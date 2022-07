LINHA DE MONTAGEM DO BATTISTA: PRODUÇÃO EM SÉRIE RÁPIDA NA OFICINA PERSONALIZADA NA ITÁLIA

O premiado Battista agora está sendo elaborado manualmente por uma equipe de artesãos em uma instalação personalizada de 2.300 metros quadrados, com número limitado de 150 unidades fabricadas em todo o ciclo de vida de produção. Os proprietários do Battista poderão contar com um atendimento ao cliente de classe mundial por meio de 25 parceiros de luxo especializados da rede global de varejistas da Automobili Pininfarina, bem como a sua própria equipe de especialistas em Relacionamento com o Cliente.

Per Svantesson, CEO da Automobili Pininfarina, disse: "Tenho orgulho de liderar a equipe responsável pela criação do premiado Battista como um carro de produção. Desde o lançamento do Automobili Pininfarina em Roma em 2018, desenvolvemos uma equipe de 118 especialistas de 20 países diferentes. Esta "família" diversificada já está estabelecida em nossa sede em Munique e em nossa sede no norte da Itália, onde uma equipe crescente de designers, engenheiros e especialistas em desenvolvimento de veículos vislumbra veículos inovadores do futuro.

"Esta grande família superou desafios significativos nos últimos anos, mantendo o foco em encantar os proprietários do Battista. A entrega da Battista este ano marca um salto no avanço do design e da tecnologia automotiva, e tenho certeza de que ser um proprietário de uma máquina como essa será tão gratificante quanto notável."

MAESTRIA CONTEMPORÂNEA: FABRICAÇÃO DO BATTISTA

Um membro da diversificada família Automobili Pininfarina é Andrea Novello, diretor de produção. O avô de Novello trabalhou na mesma oficina há várias décadas, mas seus aprendizados e técnicas continuam a ser implementados na criação do Battista.

Andrea Novello disse: "A Oficina Battista é evocativa, cercada por história e inspiração em uma instalação que foi recondicionada para acomodar a montagem do carro mais potente já fabricado na Itália. Aqui, reunimos os componentes mais avançados tecnicamente, materiais e processos de garantia de qualidade mais avançados tecnicamente para garantir a exclusividade de ser proprietário de um Battista seja tão empolgante quanto a experiência de direção que ele oferece."

A Oficina Battista é dividida em 14 zonas de produção e de garantia de qualidade. Utilizando tecnologias modernas como diversas plataformas de montagem novas e personalizadas em toda a Oficina, e processos e ferramentas mais tradicionais, como as chaves de fenda pneumáticas altamente precisas recomissionadas para acessórios detalhados do Battista, o processo de fabricação respeita a tradição de montagem de carroçarias do estabelecimento.

Do início ao fim, a montagem de cada Battista leva dez semanas, enquanto o acabamento com pintura manual do Battista Anniversario requer um cronograma estendido de 18 semanas. Cada unidade do Battista é montado por dez profissionais, consumindo mais de 1.250 horas. Com os recursos de design e o acabamento sob medida do exclusivo Battista Anniversario, o prazo de montagem se estende para até 1.340 horas.

O chassi do Battista, composto por uma transmissão elétrica, bateria em T, monocoque de fibra de carbono e todos os sistemas elétricos, entra na primeira zona de avaliação com os rigorosos padrões de qualidade da Automobili Pininfarina. Seu status fica registrado aqui. Este é o primeiro de muitos pontos controlados eletronicamente que o Battista precisa passar no ciclo de produção em Cambiano.

O Battista começa a tomar forma à medida que a carroçaria em branco (BW) escorvada é integrada ao monocoque. Com o teto "Goccia" envolvendo a cabine, o Battista adquire resistência estrutural e rigidez. Montado em outra plataforma personalizada, neste processo de dois dias todas as dimensões e parâmetros das melhores tolerâncias são medidos e registrados em uma área de medição que tem se destacado na criação bem-sucedida de veículos especiais por 20 anos no centro do estabelecimento. Em seguida, a carroceria é desmontada do chassi em preparação para ser enviada para uma oficina exclusiva de pintura.

O ciclo de pintura padrão leva de três a quatro semanas, usando um novo composto de tinta com acabamento metálico de várias camadas, em uma das 28 cores inspiradas na região de Piemonte na Itália, o coração da Automobili Pininfarina. Cada painel é montado em outro equipamento sob medida para garantir uma perfeita combinação de cores. Enquanto a pintura externa é aperfeiçoada, o painel e os elementos internos são acoplados.

Na quinta zona, com duração de dois dias, é feita a montagem de 80% do veículo. Um elevador ergonômico com gabarito de medidas que ajuda aos profissionais alcançarem as rigorosas tolerâncias necessárias para elementos como os arcos das rodas e o assoalho inferior plano. As complexas portas borboleta, sofisticadas em design e integrantes da estrutura do veículo, também são montadas neste estágio, ao longo de dois dias, utilizando outro equipamento de montagem exclusivo que pode suportar o peso das portas e inclinar em várias direções para garantir que a fixação esteja perfeitamente alinhada.

As primeiras verificações e comissões da fase final são realizadas em seguida, com software personalizado e ferramentas usadas para verificar se todas as normas estão sendo atendidas com o veículo no Modo de Fábrica. Em seguida, o veículo é alternado para o Modo do Cliente para garantir que as funções da vida real funcionem conforme devem – incluindo carregamento da bateria, o entretenimento informativo e o distinto sistema de áudio da Automobili Pininfarina SUONO PURO.

Na estação de trabalho física final da Oficina, o Battista permanece em outro elevador por 24 horas para concluir o alinhamento completo das rodas e da direção. Em seguida, cada veículo é verificado na área de gestão de água para garantir que não possa entrar água no veículo, independentemente de sua intensidade, antes da aprovação final e da conclusão de seu registro digital.

As verificações de qualidade da fase final são concluídas por especialistas apaixonados por oferecer perfeição, o que também inclui testes funcionais, uma avaliação estética completa no túnel de luzes e testes de rodagem. Este programa de testes definitivos do GT é realizado em uma rota personalizada desenvolvida para avaliar cada Battista em uma replicação do modo de uso dos proprietários dos seus veículos em uma rota de variados tipos e superfícies de estrada. Cada Battista é verificado pelo mesmo piloto de testes nos mínimos detalhes, antes de retornar a Cambiano, onde o invólucro de proteção será removido para a verificação estética final e para estar pronto para as entregas dos clientes.

Paolo Dellacha, diretor de produtos e engenharia da Automobili Pininfarina, disse: "Nosso objetivo com o Battista foi oferecer um novo tipo sedutor de experiência de condução, o "Gran Turismo", aproveitando a potência sem precedentes desenvolvida por meio de eletrificação e complementando perfeitamente o requintado trabalho de nossa equipe de design nas formas e detalhes encontrados neste Hyper GT como um todo.

" Priorizamos a qualidade em tudo o que fazemos. Desde os componentes técnicos de classe mundial até os testes incansáveis durante o programa de desenvolvimento do Battista, queríamos garantir que nossos clientes desfrutassem de todas as experiências com este incrível primeiro carro da equipe Automobili Pininfarina."

UMA EXPERIÊNCIA PERSONALIZADA PARA CADA CLIENTE

Ao visitar a Oficina Battista cada proprietário tem a oportunidade de conhecer a equipe por trás do veículo, trabalhar em parceria para personalizar o design de seu carro e vê-lo sendo construído como parte de uma experiência incomparável de comissionamento e propriedade.

Os clientes passam por um processo de consulta aprofundado para configurar sua unidade do Battista. Uma proposta de design personalizado é criada para cada cliente antes que possa receber o convite para ir a Cambiano para trabalhar ao lado dos designers, onde eles refinarão sua especificação final.

Dave Amantea, diretor de Design da Automobili Pininfarina, se envolve com cada cliente para aperfeiçoar a configuração desejada por eles. Amantea disse: "Cada Battista será personalizado. Como designers apaixonados, adoramos compartilhar nossa experiência e percepções com os clientes, revelando nossa filosofia inédita de design PURA e colaborando para criar um Battista personalizado que corresponda à individualidade e à especificação do sonho de cada cliente.

"É uma experiência muito pessoal e, portanto, essencial onde oferecemos inspiração e momentos inesquecíveis à medida que os clientes escolhem um número quase ilimitado de opções. Este processo garante uma versão original da Battista para cada proprietário, que esbanja personalidade em qualquer lugar que esteja."

Juntamente com a área de montagem está um pacote de comissionamento para clientes, onde as opções de cores e materiais externos e internos podem ser especificadas e apresenta uma gama de amostras para analisar, tocar e sentir. Para o exterior, podem ser especificados elementos adicionais, como o Battista Exterior Jewellery Pack, cores para o caliper do freio e acabamentos personalizados para as rodas. No total, existem até 13,9 quintilhões de combinações exteriores.

No interior, 128 milhões de configurações possíveis para as cores, materiais (incluindo couro, Alcântara e alumínio), e gravações permitem que os clientes criem um automóvel Battista como nenhum outro. A exclusividade aprimora o status de investimento do Battista, com base em uma rica história de obras-primas colecionáveis para reforçar o nome Pininfarina.

Sara Campagnolo, diretora de Design de Cores e Materiais, disse: "Com a Battista, temos a oportunidade de trazer a verdadeira personalização e perícia para um setor totalmente novo. Combinar tecnologia inovadora com o rico legado de design da Pininfarina é um verdadeiro privilégio, usando materiais e processos sustentáveis que desenvolveremos e aprimoraremos nos projetos futuros."

Ao longo da jornada de design e criação, os clientes recebem atualizações sobre o status de seu Battista, compartilhado diretamente pela equipe de Relacionamento com o Cliente da Automobili Pininfarina.

EXPERIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO INCOMPARÁVEL

Os serviços ao cliente da Automobili Pininfarina têm garantia vitalícia de propriedade do Battista. Uma abordagem digital de 360 graus no pós-venda, incorporando peças e gerenciamento de garantia, treinamento e diagnóstico remoto, reforça a tranquilidade oferecida pelos parceiros de varejo globais. Com presença na América do Norte, Europa, Oriente Médio, Austrália e Ásia, os clientes são atendidos onde quer que estejam.

Para assuntos técnicos especializados, um "médico voador" se deslocará para qualquer lugar do mundo para atender o cliente e o Battista. Com um conhecimento enciclopédico do Battista, a equipe de médicos voadores esteve envolvida no desenvolvimento do carro desde o início, inclusive no desenvolvimento do manual do proprietário do Battista e do manual de oficina de parceiros de varejo.

Os proprietários também ficarão felizes com os pacotes abrangentes de pós-venda: Eccellenza, Futura e Eterna.

Eccellenza: Um programa de manutenção exclusivo de cinco ou dez anos que garante segurança e confiabilidade em todas as funções e componentes do veículo durante toda a experiência do proprietário, proporcionando excelente desempenho e protegendo sua garantia e valor.

Um programa de manutenção exclusivo de cinco ou dez anos que garante segurança e confiabilidade em todas as funções e componentes do veículo durante toda a experiência do proprietário, proporcionando excelente desempenho e protegendo sua garantia e valor. Futura: Garantia estendida da bateria e da transmissão da Automobili Pininfarina para o Battista, oferecendo mais sete anos de cobertura e resseguro sobre a garantia padrão de três anos.

Garantia estendida da bateria e da transmissão da Automobili Pininfarina para o Battista, oferecendo mais sete anos de cobertura e resseguro sobre a garantia padrão de três anos. Eterna: Uma solução pronta para instalar para enriquecer a experiência do proprietário e o valor de longo prazo do Battista, o programa Eterna oferece um kit de substituição de peças da carroceria que pode ser necessário durante a configuração do carro. O automóvel é montado e equipado com a configuração original e pintado no momento da produção.

As entregas para os clientes do Battista em todo o mundo começarão neste verão. O Hyper GT totalmente elétrico é especificado no estilo de carroceria "Pura", ou com o pacote de design da carroceria "Furiosa". Cinco exemplos do Battista Anniversario serão criados como parte do limite total de produção de 150 unidades, com este veículo único de especificação celebrando as conquistas vitalícias do ícone de design Battista "Pinin" Farina. As cinco unidade já foram vendidas.

