Linius signe un accord commercial avec Newstag pour déployer la technologie de recherche vidéo de Linius

MELBOURNE, Australie et STOCKHOLM, 5 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Linius Technologies (ASX: LNU), la seule plate-forme basée dans le cloud qui transforme les vidéos statiques en contenu interactif et intelligent grâce à son Video Virtualization Engine™ (VVE, moteur de virtualisation vidéo) unique au monde, a conclu un accord avec le fournisseur d'actualités vidéo basé à Stockholm, Newstag, pour offrir des expériences informatives hyperpersonnalisées et à fort impact social.

Regardez la vidéo de présentation de l'annonce conjointe de Linius et Newstag en cliquant sur le lien suivant :



https://www.linius.com/linius-signs-commercial-deal-with-newstag-deploying-linius-video-search-technology/

Newstag est une plate-forme d'actualités primée qui regroupe le contenu de plus de 20 télédiffuseurs et agences à travers le monde, y compris de grands producteurs d'informations comme AP, AFP, CNN et Bloomberg. Newstag est un leader mondial en ce qui concerne l'utilisation de données pour apprendre et adapter les expériences de contenu aux utilisateurs dans plus de 150 pays.

Dans un premier temps, Newstag déploiera la solution de recherche de Linius sur son site, ce qui permettra aux utilisateurs de lancer des recherches dans les archives d'actualités et de générer leur propre expérience de nouvelles personnalisée, créant ainsi de la valeur grâce au programme Infinite Heart de Newstag.

La technologie Linius sera également déployée sur les flux de vidéos de Newstag pour offrir à la fois une meilleure efficacité et une personnalisation améliorée des flux d'actualités actuellement fournis aux diffuseurs du monde entier.

Linius recevra des redevances mensuelles, mais également 1 dollar américain par vidéo virtualisée et 40 dollars américains par millier de vidéos regroupés (un tarif qui baissera à 10 dollars américains par millier de vidéos regroupées jusqu'à la signature d'un futur accord commercial).

« Chez Linius, nous sommes dans la phase de commercialisation de nos activités et nous voulons attirer les leaders de marché dans les secteurs de l'information, du sport, de l'éducation et de la communication d'entreprise, et ce grâce à notre capacité d'hyperpersonnalisation vidéo », a déclaré le PDG de Linius, Chris Richardson.

Une fois déployée, Linius et Newstag travailleront ensemble pour vendre cette technologie aux milliers de diffuseurs d'actualités et de fournisseurs de contenu d'information du monde entier, y compris, mais sans s'y limiter, aux clients Newstag existants. La planification du déploiement de la deuxième phase a déjà commencé.

Dans un second temps, Linius a l'intention de nommer la docteure Camilla Dahlin-Andersson, PhD, présidente actuelle de Newstag, au conseil d'administration de la société pour faciliter l'exécution du plan conjoint de mise en marché.

« Newstag est enthousiaste à l'idée de travailler avec Linius pour faire évoluer rapidement notre offre de contenu d'information vidéo personnalisé, en aidant les utilisateurs à trouver un contenu pertinent de manière plus efficace », a déclaré la docteure Dahlin-Andersson, PhD. « La technologie de Linius nous permettra de gagner des parts sur ce marché en pleine évolution. », ajoute-t-elle.

Les débouchés du marché

Selon le rapport d'audience globale de Nielsen pour 2016, la consommation d'information connait une croissance soutenue. Rien qu'aux États-Unis, les adultes de plus de 18 ans ont regardé plus de 27 milliards de minutes par semaine d'émissions informatives sur les chaînes de télévision nationales.

Alors que la télévision par câble a enregistré la plus forte augmentation, la consommation d'informations dans tous les médias, y compris la radio, la télévision traditionnelle et les smartphones, a augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 73,5 milliards de minutes par semaine.

Selon Deloitte Global, à la fin de 2018, au moins 50 % des adultes des pays développés disposeraient d'au moins deux abonnements aux médias exclusivement disponibles sur Internet. Cette proportion pourrait doubler d'ici la fin de 2020.

« Notre stratégie était de rechercher une marque leader pour pouvoir commercialiser la solution Linius, mais également un partenaire de distribution pour faire évoluer rapidement nos activités. L'accord avec Newstag nous permet de prendre pied dans un secteur de l'information en plein essor », a déclaré M. Richardson.

Linius continuera de travailler avec les partenaires de distribution existants à l'échelle mondiale pour déployer sa technologie pionnière de virtualisation vidéo.

Les revenus qui seront générés dans le cadre de cet accord dépendront du taux de souscription au service et commenceront à entrer dès le déploiement.

À propos de Linius Technologies Limited :

Linius Technologies Limited (ASX: LNU) a inventé et breveté le moteur Video Virtualization Engine™ (VVE, moteur de virtualisation vidéo), qui est disponible sur Amazon Web Services, Microsoft Azure et IBM Cloud.

Amazon, Microsoft et IBM investissent des milliards dans la virtualisation de services vidéo (technologies) et l'intelligence artificielle dans le cloud. Il s'agit sans doute de la plus grande bataille jamais livrée sur Internet, étant donné que les vidéos représentent près de 80 % du trafic Internet.

Seul Linius est capable d'exposer les données qui constituent le fichier vidéo, rendant les vidéos volumineuses aussi flexibles que tous les autres formats de données. L'accès aux données dans le fichier vidéo est le chaînon manquant pour les fournisseurs de services vidéo basés dans le cloud, et crée donc une valeur inégalée dans l'industrie de la vidéo sur Internet.

Linius a le potentiel de révolutionner de nombreux marchés de plusieurs milliards de dollars et se concentre dans un premier temps sur les questions suivantes :

Antipiratage : application de méthodes éprouvées de protection de données au contenu vidéo pour lutter contre le piratage

application de méthodes éprouvées de protection de données au contenu vidéo pour lutter contre le piratage Recherche : recherche dans les vidéos et compilation de nouvelles vidéos sur-le-champ

recherche dans les vidéos et compilation de nouvelles vidéos sur-le-champ Sécurité et défense : recherche intelligente et distribution immédiate d'enregistrements de sécurité

recherche intelligente et distribution immédiate d'enregistrements de sécurité Publicité personnalisée : hyperpersonnalisée pour les particuliers, les créneaux horaires et le contenu

Pour en savoir plus sur Linius Technologies, rendez-vous sur www.linius.com.

Pour recevoir des nouvelles et des mises à jour régulières, suivez Linius Technologies sur Twitter (@linius_tech), LinkedIn (Linius Technologies Ltd), Vimeo (Linius Technologies) et Facebook (@linius).

Pour obtenir plus d'informations ou pour convenir d'un entretien, veuillez contacter :

Lachlan James, Directeur du marketing et de la communication, +61 (0)431 835 658, ljames@linius.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/739445/Linius_Logo_Positive_Logo.jpg

Related Links

http://www.linius.com