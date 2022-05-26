LingoAce携手林书豪，共同促进语言学习和多元文化交流

在此次品牌大使的合作中，林书豪将与LingoAce共同携手，致力于通过教育科技促进语言学习及多元文化交流。"我在美国加州长大并在那里开启了我的篮球生涯，也认识很多面临不平等教育机会的小孩。"林书豪说，"不管身处怎样的环境，我认为教育永远是最宝贵的，是实现个人机会的基础。在我看来，每个人都有天赋，但并不是每个人都能遇到宝贵的机会。这也是我成立个人基金会的原因，并开始做影响力投资来支持有使命感的商业公司。我很荣幸能够与LingoAce合作，帮助来自全球不同背景的孩子们学习和了解不同的语言及多元文化，拓展思维空间，为彼此搭建沟通的桥梁，开启未来无限可能。"

林书豪亲历过学习第二语言的艰辛。他在美国出生长大，也需要和生活在亚洲的家人沟通，从小通过传统方式来学习中文。通过与LingoAce合作，林书豪认知到用科技来打造沉浸式学习的价值，并希望借此能帮助更多的孩子通过这种方式学习语言。林书豪提到作为生活在美国的亚裔，需要通过好的叙事方法和不断壮大群体去持续提升影响力，同时也谈到即将上映的讲述10年前"林来疯"现象的纪录片—《38分,于麦迪逊花园》(38 at the Garden)。

关于LingoAce

LingoAce成立于2017年，是一家总部位于新加坡的科技型教育公司和领先的语言学习平台，为不同语言水平和不同文化背景的K-12青少年儿童提供沉浸式、趣味化且卓有成效的语言学习体验，业务覆盖了全球超过100个国家和地区。LingoAce在中国北京、中国武汉，中国成都、美国硅谷、印度尼西亚雅加达、泰国曼谷均设有分公司，致力于革新海外青少儿的学习方式，以独有的动画与游戏体验，实用的学习工具以及充满热情的教师团队，为学员和家长提供纯正、互动式的在线中文和英文学习课程。在Sequoia Capital India（红杉资本印度分公司）、Owl Ventures、老虎环球基金、顺为资本、SWC Global 和德迅投资等投资者的支持下，LingoAce还作为全球教育科技领域最具变革性的成长型企业之一，入选GSV EdTech 150强全球榜单。了解更多详情，请访问 www.lingoace.com

关于林书豪基金会

林书豪基金会成立于 2011 年，通过帮助低收入美籍亚裔和跨种族青少年解决面临的各种困难（包括粮食不安全、父母教育、心理健康和青年赋权），关爱并全力支持他们实现自我表达、社群赋能，以及种族团结，并对他们赋予希望、认可，以及领导力发展。更多详情请访问 www.jeremylinfoundation.org

媒体联系：Jessica Dai, [email protected], +1 (213)-265-6907

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