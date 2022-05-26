LingoAce攜手林書豪，共同促進語言學習和多元文化交流

在此次品牌大使的合作中，林書豪將與LingoAce共同攜手，致力於通過教育科技促進語言學習及多元文化交流。「我在美國加州長大並在那裡開啟了我的籃球生涯，也認識很多面臨不平等教育機會的小孩。」林書豪說，「不管身處怎樣的環境，我認為教育永遠是最寶貴的，是實現個人機會的基礎。在我看來，每個人都有天賦，但並不是每個人都能遇到寶貴的機會。這也是我成立個人基金會的原因，並開始做影響力投資來支持有使命感的商業公司。我很榮幸能夠與LingoAce合作，幫助來自全球不同背景的孩子們學習和了解不同的語言及多元文化，拓展思維空間，為彼此搭建溝通的橋梁，開啟未來無限可能。」

林書豪親歷過學習第二語言的艱辛。他在美國出生長大，也需要和生活在亞洲的家人溝通，從小通過傳統方式來學習中文。通過與LingoAce合作，林書豪認知到用科技來打造沉浸式學習的價值，並希望借此能幫助更多的孩子通過這種方式學習語言。林書豪提到作為生活在美國的亞裔，需要通過好的敘事方法和不斷壯大群體去持續提升影響力，同時也談到即將上映的講述10年前"林來瘋"現象的紀錄片—《38分,於麥迪遜花園》(38 at the Garden)。

關於LingoAce

LingoAce成立於2017年，是一家總部位於新加坡的科技型教育公司和領先的語言學習平台，為不同語言水平和不同文化背景的K-12青少年兒童提供沉浸式、趣味化且卓有成效的語言學習體驗，業務覆蓋了全球超過100個國家和地區。LingoAce在中國北京、中國武漢，中國成都、美國硅谷、印度尼西亞雅加達、泰國曼谷均設有分公司，致力於革新海外青少兒的學習方式，以獨有的動畫與游戲體驗，實用的學習工具以及充滿熱情的教師團隊，為學員和家長提供純正、互動式的在線中文和英文學習課程。在Sequoia Capital India（紅杉資本印度分公司）、Owl Ventures、老虎環球基金、順為資本、SWC Global 和德迅投資等投資者的支持下，LingoAce還作為全球教育科技領域最具變革性的成長型企業之一，入選GSV EdTech 150強全球榜單。了解更多詳情，請訪問 www.lingoace.com

關於林書豪基金會

林書豪基金會成立於 2011 年，通過幫助低收入美籍亞裔和跨種族青少年解決面臨的各種困難（包括糧食不安全、父母教育、心理健康和青年賦權），關愛並全力支持他們實現自我表達、社群賦能，以及種族團結，並對他們賦予希望、認可，以及領導力發展。更多詳情請訪問 www.jeremylinfoundation.org

媒體聯系：Jessica Dai, [email protected], +1 (213)-265-6907

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