Link Financial Group designa a John Kerr como presidente

LONDRES, 2 de octubre de 2018 /PRNewswire/ -- Link Financial Group, una de las empresas europeas líderes en materia de administración de inversiones alternativas y servicio de préstamos a consumidores y pymes, que realiza sus actividades mediante las marcas LCM Partners y Link Financial, anunció hoy la designación de John Kerr como presidente.

John sucederá en el cargo a Philippe Paillart cuando Philippe se retire del consejo luego de una trayectoria de 19 años con el grupo. John posee una amplia y extensa experiencia al frente de empresas globales, y en fecha más reciente se desempeñó como vicepresidente de Consultoría Global de Deloitte, y anteriormente como CEO de Consultoría Global de Deloitte.

Refiriéndose a su designación, John Kerr expresó: "Estoy encantado de incorporarme a Link Financial Group como presidente, pues he trabajado con el equipo durante los últimos 10 años. Ellos piensan hacia afuera y tienen la capacidad de identificar oportunidades de inversión excepcionales. La reciente alianza estratégica con Brookfield Asset Management para expandir la plataforma hacia nuevos mercados aprovechará las capacidades de ambas empresas y estoy deseoso de sumarme a ellas en la próxima fase de crecimiento y desarrollo".

Paul Burdell, cofundador y CEO, agregó: "Me gustaría agradecerle a Philippe su invalorable aporte, experticia y lealtad durante los últimos 19 años. Extrañaremos mucho su experiencia y amistad, y le deseamos a Philippe todo lo mejor para el futuro. He trabajado en proyectos con John durante muchos años y he sido testigo de su manera de interactuar con los clientes, los proveedores y los equipos. Cuando John mencionó que dejaría Deloitte, supe que él sería el presidente adecuado para trabajar junto a nuestros fundadores, la gerencia y Brookfield, y estamos encantados con su incorporación".

Notas para los editores:

Acerca de LCM Partners

LCM es un administrador europeo líder de activos alternativos con sede en Londres, que se especializa en adquirir carteras de crédito compuestas por préstamos enteros otorgados a pymes y a consumidores. Gracias a su inigualable experticia en la inversión y administración de carteras crediticias, LCM posee aproximadamente €3 mil millones en capital utilizado y/o comprometido y ha invertido en más de 2.500 carteras que abarcan préstamos al día, préstamos reprogramados y préstamos morosos.

LCM ha ganado varios premios del sector de las inversiones, entre ellos el de Administrador de Inversiones Alternativas del Año 2017 de las Pensiones Europeas, a continuación de un doble triunfo en los premios 2016 de Private Debt Investor, en la categoría de administrador europeo de deuda en incumplimiento y la categoría de recaudación europea del año. Estos premios son un testimonio de la trayectoria del equipo, que ha aportado una tasa interna de rentabilidad no apalancada del 14,8 % desde 1999.

En la actualidad LCM está invirtiendo capital para su estrategia Oportunidades de Crédito LCM III, respecto a la cual la recaudación de capital cerró en 2016, y lanzó su estrategia Oportunidades Estratégicas de Préstamo y Originación (Strategic Origination and Lending Opportunities, SOLO) en marzo de 2018.

Para más información, por favor visite el sitio web de LCM en http://www.lcmpartners.eu.

Acerca de Link Financial

Link les proporciona a las instituciones financieras, los inversionistas y otros proveedores de crédito europeos soluciones de administración de préstamos, de compra de títulos de deuda y de servicio de reserva. Link administra aproximadamente 3 millones de cuentas de clientes y €25 mil millones en activos correspondientes, y cuenta con unos 700 empleados en 10 sedes europeas.

Link fue uno de los miembros fundadores del sector de las cobranzas y el crédito moderno de Europa y desde entonces ha estado a la vanguardia de la innovación. La plataforma operativa patentada de Link le permite a su negocio ofrecer servicio a una gama de tipos de activo desde adentro y afuera del sector de los servicios financieros.

Para más información, por favor visite el sitio web de Link en http://www.linkfinancial.eu.

Acerca de Brookfield

Brookfield Asset Management Inc. es un administrador global de activos alternativos con más de US$285 mil millones en activos administrados. La empresa posee un historial de más de 100 años en la propiedad y operación de activos, con énfasis en el sector inmobiliario, la energía renovable, la infraestructura y el capital privado.

Brookfield ofrece una gama de productos y servicios de inversión privados y de bolsa de valores, y se cotiza en las bolsas de Nueva York y Toronto y en la bolsa Euronext con el símbolo BAM, BAM.A y BAMA, respectivamente.

Para más información, por favor visite el sitio web de la empresa en http://www.brookfield.com.

Consultas de los medios:

LCM Partners

Paul D Burdell

Tel.: +44-203-457-5050

paulburdell@lcmpartners.eu

LCM Partners

James Hogan

Tel.: +44-203-198-8637

jhogan@lcmpartners.eu

FUENTE Link Financial Group

Related Links

http://www.brookfield.com