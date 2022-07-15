领先的致幻剂研究组织 MAPS 推出在线教育课程《致幻剂基础》

《致幻剂基础》 是在新的 MAPS 数字学习计划中最初发布的课程，向学员介绍致幻剂历史、研究、用途和危害减轻的最重要方面

这一系列课程由通俗易懂的简短模块组成，非常适合致幻剂初学者入门，同时也对想要细化完善致幻剂知识的资深人士很有用

"这是所有青少年都应该接受的药物培训。"

圣何塞2022年7月15日 /美通社/ -- 世界领先的致幻剂权威机构 致幻剂多学科研究协会 (MAPS) 宣布推出在线致幻剂教育课程《致幻剂基础》，为学员提供有关致幻剂的准确科学信息。这套教育课程是与 Interwoven 联合编纂并以五个模块形式授课，广泛涉及一系列主题，包括致幻剂历史、科学、临床研究、治疗用途和危害减轻等。

“《致幻剂基础》是一套普适课程，即使对从未服用过致幻剂的人也适用。未来几年内，致幻剂辅助治疗处方药可能适用于数百万人。将近四十年来，在致幻剂研究领域内，MAPS 始终占据世界领先地位，以此为依托，为学员打造一套科学教育课程，为其提供共同语言和知识，使其能够更好地照顾可能需要这种治疗的亲人。"

MAPS 数字化发展总监 Shirelle Noble

《致幻剂基础》是很好的入门起点，非常适合对致幻剂完全陌生并要掌握致幻剂的药理、药效和历史等基础知识的初学者。对于想知道致幻剂对自己或亲人的治疗用途的人士，以及要了解有关致幻剂前沿研究最新信息的人士，本课程也极具价值。有经验的致幻剂使用者会发现本指南是很有用的资源，其中包含最新的致幻剂政策，以及可增加"理想"体验可能性的危害减轻策略。

自从 1986 年起，MAPS 一直在与数十年"毒品战争"中广泛传播的公众误导信息作斗争。随着公众对致幻剂愈加关注，许多人都想深入了解这种药物的巨大潜力，但想要学习权威课程的资源有限。

"这是所有青少年都应该接受的药物培训。它不仅涉及到各种药物，还包括它们可能产生的益处，以及如何结合这些体验，此外还有一些有用的提示，介绍如何照顾用药治疗的患者。这一套课程有很多有价值的信息，充分告知用药者务必谨慎服用，要了解自身用药行为。"

《致幻剂基础》课程优秀学员

《致幻剂基础》课程分为多个模块，其中包括：致幻剂与非正常意识状态、致幻剂现状、致幻剂脑科学基础入门、致幻药物比较以及致幻剂治疗计划与危害减轻。每个模块包含一系列通俗易懂的简短课节，并由 MAPS 全新在线平台加以补充，课程学员与致幻剂支持者可以在此平台上交流沟通。

《致幻剂基础》数字学习课程可从 MAPS 网站 购买。

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关于 MAPS

MAPS 成立于 1986 年，是一家 501(c)(3) 非营利性研究和教育组织，专业从事医疗、法律和和文化环境建设，让人受益于致幻剂和大麻制剂的谨慎使用。MAPS 赞助世界上最先进的致幻剂治疗研究，资金主要来源于慈善捐赠和补助（为研究和教育事业捐款总额超过 1.3 亿美元）。

Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies

SOURCE Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies