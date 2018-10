Link Financial Group nombra a John Kerr como presidente

LONDRES, October 2, 2018 /PRNewswire/ --

Link Financial Group, una de las principales firmas de gestión de inversión alternativa líderes en Europa y prestadora de servicios para préstamos de consumo y PYMES que realiza operaciones bajo las marcas LCM Partners y Link Financial, anunció hoy el nombramiento de John Kerr como presidente.

John sustituirá a Philippe Paillart cuando Philippe se jubile del consejo de administración tras 19 años dentro del grupo. John cuenta con una amplia experiencia de los principales negocios mundiales, más recientemente como vicepresidente de consultoría mundial en Deloitte, y anteriormente como consejero delegado de consultoría mundial de Deloitte.

John Kerr comentó acerca de su nombramiento: "Estoy encantado de unirme a Link Financial Group como presidente que ha trabajado con el equipo en los últimos 10 años. Cuentan con un pensamiento hacia fuera y la capacidad de visualizar oportunidades de inversión únicas. La asociación estratégica reciente con Brookfield Asset Management para hacer crecer la plataforma dentro de nuevos mercados mejorará las capacidades de ambas firmas, y estoy impaciente por unirme a ellos dentro de la próxima fase de crecimiento y desarrollo".

Paul Burdell, cofundador y consejero delegado, añadió: "Quiero agradecer a Philippe su contribución de tanto valor, experiencia y lealtad durante los últimos 19 años. Su experiencia y amistad se echarán mucho de menos, y deseamos a Philippe todo lo mejor de cara al futuro. He trabajado en proyectos con John durante muchos años, y he visto de primera mano su interacción con los clientes, proveedores y equipos. Cuando John mencionó que dejaría Deloitte, sabía que iba a ser el presidente adecuado para trabajar junto a nuestros fundadores, equipo administrativo y Brookfield, y estamos encantados de que se una a nosotros".

Acerca de LCM Partners

LCM es un gestor de activos alternativos europeo con sede en Londres, que se especializa en comprar las carteras de crédito de PYMES y consumidores de préstamos. Ofreciendo una experiencia sin rivales en inversión y gestión de carteras de créditos, LCM ha adquirido más de 2.500 carteras que abarcan préstamos vigentes, reprogramados y morosos, que representan más de 3.000 millones de euros en valor de préstamos.

LCM ha ganado varios premios de la industria de inversión, incluyendo el European Pensions' Alternatives Investment Manager of the Year 2017, que siguió una doble victoria en los premios Private Debt Investor de 2016 como European Distressed Debt Manager y European Fundraising for the year. Estos premios son testimonio de los antecedentes que ha construido el equipo, que ha obtenido una tasa interna de retorno promedio no apalancada del 14,8% desde 1999.

LCM está actualmente desplegando capital para su estrategia LCM Credit Opportunities III, cuya financiación cerró en 2016, y lanzará su estrategia Strategic Origination and Lending Opportunities 'SOLO' en marzo de 2018.

Si desea más información, visite la página web de LCM a través de http://www.lcmpartners.eu .

Acerca de Link Financial

Link ofrece a las instituciones financieras europeas, inversores y otros proveedores de crédito soluciones de gestión de préstamo, compra de deuda y servicios standby. Link administra más de 3 millones de cuentas de clientes y 25.000 millones de euros en activos correspondientes, emplea a unas 700 personas en 10 oficinas europeas.

Link fue uno de los miembros fundadores de la industria de colección y crédito moderna en Europa y está a la vanguardia de la innovación desde su fundación. La plataforma operativa exclusiva de Link permite a sus empresas prestar servicios a diversos tipos de activos desde dentro y fuera de la industria de servicios financieros.

Si desea más información, visite la página web de Link sita en http://www.linkfinancial.eu .

Acerca de Brookfield

Brookfield Asset Management Inc. es un gestor de activos alternativo global con más de 285.000 millones de dólares estadounidenses en activos gestionados. La compañía cuenta con más de 100 años de historia de posesión y operación de activos con un enfoque en los bienes inmuebles, energía renovable, infraestructura y capital privado.

Brookfield ofrece un rango de productos y servicios de inversión públicos y privados, y cotiza en las bolsas de valores de Nueva York, Toronto y Euronext bajo el símbolo BAM, BAM.A y BAMA, respectivamente.

Si desea más información, visite la página web de la compañía a través de http://www.brookfield.com.

