Linglong obtient le plus haut niveau de certification TISAX

ZHAOYUAN, Chine, 1er janvier 2020 /PRNewswire/ -- Shandong Linglong Tire Co., Ltd., fabricant chinois de pneus, met l'accent sur la construction d'informations. La société a non seulement mis en œuvre une production intelligente, mais a également établi un solide système de sécurité de l'information. Le 26 novembre 2019, la société a obtenu le plus haut niveau de certification TISAX, qui est valide pendant trois ans. Cette certification récompense non seulement la construction de la sécurité de l'information et l'investissement de Linglong, mais constitue également une sécurité de l'information fiable pour offrir un service supérieur aux constructeurs automobiles européens.

Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) est une évaluation de la sécurité de l'information et un mécanisme d'échange, qui vise à atteindre une reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la sécurité de l'information dans le secteur automobile, ainsi qu'à fournir une évaluation générale et un mécanisme d'échange. Avec l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), les sociétés automobiles européennes attachent une importance supérieure à la sécurité de l'information, qui a été promue par leurs fournisseurs et partenaires pour renforcer la protection des données dans le domaine du secteur automobile. Dans le même temps, plusieurs constructeurs automobiles mondiaux célèbres tels que Volkswagen, Porsche, Audi, etc., sont membres de l'ENX, et exigent que leurs fournisseurs soient certifiés TISAX.

