacífico. Em linha com os dados científicos mais atuais e as recomendações da Organização Mundial da Saúde , a Linepharma fornece produtos para aborto medicamentoso no Canadá, América Latina, Ásia e Austrália. Para mais informações, acesse www.linepharma.com

Linepharma KK

A Linepharma KK foi fundada em maio de 2020 e adquiriu uma licença como empresa farmacêutica em julho de 2021. A Linepharma KK está empenhada em melhorar a saúde das mulheres por meio de produtos e soluções focados nas necessidades médicas ainda não atendidas, incluindo um medicamento oral para a interrupção médica da gravidez.

