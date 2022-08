Linha de demonstração Cell Impact Forming™ será instalada no Japão

ESTOCOLMO, 31 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) montará uma linha de demonstração de placas de fluxo Cell Impact Forming™ no Japão, em colaboração com o fornecedor líder japonês de peças automotivas F.C.C. Co., Ltd.

Há vários anos, a Cell Impact realiza projetos de desenvolvimento de placas de fluxo para clientes no Japão, um importante mercado para células de combustível e equipamentos de eletrólise. O mercado japonês também é um dos mais exigentes do mundo, o que requer uma perspectiva de longo prazo e trabalho sistemático para a conquista do sucesso. Com base nesse cenário, a Cell Impact Japan Inc. foi fundada no início de 2021 para se alinhar melhor com os requisitos do mercado e fortalecer os recursos de marketing da empresa.

Em colaboração com a F.C.C., fornecedora líder global de peças automotivas, a Cell Impact tem o prazer de anunciar que uma linha de conformação de placas de fluxo da Cell Impact será instalada nas dependências da F.C.C. em Hamamatsu, no Japão.

Durante um longo período de tempo, essa iniciativa demonstrará a tecnologia de conformação e produção escalável, ecológica e econômica da Cell Impact para clientes atuais e em potencial.

"A F.C.C. constatou que a Cell Impact Forming é uma forma diferenciada e econômica de produzir placas de fluxo. É por isso que estamos tão satisfeitos por ter criado uma equipe conjunta com a Cell Impact para realizar atividades de demonstração de produção aqui no Japão, para que o setor de células de combustível possa conhecer melhor essa tecnologia promissora", disse Yoshifumi Fuchigami, diretor de operações da F.C.C.

"Estamos muito satisfeitos por ter estabelecido um relacionamento com a F.C.C., uma empresa realmente profissional com tecnologias de fabricação e competência de ponta, e por ter a oportunidade de demonstrar os benefícios da tecnologia de conformação da Cell Impact com ela no Japão", disse Shigeru Nakagawa, diretor administrativo da Cell Impact Japan Inc.

"A F.C.C. tem um grande interesse nesse setor e, com sua ajuda, tenho certeza de que realizaremos as atividades de demonstração de maneira excelente", concluiu Pär Teike, CEO da Cell Impact.

Espera-se que a linha da Cell Impact Forming na F.C.C. seja colocada em operação no outono deste ano.

Sobre a Cell Impact

A Cell Impact AB (publ) é uma fornecedora global de placas de fluxo avançadas para fabricantes de células de combustível e eletrólise. A empresa desenvolveu e patenteou um método diferenciado para a conformação de alta velocidade, o Cell Impact Forming™, que é significativamente mais escalável e econômico em comparação com os métodos de conformação convencionais. A Cell Impact Forming é uma tecnologia de conformação ecologicamente correta, que não consome água e utiliza muito pouca energia elétrica.

As ações da Cell Impact estão listadas no Nasdaq First North Growth Market, e a FNCA Sweden AB é a consultora certificada (CA) da empresa. Informações de contato: +46 8-528 00 399 ou [email protected].

FONTE Cell Impact AB

