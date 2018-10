Link Financial Group nomeia John Kerr como presidente

LONDRES, 2 de outubro de 2018 /PRNewswire/ -- O Link Financial Group, uma das principais empresas de gerenciamento de investimentos alternativos da Europa e administração de empréstimos para consumidores e PMEs operando sob as marcas LCM Partners e Link Financial, anunciou hoje a nomeação de John Kerr como presidente.

John sucederá Philippe Paillart quando Philippe se aposentar da diretoria após 19 anos no Grupo. John possui extensa e ampla experiência em empresas líderes globais, mais recentemente como vice-presidente de Consultoria Global na Deloitte e, antes disso, como CEO de Consultoria Global da Deloitte.

Comentando sobre sua nomeação, John Kerr disse: "Estou muito feliz por me juntar ao Link Financial Group como presidente, tendo trabalhado com a equipe nos últimos 10 anos. Eles estão sempre olhando para fora, com uma capacidade única de identificar oportunidades de investimento. A recente parceria estratégica com a Brookfield Asset Management para aumentar a plataforma para novos mercados vai alavancar as capacidades das duas empresas, e estou ansioso para unir-me a eles na próxima fase de crescimento e desenvolvimento".

Paul Burdell, cofundador e CEO acrescentou: "Gostaria de agradecer ao Philippe por sua inestimável contribuição, conhecimento e lealdade ao longo dos últimos 19 anos. Sentiremos muito a falta da experiência e da amizade dele, e desejamos ao Philippe tudo de bom em seu futuro. Trabalhei em projetos com o John por muitos anos e vi em primeira mão sua interação com clientes, fornecedores e equipes. Quando John mencionou que iria deixar a Deloitte, eu sabia que ele seria o presidente certo para trabalhar ao lado de nossos fundadores, nossa gerência e Brookfield, e estamos muito satisfeitos por estar se juntando a nós".

Sobre a LCM Partners

A LCM é uma das principais gestoras europeias de investimentos alternativos com sede em Londres, especializada na compra de carteiras de crédito de consumidores e PMEs. Oferecendo conhecimentos inigualáveis em investimentos e gerenciamento de carteiras de crédito, a LCM possui aproximadamente 3 bilhões de euros em capital levantado e/ou comprometido e investiu em mais de 2.500 carteiras de empréstimos adimplentes, negociados e em default.

A LCM ganhou vários prêmios do setor de investimentos, incluindo o Gerente de Investimentos Alternativos do Ano, da European Pensions de 2017, depois de uma dupla vitória nos prêmios 2016 da Private Debt Investor como Gerente de Dívidas em Dificuldades Europeu e Arrecadador de Fundos Europeu do ano. Esses prêmios são um testemunho do histórico que a equipe construiu, proporcionando TIR média não alavancada de 14,8% desde 1999.

A LCM está atualmente implementando capital para sua estratégia LCM Credit Opportunities III, cuja captação de recursos foi concluída em 2016, e lançou sua estratégia de Geração Estratégica e Oportunidades de Empréstimo "SOLO" (pela sigla em inglês) em março de 2018.

Para obter mais informações, visite o site da LCM em http://www.lcmpartners.eu.

Sobre a Link Financial

A Link oferece às instituições financeiras europeias, investidores e outros fornecedores de crédito soluções de gerenciamento de empréstimos, compra de dívidas e serviços de standby. A Link administra aproximadamente 3 milhões de contas de clientes e 25 bilhões de euros de ativos correspondentes, empregando cerca de 700 pessoas em 10 escritórios europeus.

A Link foi um dos membros fundadores da indústria de crédito e cobrança moderna e tem estado na vanguarda da inovação desde então. A plataforma operacional proprietária da Link permite que suas empresas atendam uma grande variedade de tipos de ativos dentro e fora do setor de serviços financeiros.

Para obter mais informações visite o site da Link em http://www.linkfinancial.eu.

Sobre a Brookfield

A Brookfield Asset Management Inc. é uma gestora de ativos alternativa global com mais de US$ 285 bilhões em ativos sob sua administração. A empresa possui mais de 100 anos de história de ativos próprios e operacionais, com foco em imóveis, energia renovável, infraestrutura e private equity.

A Brookfield oferece uma gama de produtos e serviços de investimento público e privado, e é negociada nas Bolsas de Valores de Nova York, Toronto e Euronext sob os símbolos BAM, BAM.A e BAMA, respectivamente.

Para obter mais informações, visite o site da empresa em http://www.brookfield.com.

