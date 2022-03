Lingokids fait son entrée dans le monde physique en lançant un jeu de société avec Ravensburger

MADRID, 25 mars 2022 /PRNewswire/ -- Lingokinds , une start-up espagnole spécialisée dans le contenu numérique en anglais pour les jeunes enfants, fait son entrée dans le monde physique avec Ravensburger. En 2020, la célèbre entreprise allemande de jeux éducatifs avait investi dans la start-up. Ensemble, elles lancent aujourd'hui leur premier jeu de société hors ligne, Lingokids Memory®, qui permet aux enfants à partir de 3 ans d'apprendre un vocabulaire anglais simple à l'aide de personnages dans l'application.

C'est un jeu de 64 cartes qui forment 32 paires d'images identiques, permettant de travailler la mémoire visuelle, les aptitudes cognitives, la concentration et la pensée rapide. Le jeu est désormais disponible en Allemagne, en France, en Italie et en Espagne et sera bientôt disponible dans d'autres pays. Il est livré avec un bon cadeau qui donne accès à la version illimitée de Lingokids gratuitement pendant un mois. Le jeu est également accessible en ligne via l'application Lingokids.

« Tout notre contenu numérique repose sur la méthodologie Playlearning™ qui utilise le jeu pour améliorer le processus d'apprentissage. Notre collaboration avec Ravensburger nous a permis d'en faire un jeu de société pour des milliers de familles », a expliqué Cristóbal Viedma, PDG de l'entreprise.

Thomas Zumbuehl, directeur du département international de Ravensburger, a ajouté : « Ravensburger et Lingokids ont le même objectif : soutenir les enfants dans leur développement personnel. Nous sommes enchantés par Lingokids Memory®, dans lequel nous avons combiné l'apprentissage numérique avec notre jeu le plus populaire pour créer une expérience de jeu physique qui donnera aux enfants une plus grande motivation pour apprendre tout en s'amusant. »

Lingokids est une application d'apprentissage de l'anglais pour les enfants de deux à huit ans. Quarante-cinq millions de familles dans le monde l'ont téléchargée. Lingokids collabore avec des ONG telles que l'UNICEF, la Croix-Rouge, le HCR ou Save the Children pour briser la barrière des langues et promouvoir l'égalité des chances pour tous les enfants. À ce jour, la société a mobilisé 65 millions d'euros auprès d'investisseurs tels que Ravensburger, de fonds comme Holtzbrinck Ventures, JME Venture Capital, Sabadell Ventures, BigSur et d'investisseurs providentiels tels que Gwynne Shotwell, président et directeur d'exploitation de SpaceX. Elle a reçu plusieurs récompenses, notamment le prix de la start-up avec le meilleur impact social dans le domaine éducatif lors des « enlightED Awards » de 2018.

